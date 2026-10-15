הדוברת החדשה של הבית הלבן קייטי זכריה ניצבת בשעות האחרונות בפני ביקורת הולכת וגוברת, לא רק בשל התדרוך המקרטע שהעבירה לעיתונאים שלשום, ביומה הראשון בתפקיד, אלא גם בשל תהיות בנוגע להסמכתה המקצועית. ארגון פיקוח אמריקני הגיש תלונה נגדה ללשכת עורכי הדין של מדינת קליפורניה, וביקש ממנה לחקור אם הדוברת החדשה של הנשיא דונלד טראמפ , ומי שאמורה לשמש מעתה כפנים של הממשל בפני הציבור, עברה על החוק בכך שהציגה עצמה שוב ושוב כעורכת דין, כשבפועל אין לה רישיון. בתשובה על השאלה היכן עברה את בחינות לשכת עורכי הדין סיפקה זכריה תשובה מעורפלת.

התדרוך הראשון הצולע של קייטי זכריה: מקריאה ומהדף ומתרגשת





גלריה נשאלה היכן עברה את בחינות הלשכה, והשיבה בקצרה: "כשעברתי לסין". זכריה ( צילום: REUTERS/Kevin Lamarque )

בארגון Campaign for Accountability ציינו כי זכריה הגדירה את עצמה כעורכת דין במהלך הופעותיה הרבות בטלוויזיה, בין השאר ב"פוקס ניוז", CNN ו-Newsmax השמרנית, והציגה את עצמה כיועצת המשפטית הראשית של ארגון שמרני ללא מטרות רווח הפועל מקליפורניה. "גב' זכריה הציגה את עצמה שוב ושוב כעורכת דין כדי לחזק את המוניטין ואת האמינות שלה", אמרה מנכ"לית הארגון, מישל קופרסמית'. "על לשכת עורכי הדין לחקור אם היא הטעתה את הציבור בנוגע להסמכתה המקצועית". גם הנשיא טראמפ עצמו כינה את זכריה "עורכת דין" כשהודיע על מינויה ב-9 באוקטובר, אך עיתונאים לא מצאו כל תיעוד לכך שיש בידיה רישיון לעסוק בעריכת דין במדינה כלשהי ממדינות ארה"ב.

שלשום, כשנשאלה זכריה על-ידי כתבים היכן עברה את בחינות הלשכה, היא השיבה: "כשעברתי לסין". בהצהרה שמסרה לסוכנות הידיעות AFP כתבה זכריה "עסקתי בדיני עסקאות בינלאומיות, עם כל ההסמכות המתאימות", אך גם בהצהרה זו לא הבהירה אם היא מחזיקה ברישיון עריכת דין אמריקני, ולא פירטה היכן הוסמכה לעריכת דין, אם בכלל. לשכת עורכי הדין של קליפורניה אישרה לכלי תקשורת בארה"ב כי אין ברשותה כל תיעוד שלפיו זכריה מחזיקה ברישיון תחת שם נישואיה או תחת שם נעוריה.

זכריה מול הכתבים בתדרוך הראשון שלשום. "נראתה לחוצה" ( צילום: REUTERS/Kevin Lamarque )

זכריה בת ה-41 השלימה את לימודיה בבית הספר למשפטים של אוניברסיטת פפרדיין בשנת 2011, אולם קבלת תואר במשפטים אינה מסמיכה אדם באופן אוטומטי לעסוק בעריכת דין בארה"ב. בכל הנוגע לסין יש לציין כי אזרחים זרים אינם יכולים לגשת לבחינות הלשכה של המדינה הקומוניסטית, אם כי הם רשאים לבצע עבודות משפטיות מסוימות במשרדי עורכי דין מקומיים. לפי עדותה, זכריה עבדה בעבר במשרד עורכי דין בבייג'ינג כשעברה לגור שם עם בעלה.

ל"ניו יורק טיימס" אמרה זכריה כי כשהחלה להופיע לראשונה בערוצי חדשות בטלוויזיה האמריקנית היא שאלה את אוניברסיטת פפרדיין כיצד עליה להציג את עצמה, וכי נשיא האוניברסיטה אמר לה שהיא רשאית לכנות את עצמה lawyer, כלומר משפטנית או בעלת השכלה משפטנית, אך לא attorney, כלומר עורכת דין מוסמכת בעלת רישיון. יצוין כי בהציגו את זכריה בשבוע שעבר כינה אותה טראמפ attorney. לפי ה"וול סטריט ג'ורנל", אחרי סיום לימודי המשפטים שלה ניגשה זכריה לבחינת הלשכה בקליפורניה, שנחשבת לאחת הקשות ביותר בארה"ב, ולא עברה אותה.

