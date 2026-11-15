דיווח: חשד שלשכת רה"מ שתלה מידע על "גניבת בחירות"; זיני ביקש האזנות לח"כים

ראש הסגל של נתניהו לא רק התלונן במשטרה על פעילי רע"מ - אלא גם הפנה אותה ל"מקור מודיעיני". אותו מקור, כך דווח בעובדה, הוא עובד לשעבר בלשכת רה"מ שמקורב ליוסי שלי. בחקירה לא עלה דבר. לשכת היועמ"שית ואגף החקירות בודקים כעת אם המידע הושתל במכוון כדי לחזק את קמפיין "הערבים גונבים את הבחירות". וגם: הבקשות החריגות של זיני להאזין לח"כים ערבים ולחקור אותם