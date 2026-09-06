חוסל ב-2011, אבל משפטו של האיש שנחשב למוח מאחורי מתקפת הטרור הגדולה בהיסטוריה אפילו לא החל. זאת למרות שהוא עצור כבר 23 שנים. הכישלון של ארה"ב לשפוט את חאלד שייח מוחמד הוא פרי הבאושים הסמלי ביותר של התגובה האמריקנית לפיגועים. שנים של עינויי עצירים וכליאתם ב"אתרים השחורים" של ה-CIA (כינוי לבתי כלא ללא שום פיקוח מחוץ לארה"ב) או בבית המעצר הצבאי בגואנטנמו חוזרות שוב ושוב לנשוך את מערכת המשפט האמריקנית.

חוסל ב-2011, אבל משפטו של האיש שנחשב למוח מאחורי מתקפת הטרור הגדולה בהיסטוריה אפילו לא החל. זאת למרות שהוא עצור כבר 23 שנים. הכישלון של ארה"ב לשפוט את חאלד שייח מוחמד הוא פרי הבאושים הסמלי ביותר של התגובה האמריקנית לפיגועים. שנים של עינויי עצירים וכליאתם ב"אתרים השחורים" של ה-CIA (כינוי לבתי כלא ללא שום פיקוח מחוץ לארה"ב) או בבית המעצר הצבאי בגואנטנמו חוזרות שוב ושוב לנשוך את מערכת המשפט האמריקנית.

חאלד שייח מוחמד היה בן 37 או 38 - תלוי לאיזה מתאריכי הלידה שלו מאמינים - כשנתפס ב-1 במרץ 2003 בעיר רוואלפינדי שבפקיסטן. הוא נלכד בפשיטה משותפת של ה-CIA וכוחות הביטחון של פקיסטן על דירת מסתור שבה שהה. לאחר תפיסתו הוחזק כשלוש וחצי שנים במתקני כליאה סודיים של ה-CIA ברחבי העולם, שבהם נחקר באלימות קשה, לפני שהועבר בספטמבר 2006 למתקן הצבאי במפרץ גואנטנמו שבקובה, שגם הוא מחוץ למטרייה המשפטית-חוקתית של ארה"ב.

חאלד שייח מוחמד היה בן 37 או 38 - תלוי לאיזה מתאריכי הלידה שלו מאמינים - כשנתפס ב-1 במרץ 2003 בעיר רוואלפינדי שבפקיסטן. הוא נלכד בפשיטה משותפת של ה-CIA וכוחות הביטחון של פקיסטן על דירת מסתור שבה שהה. לאחר תפיסתו הוחזק כשלוש וחצי שנים במתקני כליאה סודיים של ה-CIA ברחבי העולם, שבהם נחקר באלימות קשה, לפני שהועבר בספטמבר 2006 למתקן הצבאי במפרץ גואנטנמו שבקובה, שגם הוא מחוץ למטרייה המשפטית-חוקתית של ארה"ב.

חאלד שייח מוחמד היה בן 37 או 38 - תלוי לאיזה מתאריכי הלידה שלו מאמינים - כשנתפס ב-1 במרץ 2003 בעיר רוואלפינדי שבפקיסטן. הוא נלכד בפשיטה משותפת של ה-CIA וכוחות הביטחון של פקיסטן על דירת מסתור שבה שהה. לאחר תפיסתו הוחזק כשלוש וחצי שנים במתקני כליאה סודיים של ה-CIA ברחבי העולם, שבהם נחקר באלימות קשה, לפני שהועבר בספטמבר 2006 למתקן הצבאי במפרץ גואנטנמו שבקובה, שגם הוא מחוץ למטרייה המשפטית-חוקתית של ארה"ב.

התביעה הצבאית ביססה חלק גדול מכתב האישום על כמה הודאות של מוחמד בכך שתכנן את הפיגועים, אבל כבר בכתב האישום הראשוני היא לא כללה את הודאותיו מחקירותיו במתקני ה-CIA, שכללו 183 סבבי עינויים בשיטת ה-waterboarding, המדמה טביעה. היא הותירה את ההודאה שלו בחקירות בגואנטנמו, שם נחקר על ידי סוכני FBI.

התביעה הצבאית ביססה חלק גדול מכתב האישום על כמה הודאות של מוחמד בכך שתכנן את הפיגועים, אבל כבר בכתב האישום הראשוני היא לא כללה את הודאותיו מחקירותיו במתקני ה-CIA, שכללו 183 סבבי עינויים בשיטת ה-waterboarding, המדמה טביעה. היא הותירה את ההודאה שלו בחקירות בגואנטנמו, שם נחקר על ידי סוכני FBI.

התביעה הצבאית ביססה חלק גדול מכתב האישום על כמה הודאות של מוחמד בכך שתכנן את הפיגועים, אבל כבר בכתב האישום הראשוני היא לא כללה את הודאותיו מחקירותיו במתקני ה-CIA, שכללו 183 סבבי עינויים בשיטת ה-waterboarding, המדמה טביעה. היא הותירה את ההודאה שלו בחקירות בגואנטנמו, שם נחקר על ידי סוכני FBI.

