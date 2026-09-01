כ-2.6 מיליון ילדי הגנים ובתי הספר פתחו הבוקר (שלישי) את שנת הלימודים תשפ"ז , בתום חופשת הקיץ ובתקווה לשנה שקטה ויציבה יותר. כ-180 אלף מהם נכנסו בפעם הראשונה בשערי בתי הספר ועלו לכיתה א', בעוד 143 אלף תלמידי י"ב החלו את שנתם האחרונה במערכת החינוך.

פתיחת שנת הלימודים במטולה





מנתוני משרד החינוך עולה כי במערכת פועלים השנה 27,757 מוסדות חינוך - 21,800 גני ילדים ו-5,957 בתי ספר. 418,385 תלמידים, כ-16% מכלל התלמידים, זכאים לשירותי חינוך מיוחד - עלייה של 9% לעומת השנה שעברה. במשרד החינוך הודיעו כי השבוע הראשון יוקדש בין היתר לחיזוק תחושת השייכות והקשרים החברתיים, לאיתור צרכים רגשיים ולחיזוק החוסן האישי והקבוצתי.

עבור משפחות רבות, הבוקר הזה הוא קודם כול אחד הרגעים המרגשים ביותר במסלול ההתבגרות של הילדים. דניאל לוין, אמה של יעל שעלתה הבוקר לכיתה א' בבית הספר רבין בנשר, סיפרה: "אנחנו מתכוננים כבר כמה ימים ליום הגדול והמרגש שבו הילדה היפה שלנו עולה לכיתה א'. שמחים בשמחתה ומתרגשים מאוד. מאחלים לה ולכל ילדי ישראל שנה טובה ומוצלחת, שנה רציפה ושקטה".

גם הורים לתלמידה בבית הספר "נעורים" בקריית ביאליק תיארו את ההתרגשות: "העלייה לכיתה א' היא רגע שקשה לתאר במילים. רק אתמול ליווינו אותם לגן, והבוקר הם כבר נכנסים בשערי בית הספר עם ילקוט על הגב, התרגשות גדולה בעיניים והמון חלומות בלב". לדבריהם, "זו תחילתה של תקופה משמעותית בחייהם וגם בחיינו כהורים. אנו מפקידים את היקר לנו מכול בידי מערכת החינוך של קריית ביאליק, בתחושת ביטחון שהם יזכו לחום, להקשבה ולכלים שיאפשרו להם לצמוח, להאמין בעצמם ולהצליח".

פתיחת שנת הלימודים בבית הספר הנשיא בבת ים ( צילום: מוטי קמחי )





גלריה פתיחת שנת הלימודים בבית הספר קורצ'אק ברמת גן

משמרות זהב ברעננה ( צילום: באדיבות עיריית רעננה )

רעננה ( צילום: באדיבות עיריית רעננה )

פתיחת שנת הלימודים בבית הספר הנשיא בבת ים ( צילום: מוטי קמחי )

פתיחת שנת הלימודים בבית הספר ניצנים בשוהם

אלא שאחרי כמעט שלוש שנים של מלחמה, פינוי, נדודים ופגיעות בעורף, עבור אלפי ילדים ומשפחות פתיחת שנת הלימודים היא גם ציון דרך נוסף בדרך חזרה לחיים שהכירו. בצפון ובעוטף עזה נפתחו מחדש מסגרות שנותרו סגורות מאז אוקטובר 2023, ובחלק מהיישובים מקווים שהשקעה בחינוך תצליח לעשות גם את מה שמערכות אחרות מתקשות בו - להחזיר תושבים הביתה ואף למשוך משפחות חדשות.

36 תלמידים חוזרים ל"הנדיב": "זה הניצחון האמיתי"

במטולה היה הבוקר מרגש במיוחד. אחרי שלוש שנים שבהן לא פעל במושבה, נפתח מחדש בית הספר היסודי "הנדיב". 36 תלמידות ותלמידים נכנסו בשעריו, ובגן הילדים במושבה החלו את השנה 18 ילדים נוספים. בית הספר נסגר בעקבות המלחמה והפינוי, ובמהלך התקופה הושקעו משאבים בשיקום המרחבים, בגיוס צוותי הוראה חדשים ובהכנסת תוכניות לימוד. במסגרת מהלך משותף של מנהלת "תנופה לצפון" ומשרד החינוך הוצעו גם מענקים של עד 60 אלף שקל לאנשי חינוך שעומדים בקריטריונים ועוברים לעבוד בצפון.

