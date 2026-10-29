פרשת המעורבות הזרה בבחירות שבכותרות, מציבה בפנינו שתי אפשרויות: או שיש פה הנדסת תודעה לתקוע את הלגיטימציה של גוש איזנקוט להקים קואליציה עם המפלגות הערביות, או שאנחנו חוזים ב 7/10 פוליטי.

נתניהו ( צילום: Jewel Samad/Pool Photo via AP )

קניית קולות בכסף, במיליוני שקלים ואולי אף עשרות מיליוני שקלים, זו אינה התערבות זרה בבחירות, זו הכרעה זרה בעתיד שלנו, הכרעה שנקנתה בכסף של מדינה שאולי אינה מוגדרת משפטית כמדינת אויב (תשאלו בלשכת רה"מ), אבל היא אויב על מלא עם כתר של אמיר הראש.

ואם אכן זה המצב אז אין לביבי את חזקת התמים "לא העירו אותי בלילה", זיני יצטרך להתפטר הלילה, גופמן יצטרך להסיע אותו ולהגיש מכתב גם הוא.

כל הסימנים היו באוויר, היו התרעות, שלא יספרו לנו על הקונספציה, היא נמחקה באוקטובר 23׳, זו רעידת אדמה שחורגת מגבולות הפוליטיקה, ביבי היה ער כל יום הבחירות וגם לפני, הפעם הוא בוודאי ידע, התריע, משכו בכנף מעילו, הרי אין מצב ששוב ראשי מערכת הביטחון וגופי הביון הסתירו ממנו מידע?!

תהיה בוודאי קריאה ציבורית בימין, לפרישתו של נתניהו מהחיים הציבוריים, הרי מי שלא מסוגל לשמור עלינו בגלל שהוא נשאר לישון, הוכיח הפעם שהוא לא יודע לשמור עלינו גם כשהוא בעירנות מלאה. הצדק, התבונה והענייניות חייבים לנצח

לכאורה מדינה זרה הכריעה לנו את עתיד המדינה, יש כאלו שיטענו שדרך סוכנים היא הכריעה לנו גם את העבר.

ועדת חקירה ממלכתית חייבת תהיה לקום מייד, אני מניח שביבי יהיה הראשון לדרוש זאת, ערוצי הימין יהיו חייבים לגנות ולהוקיע, לא רק את עצם גניבת הבחירות, אלא גם את אלה שהביאו אותנו למצב המזעזע הזה, הם בטח יפנו אצבע מאשימה כלפי זיני, כלפי גופמן, בדיוק כפי שעשו להרצי ורונן בר, כולל דרישה למאסר ממושך.

תהיה בוודאי קריאה ציבורית בימין, לפרישתו של נתניהו מהחיים הציבוריים, הרי מי שלא מסוגל לשמור עלינו בגלל שהוא נשאר לישון, הוכיח הפעם שהוא לא יודע לשמור עלינו גם כשהוא בעירנות מלאה. הצדק, התבונה והענייניות חייבים לנצח.

מצד שני, יכול להיות שזו סערה זוטא, שלא באמת קנו פה בחירות בהיקפים ששינו מהותית את תמונת המנדטים, יכול להיות שזה קמפיין שבו מנצלים את התמימות של סולברג, מנפחים קצת את הסיפור דרך הודעות יח"צ דרך שב"כ, משחקים לנו בראש כדי להשפיע על המו״מ מול איזנקוט כדי שיבוא צנוע בדרישות שלו מול ביבי, כדי שיבין שיהיה לו תג מחיר בשיתוף פעולה שלו עם רע"ם.

במדינה כמו שלנו זו תהיה כמובן אנחת רווחה, איזה יופי שכל האירוע אינו שקים של כסף שעברו דרך מדינת אויב אל חלפנים למצביעי המגזר כדי להכריע את הבחירות, בסך הכל עוד ספין שיצא מלשכת ראש הממשלה על ידי יועצים שקיבלו כסף ממדינת אויב כדי להשפיע על המו"מ של אחרי הבחירות, בקטנה.