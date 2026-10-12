האירוע הקשה היום (שני) בגבול הצפון, שבו נהרג נער בן 14 בפיצוץ נפל וכ-20 בני אדם נוספים נפצעו, העלה לסדר היום את נושא "שדות התחמושת" שנשארו במדינות שונות במזרח התיכון אחרי שנים של מלחמה - וגובים מחיר כבד בחיי אדם במדינות האזור, וגם בזירת מלחמה אחרת באוקראינה.

גלריה חייל לבנוני מטפל בנפל תחמושת בדאחייה

שרידי המלחמה הנותרים בשטח, בין שמדובר במוקשים, בטילים שלא התפוצצו, בפצצות, במטעני חבלה ועוד, מהווים סכנה ממשית לחיי אדם, לא רק בישראל אלא גם במדינות סביבנו כגון לבנון, סוריה, איראן ותימן. למרות הניסיונות לאתר את מוקדי הסכנה, לא תמיד הדבר מצליח, ואנשים ממשיכים להיפגע.

במסגרת הטיפול בתחמושת שלא התפוצצה ב לבנון , למשל, צבא לבנון הודיע ב-24 במאי השנה כי יחידה צבאית מיוחדת פירקה פצצה שלא התפוצצה בדאחייה של ביירות, "שריד לתוקפנות הישראלית". נמסר כי הפצצה הועברה למקום בטוח לצורך פעולה נוספת. פיקוד צבא לבנון הדגיש באותו האירוע כי יש להיזהר באזורים שהותקפו על-ידי ישראל ולדווח על כל חפץ חשוד למרכז הצבאי הקרוב ביותר. גם ב-12 במאי דיווח צבא לבנון על סילוק טיל שלא התפוצץ מבניין בדאחייה של ביירות, ואף פורסם סרטון של פינוי הטיל. צבא לבנון נוהג להודיע לפני שהוא מבצע פיצוצים מבוקרים של תחמושת באזורים השונים, כדי למנוע בהלה בקרב הציבור.

גם באיראן נוהגים לדווח לפני פיצוצים מבוקרים של שרידי מלחמה. ב-19 במאי השנה דווח בתקשורת האיראנית המזוהה עם המשטר על פיצוץ שנשמע באי קשם בדרום המדינה. תחילה נמסר כי סיבת הפיצוץ לא ידועה, אך בהמשך הבהירו הרשויות כי מדובר היה בנטרול תחמושת שבוצע על-ידי כוחות מיוחדים. התקשורת האיראנית ביקשה "לא להתייחס לשמועות ברשת". ב-10 במאי דווח באיראן על פיצוץ שנשמע בעיר צ'בהאר שבדרום-מזרח המדינה, שהתברר גם הוא כפיצוץ תחמושת שלא התפוצצה.

גם בסוריה תחת הנהגתו של הנשיא אחמד א-שרע עדיין נפגעים אנשים משרידי מלחמה, בעיקר משנות מלחמת האזרחים הארוכה שהחלה בשנת 2011 ונמשכה עד הפלתו של משטר אסד. לפני כחמישה חודשים ב-19 במאי, דיווחה סוכנות סאנא הסורית כי אישה ושלושה מילדיה נפצעו כאשר מוקש, שנטען כי נותר מימי משטר אסד, התפוצץ בזמן שהם אספו גרוטאות מתכת בעיר א-סוחנה באזור הכפרי המזרחי של מחוז חומס.

נפל תחמושת בדאחייה בביירות

הסוכנות הדגישה כי שרידי המלחמה הם בין האיומים החמורים ביותר העומדים בפני אזרחים באזור הכפרי המזרחי של מחוז חומס והם כוללים תחמושת שלא התפוצצה, נפצים ושברי מתכת מפוזרים שעלולים להתפוצץ בעת מגע בהם, מה שמחייב התערבות של ארגונים מיוחדים כדי להרחיק אותם ולהגן על אזרחים. בחודש אפריל דווח על מותם של שלושה חיילים סורים שנהרגו מפיצוץ תחמושת ישנה במחוז דרעא במדינה.

גם ב תימן מדווחים אחת לכמה ימים על נפגעים בפיצוצים של תחמושת ישנה. המדינה חוותה בשנים האחרונות לא מעט מלחמות, שכללו התקפות מבפנים ומבחוץ. בשבוע שעבר דיווח ערוץ "אל-מסירה" המזוהה עם החות'ים על אזרח שנהרג מפיצוץ מוקש, שריד לחימה, במחוז סעדה במדינה. ב-17 במאי דיווח אותו הערוץ על נער שנהרג משרידי מלחמה במחוז חודיידה.