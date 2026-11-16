איברהים אלגריבי, בן 42 מאל עזאזמה שנעצר בחשד לשוחד בחירות, הביע הקלה על הדיווח בחדשות 12 על השתלת המידע המודיעיני נגד אזרחים ערבים ערב הבחירות . אלגריבי, שזועם על הפגיעה בזכויותיו, מחכה להתנצלות. "ביום הבחירות הייתי עצור ולא יכולתי להצביע. אני חושב על זה כל יום", שיתף.

חלק מהחשודים - פעילי רע"מ - נעצרו לפנות בוקר, שעות לפני פתיחת הקלפיות, בתום פשיטות משטרתיות על בתיהם. ימים ארוכים עברו עליהם במעצר, בזמן שמשפחותיהם נותרו מאחור ללא תשובות. בסופו של דבר הם שוחררו.

גלריה מימין: איברהים אלגריבי וחוסיין מסעודין

במהלך הפשיטה על ביתו של אלגריבי ערכו השוטרים חיפוש, הוציאו חפצים, תכשיטים ובגדים והשליכו אותם על הרצפה. אבל מבחינתו, אחד הרגעים הקשים ביותר היה דווקא מה שקרה לבנו הקטן. "הבן שלי היה בבית, בן חמש, והוא ישן. אשתי לא הייתה בבית באותו זמן. אמרתי לשוטרים שיש ילד קטן בבית, אבל הם לא דאגו להביא מישהו שיהיה איתו. הוא נשאר לבד".

אלגריבי אמר כי התחקיר הוכיח שהחקירה נגדו ונגד אחרים הייתה רדיפה פוליטית. "עשו מכלום חקירה. הפרשה כולה הייתה 'אפס' וחסרת בסיס", הוסיף. לדבריו, מטרת החקירה הייתה להכתיב לאזרחים למי להצביע. "זו הייתה רדיפה פוליטית. נעצרתי ונחקרתי במשך תשעה ימים, ואף אחד לא יחזיר לי את הימים האלה. שאלו אותי על התמיכה שלי ברע"מ. 'למה אתה תומך ברע"מ?', שאלו. אמרתי 'זו מדינה דמוקרטית ואני יכול לתמוך במי שאני רוצה. אני יכול לבחור במי שאני רוצה ואני תומך בהם כי אני מתנגד לממשלה הימנית הקיצונית ולא למדינה עצמה'".

החשדות, לדבריו, עסקו בניסיון לקנות קולות עבור רע"מ באמצעות תשלום לאזרחים. "האשימו אותי שאני רוצה לקנות את הבחירות בכסף ולתת לאנשים כסף כדי שיצביעו לרע"מ. כל אלה היו עלילות. אני כל הזמן קראתי לאנשים לצאת להצביע ולהעלות את שיעור ההצבעה. לא עשיתי יותר מזה", אמר.

לפי אלגריבי, "הפרסום של השם שלי בתקשורת ילווה אותי לתקופה ארוכה. אבל הייתי בטוח ב-100% שאשוחרר. ידעתי שההאשמות נגדי היו חסרות בסיס ונועדו לבנות איזה דבר גדול מכלום". אלגריבי טען כי המעשים של השב"כ היו יכולים להפחיד אזרחים אחרים. "למרות הניסיונות להפחיד, שיעור ההצבעה במגזר הערבי באותו יום היה גבוה. אני מקווה מאוד שפרטים נוספים יתגלו ובמשרד ראש הממשלה יתחרטו על המעשים שלהם ויבקשו התנצלות מכל האנשים שבהם פגעו, כולל ממני".

סעיד, שנעצר גם הוא במסגרת הפרשה, אמר כי "משחקים בחיים של אנשים לצרכים פוליטיים. חבל מאוד". עורכת דינו שרה חביב מסרה כי "נראה שנעשה ניסיון פלילי לשבש את הבחירות באופן מאורגן ומתואם מראש, בשיתוף ראשי ארגוני ביטחון, לכאורה. המידע שפורסם מדאיג ומחייב חקירה מיידית על ידי היועצת המשפטית לממשלה ופרקליט המדינה, ולו בשל העובדה שצמרת המשטרה וראש השב"כ מעורבים".

סיאף אבו ריאש, הרופא שנעצר, הביע גם הוא שמחה בעקבות התחקיר. "האמת יצאה לאור", קבע. אביו עיסא אמר כי ידעו מלכתחילה שהוא חף מפשע. "שוטרים הגיעו לבית בלי צו חיפוש, אפילו לא יכלו למצוא את הבית בהתחלה. היינו בטוחים שמישהו העליל עליו משהו שקשור בנשק בגלל כל היריות שהיו בעיר. רק אחר כך הבנו שמדובר באירוע שקשור לבחירות, ושלשכת ראש הממשלה מעורבת. שמענו את ראש הממשלה מדבר על הפרשה, וזו רדיפה פוליטית. עכשיו סיאף מרגיש שקט נפשי כשהאמת יצאה לאור".

