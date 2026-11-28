בדצמבר 1998 כבר היה ברור שממשלתו הקורסת של בנימין נתניהו סיימה את דרכה. בכנסת התגבש רוב לבחירות חדשות, ואהוד ברק היה הפייבוריט להיות ראש הממשלה הבא. בצר לו, נתניהו עלה לדוכן הנואמים במליאת הכנסת ושיגר הצעה נדיבה לברק ולמפלגת העבודה: אחדות, עכשיו. במליאה התפשטו החיוכים. היה ברור לגמרי שנתניהו יעשה כל דבר, יציע כל יוזמה, יפיץ כל שמץ אחדות - כדי להימנע מרוע הגזירה.

ואכן, אהוד ברק, שמעולם לא סבל במחסור בקילר אינסטינקט, זיהה מיד את המלכודת. מאוחר מידי, הוא הודיע לנתניהו. הולכים לבחירות. על הדברים האלה כתב עמיתי, פרשן "הארץ" יוסי ורטר, שכולם ציפו שנתניהו ישלוף שפן; אבל בעצם מדובר היה בתוכי מת. על משקל המערכון של מונטי פייטון, בו מנסה המוכר לשכנע קונה שתוכי בר מינן הוא למעשה חי, נושם, ואולי ישן. כזו הייתה ההצעה של נתניהו, תוכי מת.

בנימין נתניהו ( צילום: אלכס קולומויסקי )

ספק אם הרעיון הנוכחי לאחדות חי יותר. גדי איזנקוט היה רוצה להרוג מהר ובאופן אלגנטי את הצעת הרוטציה של נתניהו. אבל ישראל של 2026 אינה ישראל של 1998. ובעיקר, איזנקוט לא מקבל מחבריו את מה שקיבל אהוד ברק: אמון מוחלט כראש הגוש (אגב, זה היה קשור לשיטה - הבחירות באותן שנים לראשות הממשלה היו ישירות). ולכן איזנקוט חייב לבדוק עד הסוף את האפשרות של אחדות. להפוך כל אבן. גם אם הוא חושב שזה מיותר ובזבוז זמן גמור. הסיבה לכך, ואותה שוכחים רבים מתומכי גוש השינוי, היא שלגוש הזה יש שני אגפים: ימני ושמאלי. והאגף הימני חזק כמעט כמו הצד השני. נציגיו בכנסת, לפחות חלקם, לא רוצים בממשלה עם הסיעות הערביות. זו פשוט המציאות. אפשר להתווכח איתה ולהטיף מוסר, אבל איזנקוט פועל בתוך מתווה אילוצים. אין לו פריבילגיה לכתוב מאמרים נמלצים.

יש עוד סיבה להודעת איזנקוט: הגיוס והחינוך בעולם החרדי. גם המתנגדים החריפים ביותר של נתניהו יתרככו אם יגידו להם שהליכוד מוכן לבצע רפורמות הכרחיות, קריטיות לגורל המדינה. אז איזנקוט חייב לבדוק (אני לא מכיר איש בגוש השינוי שמאמין כי נתניהו מוכן למעשים כה דרמטיים, שמשמעם גט כריתות לעולם החרדי ולראשות הממשלה).

נשאלת השאלה החשובה: אם זו ממשלה כה בלתי יציבה, כה עגומה ונוראה, כזו שתתמוטט מיד, למה נתניהו רוצה לשמש בתוכה ועוד כראש ממשלה חליפי. דהיינו ככלום

ההודעה של ראש הממשלה נתניהו הייתה צפויה. הוא עומד בפני האפשרות הריאלית של יציאתו מבית ראש הממשלה. איזנקוט משדר נחישות, ולא פחות חשוב מכך - נראה שגם הרב לנדו. דברים יכולים להשתנות במהירות, אבל לכל הגורמים המעורבים ברור שאיזנקוט רוצה להשביע ממשלה במהירות רבה. המהלכים בציר ליברמן-חרדים-רע"מ עולים יפה. נתניהו שומע על החדשות האלה ונחרד. ונשאלת השאלה החשובה: אם זו ממשלה כה בלתי יציבה, כה עגומה ונוראה, כזו שתתמוטט מיד, למה נתניהו רוצה לשמש בתוכה ועוד כראש ממשלה חליפי. דהיינו ככלום.

התשובה של נתניהו בפוסט היא אחריות לאומית. דחיית ממשלה עם המפלגות הערביות. מי שקורא את הודעתו מתרשם שהוא מוכן לשכב על הגדר, לוותר, להקריב את עצמו. צריך להיות נאיבי באורח שלא ייאמן כדי להאמין בכך. היה זה נתניהו שהרג את השותפות עם גנץ, ואז הרג שוב את השותפות בממשלת החירום עם גנץ איזנקוט.

