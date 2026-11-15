עובד משרד ראש הממשלה לשעבר, שמקורב למנכ"ל המשרד לשעבר יוסי שלי, הוא שהעביר את "המידע המפליל" נגד פעילי רע"מ שנעצרו בבוקר הבחירות. כך דווח הערב (ראשון) ב"עובדה".
עד כה היה ידוע כי ראש הסגל בלשכת נתניהו, עדו נורדן, התקשר ללשכת המפכ"ל והתלונן על פעילי רע"מ בדרום - אלא שהיום התברר כי בלשכת רה"מ לא הסתפקו בכך, וגם הפנו את קציני המשטרה ל"מקור מודיעיני" לכאורה שימסור להם מידע נוסף. המידע הוזן למערכות המודיעין המשטרתי, ובעקבותיו יצא לדרך המבצע ברהט ללא צו חיפוש וללא צו מעצר.
קמפיין הליכוד, ערוץ 14 וראש הממשלה בנימין נתניהו עצמו הדהדו לאורך יום הבחירות את דבר מעצרם של פעילי רע"מ, ומאז שנסגרו הקלפיות פתחו בקמפיין לערעור על תוצאות האמת - על אף שעד כה טרם נמצאו ראיות ממשיות לפגיעה בטוהר הבחירות.
לפי הדיווח, בלשכת היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה ובאגף החקירות במשטרה בודקים בעקבות זאת חשד ש"המידע המודיעיני" כביכול על פעילי רע"מ הושתל במכוון כדי לחזק את התלונה שהגיש נורדן - כדי לתדלק את קמפיין "הערבים גונבים את הבחירות". המעצרים, כזכור, הסתיימו ללא כלום.
עוד פורסם כי ראש השב"כ דוד זיני אף ביקש ביום הבחירות לעצור חברי כנסת ערבים. זיני, לפי הדיווח, הוא גם ביקש להאזין לחמישה ח"כים ערבים בחשד להשפעה זרה בבחירות. היועמ"שית דחתה את הבקשות, שהוגשו ללא ראיות ועל סמך "מידע מודיעיני" בלבד.
בפגישה עם יו"ר ישר גדי איזנקוט, יומיים אחרי הבחירות, זיני הניח קלסר עב כרס על השולחן ואמר: "יש כאן ידיעות כבר מ-2018 שהערבים גונבים את הבחירות בישראל. כל ראשי השב"כ התעלמו מזה. אני באתי, והרמתי את האבן הזאת".
שב"כ מסר בתגובה לפרסום: "מתוקף ייעודו ותפקידיו בחוק, ובהתאם להנחיית יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, כב' השופט סולברג, נחקרו בשב"כ חשדות חמורים לפעילות של חתרנות והשפעה זרה בהקשרי הבחירות. במסגרת זו מבצע השירות פעולות שונות בהתאם לסמכויותיו לפי הדין. הפרסומים אודות יעדי החקירה או כלים המופעלים במסגרתה, אינם מטעם השב"כ, וכך נכון יהיה להתייחס אליהם".
בלי צו חיפוש
אחרי מעצר פעילי רע"מ, בדיון בבית המשפט ביום הבחירות, המשטרה אף הודתה כי לא היה לה צו חיפוש לבתיהם, ולמרות זאת נערך בהם חיפוש.
המשטרה פרסמה בבוקר הבחירות הודעה על הפשיטה, שבה כתבה כי מצאה בבתי שלושה מהעצורים - איברהים אלגריבי (42) מאל עזאזמה, חוסיין מסעודין משגב שלום (63) וסיאף אבו ריאש (38) משבט א-סאנע, רופא במקצועו - מעטפות עם כסף ולצידם פתקי הצבעה. נתניהו והליכוד ניצלו זאת כדי לטעון עוד בבוקר הבחירות כי מדובר בניסיון לגנוב את הבחירות, רטוריקה שהסלימה לאחר התוצאות.