גם חוסיין מסעודין, בן 63 משגב שלום, תיאר את המעצר כחוויה שהותירה אותו ואת משפחתו המומים. "ברור מאוד שהיינו קורבנות של אינטרס פוליטי", אמר. "ישבנו שבעה-שמונה ימים במעצר בלי שום הצדקה. עד עכשיו אין אף אחד ששואל למה ישבנו שם ומה הייתה הסיבה. אפילו אנחנו בעצמנו לא יודעים".

לדבריו, השוטרים הגיעו לביתו בשעה 05:00 בבוקר, העירו את בני המשפחה והותירו אותם מבולבלים. "תדמיינו שמגיעים אליכם הביתה ב-05:00 בבוקר, מעירים את כל המשפחה ואת כל הבית, ואתם לא יודעים בכלל מה הסיבה. המטרה הייתה פוליטית, של גורם מסוים".

מסעודין מפנה אצבע מאשימה גם כלפי התנהלות המשטרה: "הדבר הכי מוזר הוא שהמשטרה, שאמורה להיות הגוף שאתה יכול להרגיש מוגן על ידו ושתפקידה להגן על האדם, היא זו שפועלת כדי לסבך אותך במשהו שאין לך שום קשר אליו". הוא סיפר כי במהלך החיפוש בבית העירו גם את נכדתו בת הארבע, שמתגוררת עימו. "קרה משהו נורא בבית. הגיעו, חיפשו והעירו אותה משנתה. זה דבר מאוד מוזר, משהו שאנחנו לא רגילים אליו. אם אדם עשה משהו לא חוקי, אפשר להגיד שהוא עשה כך וכך וצריך לשאת בתוצאות. אבל כשאתה לא עשית שום דבר ופתאום אתה מוצא את עצמך בסיטואציה כזאת זה קשה מאוד".

מאיים בתביעה. נורדן

מסעודין הדגיש כי הוא פעיל של רע"מ כבר עשרות שנים, אך אינו עובד בשכר עבור המפלגה. הוא משמש כספרן בבית ספר תיכון ויו"ר ועד העובדים במועצה המקומית שגב שלום. "אני פעיל בולט ברע"מ, לא מהיום ולא מאתמול. אני בעד שערבים ויהודים יחיו ביחד חיים מכובדים, ואני נגד גזענות", סיכם.

האיום בתביעה - והודאת ראש הסגל

בינתיים, עדו נורדן, ראש הסגל של ראש הממשלה בנימין נתניהו, מאיים לתבוע את "עובדה" ב-2.5 מיליון שקל. עו"ד אוריאל חור ניזרי, פרקליטה של משפחת נתניהו, שיגר היום מכתב התראה לפני תביעה בשם ראש הסגל של ראש הממשלה נגד תוכנית "עובדה", חדשות 12 והמגישה אילנה דיין. הם דורשים מהנמענים להסיר את הכתבה, לפרסם התנצלות ולשלם פיצוי של 500 אלף שקל תוך 48 שעות. אחרת, מאיים ניזרי, תוגש תביעת לשון הרע.

המכתב מתייחס לכתבה ששודרה אתמול, שלפיה לשכת ראש הממשלה ונורדן בפרט היו מעורבים בהשתלת מידע מודיעיני במחשבי המשטרה נגד אזרחים ערבים ערב הבחירות, ובמבצע מעצרים ברהט. לטענת ניזרי, מדובר בפרסום "כוזב, שקרי וזדוני" שנערך "במגמתיות מובהקת" ובליווי מוזיקה דרמטית.

למרות הנימה התקיפה, המכתב עצמו כולל הודאה בליבת הפרשה. ניזרי כותב כי אל נורדן, מתוקף תפקידו, "הגיע מידע פלילי מוצק, חמור וברור" בנוגע לחשד לעבירות על טוהר הבחירות. לדבריו, כל שעשה נורדן היה "לחבר את אותו אדם שהחזיק במידע ישירות אל משטרת ישראל", כאזרח שומר חוק - דברים שמסרה אתמול גם לשכת ראש הממשלה בתגובה לפרשה.

במילים אחרות, נורדן אינו מכחיש שחיבר גורם חיצוני למשטרה. בנוסף, המכתב מתייחס לדיווח על שיחת טלפון עם עוזר המפכ"ל ומתאר אותן כ"טענות מופרכות, כאילו דיבר עם גורמי מודיעין במשטרה, תיאם או התערב בחקירה", אולם ההכחשה מנוסחת ככללית ואינה מפרטת מה כן נאמר, ואיך נוצר הקשר.

המכתב אינו מתייחס לטענה המרכזית בכתבה, שלפיה אותו גורם שחובר למשטרה הוא עובד לשעבר של לשכת ראש הממשלה. ניזרי אינו מכחיש קשר כזה ואינו מבהיר מיהו הגורם ומה מעמדו.