מרצים לשעבר יצאו להגנתה של זכריה. "סטודנטית טובה, אדם טוב, כוכבת בפפרדיין" ( צילום: REUTERS/Kevin Lamarque )

מנהל התקשורת של הבית הלבן, סטיבן צ'אונג, התייצב מצדו להגנת זכריה, ואמר כי היא "בעלת כישורים ייחודיים וחריפה ביותר כדי לסייע בעדכון הציבור האמריקני". גם מרצים לשעבר של זכריה יצאו להגנתה. רוברט פושאו, שלימד אותה בפפרדיין ואף השתתף לאחר מכן בחתונתה, זכר אותה כ"סטודנטית טובה למשפטים ואדם טוב באמת". עם זאת הודה כי הוא אינו יכול לקבוע אם מבחינה טכנית היא מוסמכת כעורכת דין. מרצה לשעבר נוסף, רוג'ר אלפורד, העובד כיום באוניברסיטת נוטרדאם, תיאר את זכריה כ"כוכבת בפפרדיין". אלפורד, שהעסיק אותה כעוזרת מחקר במהלך לימודי המשפטים, קרא למבקרים "להכיר אותה לפני שהם חורצים את דינה מראש". עם זאת הוא הודה גם באופיו החריג של המצב שבו אדם מגדיר את עצמו כעורך דין מבלי שעבר בחינת לשכה.

הנשיא שלי, סליחה – בעלי

פרשת ההכשרה של זכריה כעורכת דין התעוררה בעקבות הופעה ראשונה רצופת מהמורות שלה כדוברת הבית הלבן ב-13 באוקטובר, שבמהלכה הקריאה זכריה קטעים נרחבים מדפי מסרים מוכנים. התדרוך שמסרה נפתח בהקראה איטית שלה מן הדף, ארך 14 דקות בלבד – ואז נקטע בפתאומיות, ניגוד חד לתדרוכים שנהגה להעביר דוברת הבית הלבן הקודמת, קרוליין לוויט, שפרשה לאחרונה. תדרוכיה נמשכו לעתים גם קרוב לשעה.

מתבלבלת בין "בעלי" ל"נשיא שלי": פליטת הפה של זכריה





הדוברת שפרשה קרוליין לוויט. זכריה נכנסה לנעליים גדולות ( צילום: AP Photo/Julia Demaree Nikhinson )

במהלך התדרוך הסכימה זכריה לקבל שאלות משלושה גופי תקשורת בלבד, כולם כאלה הנחשבים לאוהדי טראמפ, והיא התבלבלה בחלק מתשובותיה, ובשלב מסוים אף התייחסה בטעות לנשיא כאל בעלה. בתדרוך סיפרה על הבעל, טיילר זכריה, וכינתה אותו בשוגג "הנשיא שלי": "קודם כול, אני רוצה לפרגן בענק לבעלי. יש לנו ארבעה ילדים, בני 12, 10, 8 ו-6. אני מעריצה את המשפחה שלי. אני אוהבת אותם, הם בעדיפות הראשונה שלי ואני אוהבת להיות עם הילדים שלי. הרעיון לא לבלות את שעות הערב עם הילדים שלי לחלוטין אינו מתקבל על הדעת. לכן הנשיא שלי – סליחה, בעלי, זה היה טוב – בעלי נמצא כאן השבוע כי יש לנו שני ימי הולדת במשפחה ואנחנו מקפידים מאוד-מאוד לחגוג ימי הולדת כמשפחה".

במהלך התדרוך אמרה זכריה לעיתונאים כי מטרתה בתפקיד היא "להדהד" את פועלו של טראמפ, והדגישה כי הנשיא הוא "הדובר הטוב ביותר של עצמו". כשקטעה את התדרוך אמרה לכתבים כי יוכלו להפנות את שאלותיהם ישירות לטראמפ במדשאה הדרומית של הבית הלבן כשימריא בהמשך לאירוע באלסקה במסגרת קמפיין הבחירות. מבקריה של זכריה אמרו שהיא נראתה לחוצה, ושנראה שהיא סיימה את התדרוך לפני שתם הזמן המקורי שנקבע לו.

"הופעה די מאכזבת, לא שולטת בחדר התדרוכים". זכריה ספגה ביקורת מיד אחרי התדרוך הראשון ( צילום: REUTERS/Kevin Lamarque )

עם הנשיא טראמפ בבית הלבן. הוא דווקא מרוצה, לכאורה: "חשבתי שהיא הייתה טובה מאוד" ( צילום: AP Photo/Julia Demaree Nikhinson )

הופעתה הראשונה של זכריה עוררה ביקורת מצד דוברת הבית הלבן בימי הנשיא ג'ו ביידן ג'ן סאקי, כיום מגישת חדשות בטלוויזיה, שהשוותה אותה למערכון קומי בתוכנית "סטרדיי נייט לייב". שרה מתיוס, סגנית דוברת הבית הלבן לשעבר בממשל טראמפ הראשון, הסבירה בפוסט ברשת X כי זכריה נראתה בתדרוך כמו צל חיוור של שתי קודמותיה בתפקיד, קיילי מקנאני ובמיוחד קרוליין לוויט הכריזמטית.

"תאהבו אותן או תשנאו אותן: קיילי מקנאני וקרוליין לוויט נכנסו בכל הכוח כבר בתדרוכי העיתונאים הראשונים שלהן. הן היו חדות, בטוחות בעצמן, מוכנות, והוכיחו שיש להן את הכישורים הנדרשים לתפקיד כבר מיריית הפתיחה", כתבה. "קייטי זכריה? הופעת בכורה די מאכזבת. שלוש שאלות, כולל אחת ממושב הניו מדיה, והסתמכות כבדה על הרשימות שלה. לא ממש שולטת בחדר התדרוכים".