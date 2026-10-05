צעדים נוספים שעליהם הכריז אז סער כללו את סילוק הנציגים הבריטים ממרכז הסיוע הבינלאומי לעזה בקריית גת; הפסקת הפעילות הבריטית להכשרת כוחות הרשות הפלסטינית באיו"ש; ומניעת כניסתם לישראל של 12 נבחרי ציבור ואזרחים בריטים אחרים המעורבים בפעילות אנטישמית ואנטי-ישראלית וכאלו אשר שוללים את עצם קיומה של מדינת ישראל.

צעדים נוספים שעליהם הכריז אז סער כללו את סילוק הנציגים הבריטים ממרכז הסיוע הבינלאומי לעזה בקריית גת; הפסקת הפעילות הבריטית להכשרת כוחות הרשות הפלסטינית באיו"ש; ומניעת כניסתם לישראל של 12 נבחרי ציבור ואזרחים בריטים אחרים המעורבים בפעילות אנטישמית ואנטי-ישראלית וכאלו אשר שוללים את עצם קיומה של מדינת ישראל.

צעדים נוספים שעליהם הכריז אז סער כללו את סילוק הנציגים הבריטים ממרכז הסיוע הבינלאומי לעזה בקריית גת; הפסקת הפעילות הבריטית להכשרת כוחות הרשות הפלסטינית באיו"ש; ומניעת כניסתם לישראל של 12 נבחרי ציבור ואזרחים בריטים אחרים המעורבים בפעילות אנטישמית ואנטי-ישראלית וכאלו אשר שוללים את עצם קיומה של מדינת ישראל.

גורמים שמעורים בנושא אמרו כי הבריטים היו מזועזעים מהצעד שנקטה ישראל והופתעו ממנו. מה שהכעיס אותם במיוחד הייתה ההתרעה הקצרה שישראל נתנה לדיפלומטים הבריטים שמשרתים בקונסוליה במזרח ירושלים - 30 יום לעזוב את ישראל. לשם השוואה, רוסיה נתנה לבריטניה ארבעה חודשים לסגור את הקונסוליה בסנט פטרסבורג, בתגובה לפרשת ריגול בין המדינות.

גורמים שמעורים בנושא אמרו כי הבריטים היו מזועזעים מהצעד שנקטה ישראל והופתעו ממנו. מה שהכעיס אותם במיוחד הייתה ההתרעה הקצרה שישראל נתנה לדיפלומטים הבריטים שמשרתים בקונסוליה במזרח ירושלים - 30 יום לעזוב את ישראל. לשם השוואה, רוסיה נתנה לבריטניה ארבעה חודשים לסגור את הקונסוליה בסנט פטרסבורג, בתגובה לפרשת ריגול בין המדינות.

גורמים שמעורים בנושא אמרו כי הבריטים היו מזועזעים מהצעד שנקטה ישראל והופתעו ממנו. מה שהכעיס אותם במיוחד הייתה ההתרעה הקצרה שישראל נתנה לדיפלומטים הבריטים שמשרתים בקונסוליה במזרח ירושלים - 30 יום לעזוב את ישראל. לשם השוואה, רוסיה נתנה לבריטניה ארבעה חודשים לסגור את הקונסוליה בסנט פטרסבורג, בתגובה לפרשת ריגול בין המדינות.