אם לפיד, גולן וליברמן לא יבואו, איזנקוט יישאר בממשלת האחדות עם החרדים, סמוטריץ' ומי מחברי סיעתו שיסכים להיכנס לממשלה עם מירי רגב, שלמה קרעי ויריב לוין

המציאות היא שהפערים בין הליכוד ובין גוש השינוי הם ענקיים. גם אם מחר בבוקר יחליט איזנקוט שבוערת בו תשוקה להיות עם נתניהו בממשלה, יאיר גולן לא יבוא. ספק אם יאיר לפיד יגיע. ליברמן מתנגד. בעצם, נתניהו מציע לאיזנקוט לעשות את מה שבני גנץ עשה כאשר התגרש מהגוש שלו ונכנס לממשלת נתניהו (בלי לפיד). רק בהבדל אחד: משום שביבי רימה את גנץ לגבי הרוטציה, הוא מוכן להציע לאיזנקוט להיות ראשון. אבל התוצאה תהיה זהה: הקמת ממשלה שתפרק את גוש האופוזיציה, וכנראה תישלט מעשית בידי הליכוד ושותפיו. זה איננו חשד מופרז, אלא פשוט עובדה: אם לפיד, גולן וליברמן לא יבואו, איזנקוט יישאר שם עם החרדים, סמוטריץ' ומי מחברי סיעתו שיסכים להיכנס לממשלה עם מירי רגב, שלמה קרעי ויריב לוין.

האם זו תפיסה פסימית מידי? האם לא רצוי וכדאי לחבק את האחדות כבסיס לרפורמות נרחבות וסיום המשבר הפוליטי בישראל?

התשובה נעוצה בפרטים כמובן. האם נתניהו יסכים להקמת ועדת חקירה ממלכתית, מלא על מלא? האם נתניהו מוכן ללכת לחוק שירות וגיוס, ולהפנות את גבו לחרדים? האם אפשר לדמיין ראש ממשלה שהתעלם וטיפח את הקיצוניות באיו"ש, שנתן גיבוי שבשתיקה לטרור היהודי, תומך כעת בגלי המעצרים שצריך לבצע מיד - כדי למנוע את המשך ההידרדרות?

התשובה הסבירה לכל השאלות הללו, אומרים ליכודניקים, היא לא. אבל בצעד הנדיב לכאורה של ויתור על הרוטציה, נתניהו כופה את הדיון. לכאורה הוא ויתר על הדבר הכי חשוב.

הדם הרע בין אנשי בנט ואיזנקוט הוא כבר מזמן חומר לאגדות. נראה לי שעל נהר הדם הרע הזה שטה הדוגית של בנט, ורחוק מידי

איש המפתח בסיפור הזה הוא נפתלי בנט באמצעות איש אמונו ויועצו (ובעבר היועץ של בנימין נתניהו) שלום שלמה. הדם הרע בין אנשי בנט ואיזנקוט הוא כבר מזמן חומר לאגדות. נראה לי שעל נהר הדם הרע הזה שטה הדוגית של בנט, ורחוק מידי.

כמובן, אם נתניהו יסכים להצטרף לממשלת איזנקוט, בלי החרדים, ללכת לגיוס או סנקציות, להקים ועדת חקירה ממלכתית, לבטל את חוקי ההפיכה המשפטית, להסכים למאבק בטרור היהודי - בנט יהיה הארכיטקט של המהלך.

אבל בליכוד וגם בישר מעריכים שלא כך יהיה. בכל שאר התרחישים, בנט ייצא רע. מאוד. אם לא תקום ממשלת האחדות הזו, ואיזנקוט נאלץ לבזבז זמן, בנט יוחזק כאחראי. אם עכשיו יתפרקו ההבנות עם החרדים ונתניהו קנה זמן - הוא יוחזק כאחראי. אם תקום ממשלת אחדות שבה שולט למעשה הליכוד, ואיזנקוט קצוץ כנפיים, רק כדי שנתניהו יפרק אותה מבפנים - בנט אחראי. אם יתברר שהכל היה עוד תרגיל של נתניהו, עוד שטיק וטריק, בסוף בנט יצטרך ללכת לציבור ולהסביר שהוא "היה חייב לבדוק אחדות" ואז להצטרף לממשלת מיעוט; לחילופין, אם יערוק מגוש השינוי, הוא יכול לגמור את זה כסיעת יחיד. בקיצור, יש לו אלטרנטיבה אחת לצאת מהמהלך כמנצח, ואינספור אחרות שיציגו אותו כמי ששירת את נתניהו ברגע הרגיש ביותר לגוש השינוי.

בנט יענה: צריך היה לבדוק את אופציית האחדות. לפני שעוברים מממשלת המשרתים לממשלת הלא משרתים.