ב-2009 הודיע ממשל הנשיא אובמה על כוונתו להעביר את מוחמד למשפט אזרחי בניו יורק. התובע הכללי דאז, אריק הולדר, טען כי "אין דרך ראויה יותר מאשר להושיב את מוחמד באולם בית משפט, שם יצטרך להביט בעיניהם של 12 מושבעים, ויראה כיצד החוקים שלנו חזקים יותר מכל מה שהוא ניסה לעשות". ההחלטה נתקלה בהתנגדות פוליטית וציבורית חריפה, בטענה שלא ראוי לשפוט טרוריסט בבית משפט אזרחי, והקונגרס העביר חוק מיוחד שחסם את המימון להעברת עצירים מגואנטנמו לאדמת ארה"ב.

ב-2009 הודיע ממשל הנשיא אובמה על כוונתו להעביר את מוחמד למשפט אזרחי בניו יורק. התובע הכללי דאז, אריק הולדר, טען כי "אין דרך ראויה יותר מאשר להושיב את מוחמד באולם בית משפט, שם יצטרך להביט בעיניהם של 12 מושבעים, ויראה כיצד החוקים שלנו חזקים יותר מכל מה שהוא ניסה לעשות". ההחלטה נתקלה בהתנגדות פוליטית וציבורית חריפה, בטענה שלא ראוי לשפוט טרוריסט בבית משפט אזרחי, והקונגרס העביר חוק מיוחד שחסם את המימון להעברת עצירים מגואנטנמו לאדמת ארה"ב.

ב-2009 הודיע ממשל הנשיא אובמה על כוונתו להעביר את מוחמד למשפט אזרחי בניו יורק. התובע הכללי דאז, אריק הולדר, טען כי "אין דרך ראויה יותר מאשר להושיב את מוחמד באולם בית משפט, שם יצטרך להביט בעיניהם של 12 מושבעים, ויראה כיצד החוקים שלנו חזקים יותר מכל מה שהוא ניסה לעשות". ההחלטה נתקלה בהתנגדות פוליטית וציבורית חריפה, בטענה שלא ראוי לשפוט טרוריסט בבית משפט אזרחי, והקונגרס העביר חוק מיוחד שחסם את המימון להעברת עצירים מגואנטנמו לאדמת ארה"ב.

כתוצאה מכך ב-2011 החזיר ממשל אובמה את התיק למערכת המשפט הצבאית בגואנטנמו. הבעיה היא שהמערכת הזו נבנתה כמעט מאפס במיוחד עבור פעילי אל-קאעידה ואלפי עצירים אחרי 11 בספטמבר, והיא סובלת מחוסר יציבות משפטית, מתחלופה גבוהה של שופטים צבאיים ומאי-בהירות. כך כל החלטה של השופטים הצבאיים גוררת ערעורים ממושכים לבתי משפט אזרחיים בארה"ב, מה שמקפיא את ההליכים שוב ושוב לשנים ארוכות. ב-2024 הסכים למשל מוחמד לעסקת טיעון שבמסגרתה היה מודה ברוב האישומים תמורת ויתור על עונש המוות, אך עסקת הטיעון נדחתה על-ידי הרשויות בסאגה פוליטית-משפטית שלמה.

כתוצאה מכך ב-2011 החזיר ממשל אובמה את התיק למערכת המשפט הצבאית בגואנטנמו. הבעיה היא שהמערכת הזו נבנתה כמעט מאפס במיוחד עבור פעילי אל-קאעידה ואלפי עצירים אחרי 11 בספטמבר, והיא סובלת מחוסר יציבות משפטית, מתחלופה גבוהה של שופטים צבאיים ומאי-בהירות. כך כל החלטה של השופטים הצבאיים גוררת ערעורים ממושכים לבתי משפט אזרחיים בארה"ב, מה שמקפיא את ההליכים שוב ושוב לשנים ארוכות. ב-2024 הסכים למשל מוחמד לעסקת טיעון שבמסגרתה היה מודה ברוב האישומים תמורת ויתור על עונש המוות, אך עסקת הטיעון נדחתה על-ידי הרשויות בסאגה פוליטית-משפטית שלמה.

כתוצאה מכך ב-2011 החזיר ממשל אובמה את התיק למערכת המשפט הצבאית בגואנטנמו. הבעיה היא שהמערכת הזו נבנתה כמעט מאפס במיוחד עבור פעילי אל-קאעידה ואלפי עצירים אחרי 11 בספטמבר, והיא סובלת מחוסר יציבות משפטית, מתחלופה גבוהה של שופטים צבאיים ומאי-בהירות. כך כל החלטה של השופטים הצבאיים גוררת ערעורים ממושכים לבתי משפט אזרחיים בארה"ב, מה שמקפיא את ההליכים שוב ושוב לשנים ארוכות. ב-2024 הסכים למשל מוחמד לעסקת טיעון שבמסגרתה היה מודה ברוב האישומים תמורת ויתור על עונש המוות, אך עסקת הטיעון נדחתה על-ידי הרשויות בסאגה פוליטית-משפטית שלמה.