רצף האיומים בפצצות במטוסים נמשך - והתרחב גם לגופי תקשורת: גל איומים חדש שיבש היום (שישי) את התנועה האווירית ברחבי אירופה, והשפיע על לפחות 18 טיסות אל תשע מדינות. במקביל, רשת השידור הציבורית באירלנד פונתה בעקבות איום על פצצה, ואיום הועבר גם לרשת "סקיי ניוז" הבריטית. אבל מי האחראים? זה עוד לא ברור. אלו הפרטים על האיומים שמפחידים את הנוסעים ומסעירים את אירופה, והשאלות שעדיין פתוחות.
כמה טיסות אוימו עד כה
ביום שלישי דווח על שבעה איומים, בנוסף להתרעת שווא על פגיעה באוניית קרוז ישראלית, אתמול נמסר על איומי פצצות על לפחות 14 טיסות (כולל אחת לישראל), והיום נוספו עוד 18. בהונגריה הודיע שר ההגנה כי מטוסי קרב ליוו היום תוך שעה שלושה מטוסי נוסעים במרחב האווירי של המדינה, לאחר שכל אחד מהם קיבל איום על פצצה. לדבריו, מטוסי הקרב ליוו טיסות מבריסל לסופיה, מפראג לקפריסין ומפראג לרומניה.
צרפת הודיעה כי התקבלו היום ארבעה איומי פצצה נגד מטוסים שטסו בשמי המדינה. איומים נוספים הופנו נגד טיסה של חברת התעופה הרומנית TAROM מפראג לבוקרשט, ונגד טיסת ריינאייר מפורטוגל לרומא. טיסת Wizz Air מפראג לרומא הוסטה לוונציה בעקבות התרעה על פצצה, והנוסעים פונו מהמטוס לאחר נחיתתו.
דוברת נמל התעופה ואצלב האוול בפראג מסרה כי תשע מהטיסות שהושפעו מהאיומים יצאו מנמל התעופה או היו אמורות לנחות בו. בין הטיסות היו טיסות מדנמרק, ספרד ובריטניה, וכן כאלו שהמריאו להולנד, בריטניה, קפריסין, איטליה ורומניה. כל המטוסים שהושפעו מהאיומים נחתו בשלום, ובבדיקות שנערכו לא נמצאו מטעני חבלה.
על הכוונת כעת - רשתות שידור
האיומים התרחבו היום גם לתחנות שידור. באירלנד, מטה רשת השידור הציבורית הלאומית RTE בדבלין פונה בעקבות איום על פצצה, והשידורים החיים הוחלפו בתוכניות מוקלטות. העובדים הורשו לחזור לבניין כעבור כמה שעות, לאחר ששוטרים סרקו את האזור עם כלבי גישוש.
ראש ממשלת אירלנד, מיכאל מרטין, אמר כי האיומים נגד RTE וגופים נוספים "ממחישים עד כמה קל יחסית לגרום לשיבושים ולערער את פעילותה התקינה של החברה באמצעות פעולות בלתי שגרתיות מסוג זה, שנועדו לעורר פחד וחרדה". לדבריו, בשבוע הבא תופעל "מערכת אבטחה רחבת היקף במיוחד", כאשר דבלין תארח מפגשים של מנהיגי האיחוד האירופי.
בנוסף, גם רשת השידור הבריטית סקיי הודיעה כי גם קיבלה "איום ביטחוני". בהודעה שפורסמה בסקיי ניוז נמסר: "אנו עובדים בשיתוף פעולה הדוק עם הרשויות כדי להבטיח את ביטחונם של אנשינו ואת אבטחת פעילותנו". שידורי הערוץ נמשכו כרגיל. היום הודיעה גם רשת הטלוויזיה הפרטית NOVA TV בבולגריה כי קיבלה הודעת דואר אלקטרוני המאיימת להטמין פצצה במתקניה.
סופרמרקטים באירופה, ספריות בניו יורק
היום מתקפת סייבר נרחבת שיתקה את מערכות המחשוב של 66 הספריות הציבוריות ברובע קווינס בניו יורק, וה-FBI ומשטרת ניו יורק פתחו בחקירה. המתקפה השביתה את המחשבים, רשתות ה-Wi-Fi ומערכות השאלת הספרים, והספריות נאלצות להמשיך לפעול באמצעים ידניים. מדובר במתקפת כופרה, שבמסגרתה האקרים נועלים מערכות מחשוב, לרוב במטרה לדרוש תשלום עבור שחרורן.
