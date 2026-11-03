הפרקליט הצבאי הראשי, האלוף איתי אופיר, התייחס באופן חריג בהופעה פומבית ל סרט נז"א ש מאשים את צה"ל בביצוע פשעי מלחמה ואמר כי התיאורים בו "מנותקים מהמציאות" וכי "הסרט מעוות את משמעות המושג שעל שמו הוא נקרא".

על הטרור היהודי ביו"ש אמר: "טרם הצלחנו לעצור את האלימות. חיילים הנתקלים באלימות אינם רשאים לעמוד מנגד. עליהם להתערב". הפצ"ר דיבר בכנס הבינלאומי של IJL, הארגון הבינלאומי של עורכי דין ומשפטנים יהודים.

גלריה אלוף איתי אופיר, הפרקליט הצבאי הראשי ( צילום: לשכת עורכי הדין )





לדברי האלוף אופיר: ״הסרט מאשים את צה״ל באישור תקיפות שבהן היו צפויים להיהרג מאות אזרחים - מתוך אדישות לחייהם, או אפילו מתוך כוונה לפגוע בהם. אבל קציניי מעורבים בתהליכי הפללת המטרות ובניסוח פקודות צה״ל, ולכן אני יכול לומר שהתיאור הזה מנותק מהמציאות. הסרט מעוות את משמעות המושג שעל שמו הוא נקרא. נז'א פירושו 'נזק אגבי'. הערכת הנזק האגבי נועדה לאמוד את הפגיעה הצפויה באזרחים. כל תכליתה היא למנוע פגיעה זו, או לכל הפחות לצמצמה ככל האפשר בנסיבות העניין".

הפצ"ר המשיך ואמר: "זו הסיבה שהערכות נזק אגבי הן כלי בסיסי בצבאות שומרי חוק ברחבי העולם. הן מסייעות למפקד להעריך כמה אנשים נמצאים באזור, לבחון את חוקיות התקיפה ולקבוע אילו אמצעי זהירות נדרשים - ובכלל זה אם יש לשנות את תוכנית התקיפה או לבטלה, כפי שקרה פעמים רבות במלחמה הזאת. הסרט לוקח את מנגנון ההגנה הזה ומציג אותו כביטוי לאדישות. צבא אדיש לא היה סופר. הוא פשוט היה תוקף״.

הקונסוליה הישראלית בקמפיין נגד ההקרנה הראשונה של נז"א בניו יורק





האלוף אופיר התייחס גם לטענות על ביצוע רצח עם בעזה ואמר: "כבר ב-13 באוקטובר 2023 הואשמה ישראל בביצוע 'מקרה קלאסי של רצח עם' - שישה ימים בלבד לאחר הטבח, עוד בטרם נכנס ולו חייל צה״ל אחד לרצועת עזה, בשעה שעדיין עסקנו בזיהוי מתינו. עובדה זו לבדה מעידה עד כמה ההאשמה הזאת חלולה. ההאשמה הזאת לא הייתה נכונה אז, והיא אינה נכונה גם היום.

"יעדיה המרכזיים של המלחמה הוגדרו בימים שלאחר פרוץ הלחימה: פירוק יכולותיו הצבאיות והשלטוניות של חמאס ויצירת התנאים לשובם של החטופים. פגיעה באזרחי עזה מעולם לא הייתה מטרת המלחמה. ההפך הוא הנכון: אין-ספור הנחיות, פקודות ופעולות נועדו להגן עליהם ככל האפשר - בעוד שחמאס הציב במכוון את אמצעי הלחימה שלו וניהל את פעילותו הצבאית בקרב האוכלוסייה האזרחית, תוך זלזול מוחלט בחייה. קציניי סייעו בניסוח רבות מההנחיות האלה, המבחינות בין חמאס לבין האוכלוסייה האזרחית".

לדבריו, דיני הלחימה אינם מבטיחים מלחמה ללא טרגדיות, אלא מחייבים ריסון, כיבוד חיי אדם ומתן דין וחשבון על ההחלטות שהתקבלו. "הטרגדיה של המלחמה אינה הופכת התנהלות חוקית ומוסרית לבלתי אפשרית. היא הופכת אותה להכרחית",אמר.

בהמשך התייחס אופיר למנגנוני הבדיקה והחקירה של צה"ל בעקבות אירועי המלחמה. לדבריו, הפרקליטות הצבאית בוחנת כל דיווח וכל תלונה, וכאשר עולה חשד סביר לביצוע עבירה פלילית למשל התעללות בעצור או ביזה נפתחת חקירה פלילית. באירועים מבצעיים, שבהם נדרש תחילה לברר מה התרחש, נערכת בדיקה עובדתית שעל בסיסה מתקבלת החלטה אם לפתוח בחקירה פלילית. אופיר ציין כי מנגנון התחקור וההערכה של המטכ"ל מנה בתחילת הדרך יותר מאלף אירועים שהוגדרו כטעונים בדיקה. עד כה הושלמו יותר מ-150 בדיקות עובדתיות, ומאות נוספות עדיין מתנהלות. לדבריו, מאז תחילת המלחמה נפתחו עשרות חקירות פליליות הנוגעות לאירועים ברצועת עזה, רובן עדיין מתנהלות, ובמספר מקרים הוגשו כתבי אישום לבית הדין הצבאי.

"אסור לעמוד מנגד". תקיפה של בית פלסטיני ביו"ש

הפצ"ר התייחס לפורעים היהודים ביו"ש ואמר: "העובדה שמעצרם וחקירתם של אזרחים ישראלים הם באחריות משטרת ישראל אינה פוטרת את חיילי צה״ל מחובתם לפעול בשטח, בזמן אמת. הפקודות שלנו ברורות: חיילים שנתקלים באלימות אינם רשאים לעמוד מנגד. עליהם להתערב, לעצור את האלימות, לעכב את החשודים ולהעבירם לידי המשטרה. איננו מתנערים מאחריותנו. כאשר חיילים מעורבים באלימות מסוג זה - לרבות משרתי מילואים ביחידות ההגנה המרחבית - המדיניות חד-משמעית: שירותם במילואים מופסק, נשקם נלקח מהם, ובמקרים המתאימים העניין מועבר לטיפול הרשויות המוסמכות - המשטרה הצבאית או משטרת ישראל.

"לא נהסס לנקוט כל אמצעי העומד לרשותנו, לרבות אמצעי אכיפה, כאשר נסיבות המקרה מצדיקות זאת. ועם זאת, למרות כל הצעדים שננקטו, טרם הצלחנו לעצור את האלימות. עבודה רבה עוד לפנינו, ונפעל ללא לאות כדי למלא את משימתנו ולעמוד באחריות המוטלת עלינו״.