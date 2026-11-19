האפשרות הראשונה, לפרק את הבתים ולהקים מתחם זיכרון חיצוני לקיבוץ, קיבלה את מרבית הקולות. אך גם 42% מכלל הקולות לא הספיקו, שכן ההחלטה צריכה להתקבל עם לפחות מחצית מהקולות, כלומר 50%. האפשרות הזו כוללת בתוכה שחזור חלק מהמבנים במתחם שיהיה פתוח למבקרים, כאשר לפי הרציונל שהוצג "המטרה היא לרכז את זיכרון 7 באוקטובר, סיפור ההפקרה והגבורה במתחם הנצחה חיצוני, שיאפשר לספר את הסיפור למבקרים מבלי לפגוע באורחות החיים של הקהילה המתחדשת".

האפשרות הראשונה, לפרק את הבתים ולהקים מתחם זיכרון חיצוני לקיבוץ, קיבלה את מרבית הקולות. אך גם 42% מכלל הקולות לא הספיקו, שכן ההחלטה צריכה להתקבל עם לפחות מחצית מהקולות, כלומר 50%. האפשרות הזו כוללת בתוכה שחזור חלק מהמבנים במתחם שיהיה פתוח למבקרים, כאשר לפי הרציונל שהוצג "המטרה היא לרכז את זיכרון 7 באוקטובר, סיפור ההפקרה והגבורה במתחם הנצחה חיצוני, שיאפשר לספר את הסיפור למבקרים מבלי לפגוע באורחות החיים של הקהילה המתחדשת".

האפשרות הראשונה, לפרק את הבתים ולהקים מתחם זיכרון חיצוני לקיבוץ, קיבלה את מרבית הקולות. אך גם 42% מכלל הקולות לא הספיקו, שכן ההחלטה צריכה להתקבל עם לפחות מחצית מהקולות, כלומר 50%. האפשרות הזו כוללת בתוכה שחזור חלק מהמבנים במתחם שיהיה פתוח למבקרים, כאשר לפי הרציונל שהוצג "המטרה היא לרכז את זיכרון 7 באוקטובר, סיפור ההפקרה והגבורה במתחם הנצחה חיצוני, שיאפשר לספר את הסיפור למבקרים מבלי לפגוע באורחות החיים של הקהילה המתחדשת".

האפשרות השלישית קיבלה 32% מקולות המצביעים, ולכן בסבב השני היא "תתמודד" מול האפשרות הראשונה. לפי האפשרות הזו מרבית בתי העדות יישארו במקומם, אך מתחם הנצחה חיצוני שיוקם יכיל מיצב ממ"דים. אם הצעה זו תיבחר, כך עולה מהרציונל, בית משפחת ביבס יישמר ויפותח כמוקד מורשת חי. עם זאת, החשיפה לבית ולבתים נוספים תוגבל כדי למנוע את הפיכת הקיבוץ כולו לאתר הנצחה. עוד הוצע באפשרות השלישית להקים "מרכז גיבורי על" שינציח את ילדי הקיבוץ שנרצחו בטבח.

האפשרות השלישית קיבלה 32% מקולות המצביעים, ולכן בסבב השני היא "תתמודד" מול האפשרות הראשונה. לפי האפשרות הזו מרבית בתי העדות יישארו במקומם, אך מתחם הנצחה חיצוני שיוקם יכיל מיצב ממ"דים. אם הצעה זו תיבחר, כך עולה מהרציונל, בית משפחת ביבס יישמר ויפותח כמוקד מורשת חי. עם זאת, החשיפה לבית ולבתים נוספים תוגבל כדי למנוע את הפיכת הקיבוץ כולו לאתר הנצחה. עוד הוצע באפשרות השלישית להקים "מרכז גיבורי על" שינציח את ילדי הקיבוץ שנרצחו בטבח.

האפשרות השלישית קיבלה 32% מקולות המצביעים, ולכן בסבב השני היא "תתמודד" מול האפשרות הראשונה. לפי האפשרות הזו מרבית בתי העדות יישארו במקומם, אך מתחם הנצחה חיצוני שיוקם יכיל מיצב ממ"דים. אם הצעה זו תיבחר, כך עולה מהרציונל, בית משפחת ביבס יישמר ויפותח כמוקד מורשת חי. עם זאת, החשיפה לבית ולבתים נוספים תוגבל כדי למנוע את הפיכת הקיבוץ כולו לאתר הנצחה. עוד הוצע באפשרות השלישית להקים "מרכז גיבורי על" שינציח את ילדי הקיבוץ שנרצחו בטבח.

האפשרויות שנדחו, שימור חלקי של בתי העדות באתרם בעוד חלק יפורקו ויוכלו לשמש לשחזור במתחם הנצחה חיצוני, ודחיית ההכרעה ושימור זמני עד להחלטה סופית, לא ייכנסו להצבעה המחודשת. שתי אפשרויות אלו הוצעו כפשרה בשל המחלוקת של חברי הקיבוץ באשר לגורלם של בתי העדות, אך כאמור לא נבחרו.

האפשרויות שנדחו, שימור חלקי של בתי העדות באתרם בעוד חלק יפורקו ויוכלו לשמש לשחזור במתחם הנצחה חיצוני, ודחיית ההכרעה ושימור זמני עד להחלטה סופית, לא ייכנסו להצבעה המחודשת. שתי אפשרויות אלו הוצעו כפשרה בשל המחלוקת של חברי הקיבוץ באשר לגורלם של בתי העדות, אך כאמור לא נבחרו.

האפשרויות שנדחו, שימור חלקי של בתי העדות באתרם בעוד חלק יפורקו ויוכלו לשמש לשחזור במתחם הנצחה חיצוני, ודחיית ההכרעה ושימור זמני עד להחלטה סופית, לא ייכנסו להצבעה המחודשת. שתי אפשרויות אלו הוצעו כפשרה בשל המחלוקת של חברי הקיבוץ באשר לגורלם של בתי העדות, אך כאמור לא נבחרו.