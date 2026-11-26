צילום: ליאור שרון





על רקע התקדמות המגעים בין גוש השינוי בהובלת גדי איזנקוט למפלגת יהדות התורה , ואחרי הפגנה שנערכה בצומת בר-אילן בירושלים, כ-500 חרדים קיצוניים מפגינים הערב (חמישי) בהפתעה וללא הודעה מוקדמת בכניסה האחורית לנתב"ג, במחאה על מעצר עריקים. אזרח שנקלע למקום תועד מתקוטט עם המפגינים החרדים כשהוא מחזיק פלטת ברזל כבדה בידיו, ומפגינים תועדו בועטים ומפילים לרצפה נהג שעבר במקום. רק בחלוף כשעה החלה המשטרה בניסיונות פינוי המפגינים, כולל שימוש במכת"זית. תיעוד העימותים הקשים מההפגנה:

הנהג שהתעמת עם המפגינים - ונדחף לרצפה ( צילום : ליאור שרון )





האזרח שמניף פלטת ברזל ומתקוטט עם המפגינים ( צילום: צפת מירון )





מאות חרדים חוסמים את אחת הכניסות לנתב"ג ( צילום : שקיפות, מרדכי הלפרין )





מוקדם יותר מסרה המשטרה: "שוטרי מחוז מרכז ולוחמי מג"ב פועלים בשעה זו בנמל תעופה בן גוריון, בעקבות מחאה שהתפתחה במקום והפכה להפרת סדר הכוללת ניסיונות חסימת צירי תנועה. מפרי סדר החלו לחסום בגופם את צירי התנועה והאוטובוסים הציבוריים, תוך שיבוש משמעותי של שגרת החיים באזור וסיכון משתמשי הדרך. השוטרים פועלים במקום במטרה לפתוח עורקי תנועה ולהשיב את הסדר הציבורי על כנו. משטרת ישראל תמשיך לאפשר את חופש המחאה והביטוי כחוק, אולם תפעל באפס סובלנות כלפי אלימות, חסימת צירים ופגיעה בתשתיות ציבוריות חיוניות".

מרשות שדות התעופה: "בעקבות הפגנת פתע של חרדים, נחסם שער לוד-פתח תקווה בנתב"ג לתנועת כלי רכב, הן בכניסה והן ביציאה. בשלב זה, הכניסה לנמל התעופה והיציאה ממנו מתאפשרות דרך השער המהיר מכביש 1. לוח הטיסות מתנהל כסדרו, ללא עיכובים. ציבור הנוסעים מתבקש לעקוב ולהתעדכן מול חברות התעופה".

אחד ממובילי המחאה שלח הקלטה למפגינים: "שדה התעופה סגור וחסום. הפגנה עזה ואדירה של בני היהדות הנאמנה, בהתארגנות שקטה מרחבי הארץ, המונים המונים שהגיעו למקום, כעת הפגנה אדירה ועזה, כנגד גזירת הגיוס הנורא, וכנגד מעצרו של עציר עולם התורה, הבחור החשוב ישראל דורי, תלמיד ישיבת תורת יוסף בעיר העתיקה".

המפגינים במקום צועקים: "כל הסגרה - הפגנה". באזור הופצו גם "מודעות התנצלות" בפני הנהגים והנוסעים שנחסמו בעקבות המחאה: "נהג/נוסע יקר! סליחה על העיכוב ואי הנעימות הנגרמים לך ממחאה זו. אין זה באשמתנו. לתלונות עליכם לפנות למשטרת הגבולות העוצרת צעירים חרדים על לא עוול בכפם, ומסגירה אותם למשטרה הצבאית וממנה לכלא הצבאי".

במודעה אחרת נכתב: "קחו בחשבון... כל מעצר חרדי בשדה התעופה בכניסה/יציאה ל/מהארץ עקב סירובו להתגייס לצבא החילון ייענה במחאה במקום הפשע קרי: נמל התעופה!".

את המחאה מובילים הרצ"פניקים - תלמידי הרב צבי פרידמן - קבוצה בתוך הפלג הירושלמי הקיצוני שנחשבת לוחמנית במיוחד. הם הגיעו באוטובוסים מכמה מוקדים ברחבי הארץ, כאשר מבני ברק יצאו שלושה אוטובוסים.

עצור בירושלים, על רקע התקדמות המגעים

מוקדם יותר הודיעה המשטרה כי עצרה מפגין אחד בירושלים בחשד לתקיפת שוטר. "בעקבות הפרת סדר במקום, במהלכה נחסמו צירי תנועה תוך פגיעה במרקם החיים במקום. קצין משטרה הכריז על הפרת סדר בלתי חוקית וקרא לפורעים להתפנות, ומאחר שלא נענו לקריאות השוטרים, החלו הכוחות לפעול לפיזורם תוך שימוש בכוח. במהלך פעילות הכוחות תקף חשוד את אחד השוטרים במקום ונעצר. הכוחות ממשיכים לפעול במקום להשבת הסדר הציבורי ולשמירת צירי התנועה פתוחים", נמסר.

( צילום : שקיפות )

כאמור, המחאה נערכת ברקע ההתקדמות במגעים בין גוש השינוי ליהדות התורה. מוקדם יותר טען ח"כ יצחק גולדקנופף כי יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן התנצל בפניו על התבטאויותיו כלפי החרדים. במה שנראה כהכשרת השטח לשותפות בין הצדדים שעד לפני הבחירות היו נראים יריבים מרים, אמר גולדקנופף: "אם הוא נכנע לרבנים? מה זה משנה מה הוא אמר?".

יו"ר רע"מ מנסור עבאס אמר ברדיו מכאן של התאגיד כי "מפת הדרכים להקמת הממשלה החלה להתבהר. תקום ממשלה שתורכב ממפלגות גוש השינוי, יהדות התורה ורע"מ, עם מתן רשת ביטחון של הרשימה המשותפת". לאחר מכן הכחיש כי מפלגתו נמצאת בכיס של גוש השינוי.