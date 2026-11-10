הפלסטינים דיווחו הבוקר (יום שלישי) כי נער בן 14 נהרג במהלך הלילה מירי של כוחות צה"ל בכפר בורקה, שנמצא מצפון-מערב לשכם. בצה"ל אמרו כי כוחות פתחו באש לעבר מחבלים שהתכוונו לזרוק אבנים, ו"זוהו פגיעות".
מצה"ל נמסר כי "הלילה, במהלך פעילות מבצעית יזומה של כוחות צה"ל לסיכול זריקות אבנים ואירועי טרור בפאתי הכפר בורקה שבחטיבת שומרון, זיהו הכוחות כמה מחבלים שהתכוונו לזרוק אבנים לעבר כביש מהיר שבו נוסעים רכבים ישראלים. זאת, במרחב שבו יידו אבנים לעבר רכבים ישראלים בעת האחרונה".
לפי הצבא, "הכוחות הגיבו בירי לעברם להסרת סכנה", ו"זוהו פגיעות". הפלסטינים דיווחו כאמור כי מהירי נהרג בן 14 בשם מועתז איאד דגלס.
אתמול כוחות צה"ל השלימו מבצע מעצרים בכפר עראבה שמדרום-מערב לג'נין, שבמהלכו נעצרו 10 חשודים המזוהים עם הג'יהאד האיסלאמי. לפי צה"ל, החשודים פעלו להקמת תשתית טרור במטרה להוציא לפועל פיגוע נגד ישראלים באחד מיישובי צפון השומרון.