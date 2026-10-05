אם ישראל לא תחזור בה מהכוונה לסגור את הקונסוליה הבריטית במזרח ירושלים - בריטניה מתכוונת לגרש 27 דיפלומטים ישראלים מהשגרירות בלונדון. כך עולה ממסר שהעבירה בריטניה לגורמים ישראליים על רקע ההחרפה ביחסי שתי המדינות, ושפרטיו הגיעו לידי ynet.
ההידרדרות ביחסים בין לונדון לירושלים הגיעה לשיאה עם ההחלטה הבריטית בחודש שעבר להטיל סנקציות כלכליות על ההתנחלויות ביהודה ושומרון. בעקבות ההחלטה, הודיע שר החוץ גדעון סער על צעדי תגובה, ביניהם סגירת הקונסוליה הבריטית במזרח ירושלים, שמשרתת את האוכלוסייה הפלסטינית ופועלים בה 27 דיפלומטים בריטים.
ההחלטה על סגירת הקונסוליה הבריטית ושלילת התעודות הדיפלומטיות של עובדיה אמורות להיכנס לתוקף ביום חמישי הקרוב. בעקבותיה עשרות עובדים מקומיים פוטרו מעבודתם והדיפלומטים הבריטים נערכים לעזיבה.
צעדים נוספים שעליהם הכריז אז סער כללו את סילוק הנציגים הבריטים ממרכז הסיוע הבינלאומי לעזה בקריית גת; הפסקת הפעילות הבריטית להכשרת כוחות הרשות הפלסטינית באיו"ש; ומניעת כניסתם לישראל של 12 נבחרי ציבור ואזרחים בריטים אחרים המעורבים בפעילות אנטישמית ואנטי-ישראלית וכאלו אשר שוללים את עצם קיומה של מדינת ישראל.
גורמים שמעורים בנושא אמרו כי הבריטים היו מזועזעים מהצעד שנקטה ישראל והופתעו ממנו. מה שהכעיס אותם במיוחד הייתה ההתרעה הקצרה שישראל נתנה לדיפלומטים הבריטים שמשרתים בקונסוליה במזרח ירושלים - 30 יום לעזוב את ישראל. לשם השוואה, רוסיה נתנה לבריטניה ארבעה חודשים לסגור את הקונסוליה בסנט פטרסבורג, בתגובה לפרשת ריגול בין המדינות.
הבריטים לא הודיעו באופן פומבי על אופן התגובה בעקבות צעדי ישראל מאחר שחשבו שישכנעו את ירושלים לחזור בה באמצעות מגעים שקטים מאחורי הקלעים. עם זאת, כאמור, כעת נודע כי בריטניה כבר העבירה מסר לגורמים בישראל באמצעות השגריר סיימון וולטרס - כי אם ההחלטה תישאר על כנה – היא תיאלץ לנקוט צעד חריף משלה, ולסלק 27 דיפלומטים שמשרתים בשגרירות ישראל בלונדון. כלומר, גירוש של דיפלומט ישראל על כל דיפלומט בריטי שפעילותו במזרח ירושלים הופסקה.
אם אכן בריטניה תנקוט צעד כזה, המשמעות בפועל תהיה פגיעה קשה בתפקוד השגרירות הישראלית. מספר הדיפלומטים בה אמנם גבוה מ-27, אך לא בהרבה, ותפקיד השגריר אינו מאויש כבר יותר משנה, מאז חזרתה לארץ של ציפי חוטובלי בספטמבר 2025. כיום השגרירות מנוהלת על ידי ממונה, כריס קנטור. משגרירות בריטניה סירבו להתייחס לידיעה.
נזכיר ששר החוץ הבריטי אד מיליבנד זכה בשבוע שעבר למחיאות כפיים סוערות בוועידת מפלגת הלייבור בליברפול, בנאום שבו דיבר בלהט רב על "פשעי המלחמה" שלדבריו מתחוללים ברצועת עזה, תקף בחריפות את מדיניות ממשלת ישראל והגן על החלטת הממשלה בלונדון לאסור סחר עם ההתנחלויות ביהודה ושומרון.
בנאומו גם הודה בפועל כי הצעד הזה נעשה על רקע לחץ פנימי בציבור הבריטי – כשלדבריו "מיליונים" בממלכה, שבה אוכלוסייה מוסלמית ענקית שכוחה הפוליטי הולך וגובר – הזדעזעו אל מול המתחולל בעזה. "אנחנו שומעים אתכם. אתם צדקתם", אמר.
אתמול ועידת מפלגת הירוקים הבריטית אישרה הצעה המגדירה את הציונות כ"אידיאולוגיה גזענית" וקוראת להקמת מדינה פלסטינית אחת במקום ישראל. בתקשורת הבריטית ציינו כי אישור ההצעה הופך את הירוקים – בהתחשב למעמדה כיום כאחת המפלגות הגדולות בבריטניה – למפלגת המיינסטרים היחידה באירופה שמגדירה עצמה בגלוי כאנטי-ציונית.