"אחרי שלוש שנים מורכבות, פתיחתו המחודשת של בית הספר 'הנדיב' במטולה היא הרבה מעבר לחזרה אל ספסל הלימודים, היא סמל של תקומה, צמיחה ואמונה בעתיד", אמרה מנהלת מחוז הצפון במשרד החינוך, ד"ר אורנה שמחון. לדבריה, "לראות שוב את ילדי מטולה נכנסים בשערי בית הספר בעיר שלהם, בשגרה של לימודים, זו התרגשות גדולה עבור כולנו".

פתיחת שנת הלימודים בבית ספר "הנדיב" במטולה. "יום חג אמיתי"

ראש מועצת מטולה דוד אזולאי הגדיר את פתיחת המוסדות "יום חג אמיתי". לדבריו, "עברנו תקופה ארוכה ומורכבת מאוד, אבל לפני כחצי שנה החלטתי להשיב את החיים האזרחיים גם בימים שהיה ירי לעבר מטולה. מאותו רגע התחלנו לעבוד על הרגע הזה - לפתוח את מוסדות החינוך ואת בית הספר הנדיב". אזולאי הוסיף כי ילדים גם מיישובי הסביבה בחרו להגיע ללמוד במושבה: "זה הניצחון האמיתי. נמשיך לבנות ולפתח את מטולה מחדש".

החינוך ככלי להחזרת תושבים לצפון

הפתיחה במטולה היא חלק ממהלך רחב יותר בחבל "תנופה". השנה נפתחת בו, לפי המנהלת, שנת הלימודים הראשונה זה שלוש שנים שמתנהלת בשגרה מלאה. בשתולה נפתח מחדש גן ילדים לאחר ש-12 משפחות חדשות הצטרפו ליישוב, ובמתת נפתח גן במתכונת "גן-יער". בסך הכול התאפשרה השנה פתיחתם של 23 גני ילדים בחבל באמצעות "רשת ביטחון חינוכית", שנועדה לאפשר הפעלת מסגרות גם ביישובים שבהם מספר הילדים קטן.

ההשקעה בחינוך בחבל עומדת השנה, לפי מנהלת תנופה לצפון, על 456 מיליון שקל - גידול של כ-70% לעומת השנה שעברה. מדובר בחלק מתוכנית חינוך בהיקף כולל של 1.376 מיליארד שקל עד שנת 2030. הכסף מופנה בין היתר לחיזוק כוח האדם בהוראה, למענקי המעבר לצפון, להפעלת 16 מרכזי מצוינות בתחומי המדעים, המוזיקה והספורט ולחינוך הבלתי פורמלי. במקביל, יותר ממחצית מבתי הספר בחבל צפויים להיכנס השנה לתהליך של עיצוב מחדש וחדשנות במבנים.

תלמידים עולים לכיתה א בבית הספר רבין בנשר ( צילום: דוברות עיריית נשר )

במנהלת רואים בחינוך מנוע מרכזי בתוכנית להגדיל את אוכלוסיית הצפון בכ-100 אלף תושבים בתוך עשור. ראש מנהלת תנופה לצפון, אביעד פרידמן, הסביר כי התפיסה היא ש"משפחות חדשות יגיעו למקומות שבהם מערכת החינוך מצוינת" - ולכן שיקום מערכת החינוך אינו נתפס רק כמענה לתושבים שחוזרים, אלא גם ככלי לצמיחה דמוגרפית.

בחולית חוזרים ללמוד בבית

גם בדרום נרשם הבוקר רגע סמלי במיוחד. כמעט שלוש שנים אחרי טבח 7 באוקטובר והפינוי הממושך, נפתחה לראשונה מאז שנת הלימודים בקיבוץ חולית. במתקפה ובמלחמה איבד הקיבוץ 20 מתושביו ועובדיו, וחבריו התגוררו במשך קרוב לשלוש שנים מחוץ לביתם.

החודש החלה החזרה ההדרגתית לקיבוץ, ובמקביל הצטרפו אליו ארבע משפחות חדשות. מערכת הגיל הרך נפתחה בתוך חולית לראשונה זה עשרות שנים, ובה 13 ילדים - תשעה מהם ממשפחות שהצטרפו לאחרונה לקהילה. תשעה ילדים נוספים מהקיבוץ לומדים בבית הספר היסודי, ושבעה בחטיבת הביניים ובתיכון. עד סוף ספטמבר צפויים לשוב לבתיהם כ-60 מתושבי חולית, כשליש מחברי המשק.

