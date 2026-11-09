אחרי שבוע שבו התקבלו איומים בפצצות בעשרות טיסות , טיסה נוספת הוסטה לנחיתה לאחר שהוכרז מצב חירום - אבל הפעם מסיבה אחרת לגמרי. טיסה מנתב"ג לארצות הברית הוסטה הלילה (בין ראשון לשני) לנחיתה ביוון עקב ריח חריג בתא הנוסעים.

מחברת יונייטד איירליינס נמסר כי "טיסה 168 מתל אביב לניוארק הוסטה לאתונה ונחתה בשלום בעקבות ריח בתא הנוסעים. הנוסעים ירדו מהמטוס כרגיל, ואנו פועלים לארגן להם מטוס חלופי להמשך הטיסה לניוארק". החברה לא פירטה מה גרם לריח, אולם במערכת מעקב הטיסות שלה צוין כי המטוס הועבר לבדיקת תחזוקה.

דרימליינר של יונייטד איירליינס ( צילום: Markus Mainka / shutterstock )

לפי הדיווחים, מטוס הבואינג 787-9 דרימליינר שידר את קוד החירום הבינלאומי 7700, לאחר זיהוי של "משהו בוער" בתא הנוסעים. נוסעים ואנשי הצוות הבחינו, לפי אותם דיווחים, בריח הדומה לריח עשן, דבר שעורר חשש לתקלה חשמלית אפשרית.

שירותי החירום בנמל התעופה הבינלאומי של אתונה הועמדו בכוננות, וצוותי כיבוי אש הוצבו בסמוך למסלול לקראת נחיתת המטוס. על פי הדיווחים, המטוס רוקן דלק לפני הנחיתה כדי להפחית את משקלו. איש לא נפגע בנחיתת החירום.

המקרה אירע על רקע רצף נחיתות החירום, בעקבות איומים בפצצות בטיסות רבות. ביום שלישי האחרון דווח על שבעה איומים על טיסות, בחמישי על לפחות עוד 14 (כולל טיסה לישראל), ובשישי על 18 איומים נוספים.