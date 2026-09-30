פחות מ-30 יום לבחירות, בליכוד מנהלים קרב עיקש על סדר היום של מערכת הבחירות, ובדרך כלל גם מצליחים. אתמול (שלישי) התקיימה בירושלים אחת התהלוכות המתריסות והמרגיזות ביותר מבחינת רוב הציבור הישראלי. היו שם פלגים קיצוניים של החרדים שמחו נגד צה"ל, כינו אותו "אויב" ונישאו שם על כפיים עריקים מהצבא שנהנים מיחס השמור לגיבורים.

מול המראות הללו והמסרים הקשים, לא נשמע שום גינוי או מסר סותר אחר מהליכוד - שתיקה מוחלטת. כך גם יתר השותפים בגוש - הציונות הדתית ועוצמה יהודית - שטוענים לייצג את הציבור שתרם ושירת רבות במהלך המלחמה.

התהלוכה למשתמטים בירושלים, אתמול





מי שכן הגיב וגינה את תהלוכת הענק היה השחקן הימני החדש, יו"ר עמך ישראל עופר וינטר. "בזמן שמילואימניקים רבים נמצאים בחגים בשירות צבאי, והמשפחות יושבות לבדן סביב שולחנות החג, המראות של הכבוד שנעשה לעריקים לצד קריאות 'צבא האויב' על צה"ל - מבזים ומביישים את לוחמינו", אמר וינטר, בהתייחסו גם ל מצעד שנערך בבני ברק רק יום קודם לכן , לכבוד עריקים שנעצרו במקרה.

שעתיים לפני כן, הוא הואשם על ידי הליכוד כמי שחבר ליו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן, ומתכוון לתת לו את המנדט להרכיב ממשלה. "מה לאנשים האלו וללימוד תורה?", הוסיף וינטר, "ובמה הם קשורים למחנה הימין שמרבית מצביעיו משרת את המדינה ונלחם למענה? החרפה הזאת תסתיים בממשלה הבאה". אלא שווינטר כאמור היה היחיד שיצא נגד הנראות והקולות.

אז למה שתקו אתמול בקואליציה סביב התהלוכה? פשוט כי זה לא השתלב בסדר היום של הליכוד. במפלגתו של נתניהו נהנים בימים האחרונים מסדר יום נוח במיוחד: פגישה של נתניהו באמירויות , איומים בטחוניים , סיקור נרחב על האפשרויות הצבאיות . ההפגנה לא מתלבשת טוב עם סדר היום הזה.

סדר היום נוח. לא מתייחסים ל"בוקס בבטן" ( צילום: שלו שלום )

למעשה, היא פוגעת בליכוד ומציפה מחדש את אחת הבעיות הכי קריטיות שיכולות להיות לה במערכת הבחירות הזאת: מה שמתפרש בעיני ציבור גדול כ"סחטנות חרדית", וכניעה של נתניהו לדרישות ללא הגבלה. רה"מ לא מעוניין שידברו על התהלוכה, הוא לא מעוניין להחזיר את החרדים לסדר היום, וזאת גם הסיבה לשתיקה.

אפילו בבחירה בין סדר יום שנוגע ל התרעות הבטחוניות שקיבל סביב 7 באוקטובר ובין השיח החרדי, הוא יעדיף את האופציה הראשונה. שם הקהל משני הצדדים כבר משוכנע ממילא. הסיפור החרדי הוא בוקס בבטן לציבור ימני גדול ובעיקר כזה שמתלבט.

1,000 שקל לעריקים, שקיות הפתעה לילדים

מפגן התמיכה התקיים אתמול בצומת הרחובות בר אילן וברנדייס בירושלים, תוך שהמשטרה סגרה לתנועה את כל הכבישים באזור. העריקים הגיעו למקום באוטובוס והתקבלו בהתלהבות רבה. בסיום הצעדה התכנסו ההמונים בכיכר השבת, שם ראש ישיבת פורת יוסף, הרב יהודה צדקה, חילק לעריקים מעטפות ובתוכן 1,000 שקל לכל אחד. לפי המארגנים, מקור הכספים הוא בתרומות מחו"ל.

חלוקת הכספים לעריקים בירושלים ( צילום: אחים אנחנו )





לילדים שהגיעו לחגיגות חיכו שקיות הפתעה שעליהן הכיתוב: "מעמד קבלת הפנים לאסירי התורה שזכו לשבת בכלא ב'עוון' שמירת היהדות". משתתפי ההפגנה נשאו שלטים שעליהם נכתב: "שחררו את החטופים מכלא 10 שלעולם לא ישרתו בצבא האויב". חלק מהשלטים עם מסרים נגד המדינה היו בשפה האנגלית.

התהלוכה זכתה לגינויים רבים מהאופוזיציה, כשברקע כאמור הבחירות המתקרבות. יו"ר ישר! גדי איזנקוט כתב "הבחירות הקרובות הן בין ממשלת השתמטות לממשלת גיוס ציונית. מדינת ישראל לא יכולה להרשות לעצמה עוד קדנציה של ממשלת השתמטות". יו"ר ביחד נפתלי בנט אמר כי "ממשלת נתניהו-דרעי משלמת להם מיליארדי שקלים, ונתניהו ודרעי כבר התחייבו שבממשלה הבאה הם ייתנו להם עוד יותר! ההשתמטות זאת הסכנה הביטחונית האמיתית".