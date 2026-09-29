מתנחלים שרפו בית של פלסטינים באזור שכם. כך דווח הלילה (בין שני לשלישי) בתקשורת הפלסטינית. הבית שנשרף שייך לפי הדיווחים למשפחת טובאסי, שגורשה מביתה בכפר ג'אלוד ביולי, לאחר חודשים של הטרדות חוזרות ונשנות מצד מתנחלים קיצונים. ההצתה התרחשה לאחר שצה"ל ניסה לסייע לבני המשפחה לחזור לביתם, והביא לקריאה בקבוצות של נערי הגבעות למנוע את חזרתם.

תיעוד פלסטיני מההצתה





משפחת טובאסי התגוררה כאמור בכפר ג'אלוד שבאזור שכם. בתחילת החודש, הם סיפרו ל-ynet על מסכת ההטרדות שהביאה לגירושם בפועל מביתם. אב המשפחה, מחמוד, סיפר כי "קרוב לשלושה כחודשים היינו נצורים בבית שלנו, ובסוף גירשו אותנו". הוא תיאר כי ההטרדות החלו בתחילת באפריל, וכוונו לעבר שני בתים צמודים שאותם בנו בני המשפחה בעצמם.

הלילה צה"ל ניסע לסייע לבני משפחת טובאסי לשוב לבתיהם, כחודשיים לאחר שמסכת ההטרדות גרמה להם לעזוב. עם זאת, כשהדבר נודע בקרב נערי הגבעות, הופצו קריאות למתנחלים קיצונים להגיע למקום ולסכל את פעילות צה"ל. הפלסטינים דיווחו כי הקיצונים שרפו את בית משפחת טובאסי, ותיעדו נזקים רבים במקום.

מחמוד סיפר ל-ynet בסוף אוגוסט כי "בלילה ב-3 באפריל המתנחלים באו והציתו את דלתות הבתים. קמנו בבהלה והצלחנו לכבות את האש. ב-19 באפריל שוב באו מתנחלים והקימו סוכה ליד הבתים שלנו, ממש צמוד אליהם, ומאז לא זזו משם. הם זרקו אבנים על הבתים שלנו ביום ובלילה ושמו מוזיקה חזקה בלילה כדי שלא נוכל לישון. איימו עלינו, 'נשרוף אתכם כמו ששרפו את משפחת דוואבשה'. ב-27 באפריל המתנחלים שברו קיר בקומה הראשונה של הבית ושרפו את המחסן שהיה לנו שם. כל הבית - הקירות, הרהיטים, הבגדים, הכל נהיה שחור.

"האלימות המשיכה על בסיס יומיומי ולא היו לנו חיים. אחרי חודשיים, בסוף יוני, המתנחלים השתלטו על בית שעמד בינינו לבין הכפר וחסמו עם דוקרנים וסלעים את הדרך היחידה שלנו להגיע לכפר. הם גם חתכו לנו את המים ואת החשמל. החזקנו שם מעמד עד 22 ביולי והחלטנו לעזוב. הבנו שזה אבוד, לא נשארו לנו כוחות. איך שיצאנו נכנסו המתנחלים לבתים, אבל היה שם צבא והחיילים הוציאו אותם. עכשיו אני מבין שהחיילים נמצאים בתוך הבתים והמתנחלים מחכים שהצבא יעזוב והם יוכלו להיכנס".

הכרזה שהפיצו נערי הגבעות

על פעילות כוחות הביטחון נגד ההטרדות אמר מחמוד: "עדכנו את המת"ק (מרכז תיאום וקישור) הפלסטיני שעדכן את המת"ק הישראלי. פנינו למינהל האזרחי, הגשנו תלונות במשטרה וכלום. לא שמענו מאף אחד. כשהצבא היה בא והורס למתנחלים את הסוכה הם היו מתחבאים, וכשהצבא היה עוזב הם היו בונים את הסוכה מחדש. כל יום הייתי בקשר עם המת"ק הפלסטיני שפנה לצד הישראלי, שענה 'אין לנו מספיק כוחות לטפל בבעיה הזו. אין לנו מספיק חיילים להגיע לג'אלוד. תפנו למשטרה'. אז פנינו, אבל במשטרה אמרו 'זו לא בעיה של המשטרה. זו בעיה שרק הצבא יכול להתעסק איתה'. זרקו אותנו כמו כדור, מצד לצד".