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האיומים בפצצות במטוסים

נמשך - והתרחב גם לגופי תקשורת: גל איומים חדש שיבש היום (שישי) את התנועה האווירית ברחבי אירופה, והשפיע על לפחות 18 טיסות אל תשע מדינות. במקביל, רשת השידור הציבורית באירלנד פונתה בעקבות איום על פצצה, ואיום הועבר גם לרשת "סקיי ניוז" הבריטית. אבל מי האחראים? זה עוד לא ברור.