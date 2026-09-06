ביום שישי הקרוב תציין ארצות הברית 25 שנה למתקפת הטרור של 11 בספטמבר 2001, כשהיא עדיין לא מצליחה להשיג צדק מלא עבור כמעט 3,000 הקורבנות שנהרגו באותו יום נורא, ו-4,300 האנשים הנוספים שמתו בגללה בשנים שלאחר מכן, רובם מחלצים ואנשי עזרה ראשונה שנהרו לאתר ולקו בשורה ארוכה של מחלות הקשורות לחומרים מסוכנים ששוחררו לאוויר בעקבות המתקפה.
אמנם מנהיג אל-קאעידה אוסמה בן לאדן חוסל ב-2011, אבל משפטו של האיש שנחשב למוח מאחורי מתקפת הטרור הגדולה בהיסטוריה אפילו לא החל. זאת למרות שהוא עצור כבר 23 שנים. הכישלון של ארה"ב לשפוט את חאלד שייח מוחמד הוא פרי הבאושים הסמלי ביותר של התגובה האמריקנית לפיגועים. שנים של עינויי עצירים וכליאתם ב"אתרים השחורים" של ה-CIA (כינוי לבתי כלא ללא שום פיקוח מחוץ לארה"ב) או בבית המעצר הצבאי בגואנטנמו חוזרות שוב ושוב לנשוך את מערכת המשפט האמריקנית.
חאלד שייח מוחמד היה בן 37 או 38 - תלוי לאיזה מתאריכי הלידה שלו מאמינים - כשנתפס ב-1 במרץ 2003 בעיר רוואלפינדי שבפקיסטן. הוא נלכד בפשיטה משותפת של ה-CIA וכוחות הביטחון של פקיסטן על דירת מסתור שבה שהה. לאחר תפיסתו הוחזק כשלוש וחצי שנים במתקני כליאה סודיים של ה-CIA ברחבי העולם, שבהם נחקר באלימות קשה, לפני שהועבר בספטמבר 2006 למתקן הצבאי במפרץ גואנטנמו שבקובה, שגם הוא מחוץ למטרייה המשפטית-חוקתית של ארה"ב.
כתב האישום הרשמי הראשון נגדו הוגש בפברואר 2008 והוא הואשם בו באלפי סעיפים: קשירת קשר לחטוף מטוסים ולבצע את הפיגועים; רצח תוך הפרה של דיני מלחמה - סעיף שכולל 2,977 סעיפי רצח אינדיבידואליים עבור כל אדם שנרצח במגדלי התאומים, בפנטגון ובמטוס שהתרסק בשדה בפנסילבניה; תקיפת אזרחים ותקיפת מטרות אזרחיות; חטיפת כלי טיס; השמדת רכוש תוך הפרה של דיני מלחמה, ועוד ועוד. בנוסף, הממשל האמריקני גם מייחס לחאלד שייח מוחמד מעורבות בניסיון הפיגוע הראשון במרכז הסחר העולמי ב-1993, בפיגוע במועדון לילה בבאלי ב-2002 וברצח העיתונאי האמריקאי דניאל פרל. אם יורשע, צפוי לו כמובן עונש מוות.
התביעה הצבאית ביססה חלק גדול מכתב האישום על כמה הודאות של מוחמד בכך שתכנן את הפיגועים, אבל כבר בכתב האישום הראשוני היא לא כללה את הודאותיו מחקירותיו במתקני ה-CIA, שכללו 183 סבבי עינויים בשיטת ה-waterboarding, המדמה טביעה. היא הותירה את ההודאה שלו בחקירות בגואנטנמו, שם נחקר על ידי סוכני FBI.
ב-2009 הודיע ממשל הנשיא אובמה על כוונתו להעביר את מוחמד למשפט אזרחי בניו יורק. התובע הכללי דאז, אריק הולדר, טען כי "אין דרך ראויה יותר מאשר להושיב את מוחמד באולם בית משפט, שם יצטרך להביט בעיניהם של 12 מושבעים, ויראה כיצד החוקים שלנו חזקים יותר מכל מה שהוא ניסה לעשות". ההחלטה נתקלה בהתנגדות פוליטית וציבורית חריפה, בטענה שלא ראוי לשפוט טרוריסט בבית משפט אזרחי, והקונגרס העביר חוק מיוחד שחסם את המימון להעברת עצירים מגואנטנמו לאדמת ארה"ב.
כתוצאה מכך ב-2011 החזיר ממשל אובמה את התיק למערכת המשפט הצבאית בגואנטנמו. הבעיה היא שהמערכת הזו נבנתה כמעט מאפס במיוחד עבור פעילי אל-קאעידה ואלפי עצירים אחרי 11 בספטמבר, והיא סובלת מחוסר יציבות משפטית, מתחלופה גבוהה של שופטים צבאיים ומאי-בהירות. כך כל החלטה של השופטים הצבאיים גוררת ערעורים ממושכים לבתי משפט אזרחיים בארה"ב, מה שמקפיא את ההליכים שוב ושוב לשנים ארוכות. ב-2024 הסכים למשל מוחמד לעסקת טיעון שבמסגרתה היה מודה ברוב האישומים תמורת ויתור על עונש המוות, אך עסקת הטיעון נדחתה על-ידי הרשויות בסאגה פוליטית-משפטית שלמה.
23 שנה אחרי שנתפס, מסתבר כי גם שופטים צבאיים לא ממהרים לקבל את התיק כפי שהוא היום. בשבוע שעבר קבע שופט צבאי כי גם ההודאות של מוחמד בחקירות של ה-FBI בגואנטנמו ב-2007 לא ניתנו מרצון, ופסל את מה שהתובעים הגדירו כ"ראיה החשובה ביותר של הממשלה בתיק". בסיכום פסק דין של 45 עמודים כתב השופט, סגן אלוף מייקל שרמה, כי "התביעה לא הצליחה להוכיח, באמצעות רוב הראיות, כי הצהרותיו של מר מוחמד ל-FBI נמסרו מרצון". שרמה גם מצא כי סוכני ה-FBI נמנעו במכוון מלהודיע במפורש למוחמד שיש לו זכות לשתוק ולהתייעץ עם עורך דין ושמה שאמר להם עלול לשמש נגדו במשפט, כפי שנדרש בחוקי ארה"ב. מכיוון שמטרת הקמתו של בית המעצר בגואנטנמו הייתה מראש להתחמק מהצורך לשמור על זכויות עצירים, ההחלטה הזו - של שופט צבאי ב-2026 - היא מכה אדירה לתביעה. היא גם כתב אישום לא קטן נגד ממשל בוש הבן והמהלכים שנעשו לאחר 11 בספטמבר.
עורכי הדין של ההגנה טענו שמוחמד "למעשה אומן על ידי ה-CIA באמצעות עינויים, יחד עם שנים של בידוד ומעצר בידוד, כדי שיספר מאוחר יותר לסוכני ה-FBI את מה שהם רוצים לשמוע". בינתיים קבע סגן אלוף שרמה תאריך למשפט ל-5 ביוני 2028. אם התביעה תחליט לערער על החלטתו לפסול את ההודאה של מוחמד, אפשר להניח שהתאריך הזה יידחה שוב. בינתיים מוחמד כבר בן 60 או 61, יש לו שורה של בעיות בריאותיות, ומי יודע מתי ואם בכלל אכן יעמוד למשפט.
וכך, במלאות 25 שנה לפיגוע ששינה את ארה"ב והעולם, ניצולים מזדקנים ומשפחות של קורבנות חוששים שלעולם לא יראו את סיום המקרה הזה.