בשבוע שעבר הכריז הפנטגון כי הוא חוקר שיבושים מסתוריים במערכות קירור בשישה בסיסים צבאיים לפחות, לאחר שהאקרים השתלטו מרחוק על מערכות קירור בסופרמרקטים ברחבי אירופה וגרמו לנזקים כבדים. ה-FBI וסוכנויות ממשל אמריקניות פרסמו אזהרה מפני איום סייבר מתמשך ברחבי המדינה.
מי האחראים
זו שאלת מיליון הדולר. האיומים מתרחשים בתקופה של מתיחות גיאופוליטית גוברת, ועל רקע אזהרות מצד רשויות כי רוסיה עשויה להגביר את מה שמכונה "איומים היברידיים" באירופה. חוקרים מסרו כי אין ראיות לכך שאיומי השווא נגד חברות התעופה ויעדים נוספים מתוזמרים על ידי ארגון טרור עוין או גורם מדינתי, כמו רוסיה או איראן - אבל החקירות נמשכות.
חלק מהאיומים שהתקבלו אתמול נחתמו בשם "לוחמי מדינת הגברים" (Male State) – תנועה רוסית מהימין הקיצוני, שנוסדה בשנת 2016. בפוסט שפרסם היום בטלגרם מייסד הקבוצה, ולדיסלב פוזדניאקוב, הוא הכחיש את מעורבות הארגון וטען כי הקבוצה חדלה להתקיים כבר בשנת 2021.
בהודעת דואר אלקטרוני שהתקבלה אתמול אצל רשויות התעופה ברומא, נטען כי היא נשלחה מטעם קבוצה שהגדירה את עצמה כאנטי-פמיניסטית, וטענה כי היא מכוונת נגד "משטר פמיניסטי". נמל תעופה אירופי נוסף קיבל איום בניסוח דומה, אך לא ברור אם הוא הגיע מאותו שולח.
עם זאת, גורמים רשמיים חושדים כי גלי השיבושים אכן קשורים לתמיכה האירופית באוקראינה במלחמתה נגד הפלישה הרוסית. שר החוץ של ספרד, חוסה מנואל אלבארס, אמר כי הרשויות זקוקות לזמן נוסף כדי לזהות את האחראים. "לא ייתכן שזהו צירוף מקרים", אמר. "ההנחה ההגיונית ביותר היא שאנו ניצבים בפני ניסיון לתוקפנות היברידית ולוחמה פסיכולוגית".
המטרות האפשריות של המאיימים
אלירן אלמוג, מנכ"ל חברת אבטחת הסייבר לתעופה Cyviation, אמר כי איומי פצצה חוזרים עשויים לשרת שתי מטרות: שיבוש הפעילות של חברות התעופה ונמלי התעופה, ובחינת האופן שבו הרשויות מגיבות לאירועים ביטחוניים.
גם הוא הזכיר את העובדה שהאיומים בתעופה מתרחשים על רקע מתקפות הסייבר שפגעו במערכות קירור של סופרמרקטים ברחבי אירופה ובבנקי דם בצרפת. לדבריו, שיבוש של שירותים חיוניים עלול לגרום לנזקים כלכליים ולערער את אמון הציבור.
רוברט ג'ורדן, מנהל המחקר במכון החשיבה הבריטי RUSI, אמר ל-BBC כי כיום קיימות יותר דרכים מאי פעם לאיים על טיסות, וכי אפליקציות להעברת הודעות מוצפנות מאפשרות לשמור על אנונימיות רבה יותר. "הנכונות של חברות התעופה לקחת סיכונים תמיד תהיה נמוכה מאוד", אמר. "הדבר מוטמע בתוך נהלי הבטיחות שלהן".
איך מתמודדים עם האיום החדש
פול רויטר, סגן נשיא איגוד הטייסים האירופי, אמר כי עקב האיומים, הטייסים מזהים מראש שדות תעופה שאליהם יוכלו להפנות את המטוס במקרה הצורך, ולעיתים אף נושאים כמות דלק גדולה מהרגיל.
מארק רולי, מפקד משטרת המטרופולין של לונדון, קרא להגיב לאירועים באופן שקול ומדוד, ואמר כי הניסיון שנצבר בעבר בהתמודדות עם ארגון ה-IRA, המחתרת האירית, מספק לקחים חשובים.
הוא הזכיר את הביטוי "טרור בעשרה פני", שהתייחס לתקופה שבה שיחת טלפון אנונימית מתא טלפון ציבורי המופעל באמצעות מטבע, ובה איום שווא על פצצה, הייתה יכולה לשבש עיר שלמה. "נצטרך לאמץ את אותה שיטת פעולה כדי לוודא שאיננו מגיבים בהגזמה לכל הודעה שאנחנו מקבלים באינטרנט", אמר.
דניאל אדלסון השתתף בהכנת הכתבה