פתיחת שנת הלימודים בחולית. "משפחות חדשות שמביאות איתן רוח רעננה ושותפות בבניית הקהילה מחדש" ( צילום: ניר כספי סולטן )

"בהתרגשות רבה אנחנו פותחים בחולית את שנת הלימודים הראשונה מאז הפינוי הממושך", אמר מנהל הקהילה, יואב בוקעי. לדבריו, חלק מהילדים עדיין נמצאים במקומות שאליהם פונו וממתינים להשלמת עבודות הבנייה והשיקום. "לצד חברי חולית שחוזרים בהדרגה הביתה, הצטרפו אלינו משפחות חדשות שמביאות איתן רוח רעננה ושותפות בבניית הקהילה מחדש. פתיחת מערכת החינוך כאן בקיבוץ היא הרבה מעבר לפתיחת שנת לימודים; היא סמל להתחדשות של חולית ושל דרום אשכול, ולנחישות שלנו לחזור הביתה, לצמוח ולבנות כאן את העתיד מחדש".

הבית נפגע מטיל, עכשיו עמרי עולה לכיתה א'

בפתח תקווה, גם עבור עמרי הכט בן השש הדרך לכיתה א' עוברת דרך אירועי המלחמה. עמרי, שהחל הבוקר את לימודיו בבית הספר היסודי יצחק נבון, שינן בימים האחרונים את הדרך מבית הספר לביתו ברחוב אסירי ציון. משפחתו מתגוררת בדירה החדשה זה כחודשיים - אך הייתה אמורה להיכנס אליה עוד קודם.

בחודש יוני האחרון פגע טיל איראני בבניין. בני המשפחה נאלצו למצוא מקום מגורים זמני בשכונה אחרת, ועמרי, שהיה אז בגן חובה, התרחק מהחברים ומהמסגרת שהכיר. "היינו צריכים למצוא דירה בשכונה אחרת ועמרי נאלץ, גם בגיל גן חובה, להתרחק מכל החברים שהכיר", סיפרה אמו רוני. "לשמחתי בעיריית פתח תקווה עזרו לנו להתמקם זמנית במוסדות לימוד חלופיים מעולים, ועכשיו עמרי יכול להתחיל כיתה א' עם כל החברים שלו".

עמרי הכט. "אני כל כך שמח לעלות לכיתה א'" ( צילום: באדיבות עיריית פתח תקווה )

( צילום: באדיבות עיריית פתח תקווה )

עמרי עצמו חיכה בעיקר לרגע הזה. "אני כל כך שמח לעלות לכיתה א'. יש לי שם מלא חברים שהתגעגעתי אליהם ואחזור לראות אותם, ואני גם רוצה להכיר חברים חדשים", סיפר. "הכי מרגש אותי ללמוד חשבון, כי אני אוהב לעשות תרגילים".

על התקופה שבה המשפחה נאלצה להתגורר בבית החלופי הוא מתקשה יותר לדבר. "הייתי נורא עצוב שלא עברנו לבית קודם, כי לא היה כיף בבית השני. אני ואמא היינו הולכים לראות את הבית שנפצע והיה שבור, וזה לא היה נעים. זה עשה אותי עצוב, אבל עכשיו, כשאנחנו בו, אני שמח". כעת, לדבריו, הכול מתחיל מחדש: "יש לי חדר חדש שאני מאוד אוהב ובעיקר חיכיתי כבר לעבור לבית החדש. אז הכול אצלי חדש עכשיו - הבית, בית הספר, ואני מקווה שיהיו לי גם חברים חדשים".

בלונים אדומים ותפילה להיימנוט

ובתוך שמחת פתיחת השנה היו גם מי שבחרו לעצור ולהזכיר את מי שעדיין לא שבה לביתה. בבית הספר "קמפוס שיא" במגדל העמק התאספו מאות תלמידים, אנשי הוראה ואנשי צוות למעמד למען היימנוט קסאו , שנעדרת מאז פברואר 2024. לבקשת משפחתה הפריחו התלמידים בלונים אדומים ונשאו תפילה משותפת למציאתה ולהשבתה למשפחתה. במקביל, בצומת ראש פינה התייצבו נשים עם בלונים ושלטים שעליהם הקריאה "מחזירים את היימנוט".

תלמידים במגדל העמק מפריחים בלונים אדומים למציאתה של היימנוט קסאו ( צילום: דוברות עיריית מגדל העמק )





בלונים למען היימנוט בצומת ראש פינה ( צילום: שמעון אלבז )

בלונים למען היימנוט גם במקיף ט' באשדוד ( צילום: עיריית אשדוד )

ראש העיר מגדל העמק, יקי בן חיים, שהשתתף במעמד בבית הספר, אמר כי "העיר מגדל העמק כולה מחבקת את משפחת קסאו ומחזקת את ידה ללא הפוגה. אנחנו נושאים יחד תפילה מלאה באמונה לחזרתה המהירה של היימנוט הביתה בשלום".