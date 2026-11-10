הפלסטינים דיווחו הבוקר (יום שלישי) כי נער בן 14 נהרג במהלך הלילה מירי של כוחות צה"ל בכפר בורקה, שנמצא מצפון-מערב לשכם. בצה"ל אמרו כי כוחות פתחו באש לעבר מחבלים שהתכוונו לזרוק אבנים, ו"זוהו פגיעות".

הפלסטינים דיווחו הבוקר (יום שלישי) כי נער בן 14 נהרג במהלך הלילה מירי של כוחות צה"ל בכפר בורקה, שנמצא מצפון-מערב לשכם. בצה"ל אמרו כי כוחות פתחו באש לעבר מחבלים שהתכוונו לזרוק אבנים, ו"זוהו פגיעות".

הפלסטינים דיווחו הבוקר (יום שלישי) כי נער בן 14 נהרג במהלך הלילה מירי של כוחות צה"ל בכפר בורקה, שנמצא מצפון-מערב לשכם. בצה"ל אמרו כי כוחות פתחו באש לעבר מחבלים שהתכוונו לזרוק אבנים, ו"זוהו פגיעות".