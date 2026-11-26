מתיחות בין נפתלי בנט לגדי איזנקוט , לאחר שביחד נותרה המפלגה היחידה ללא הסכם קואליציוני בגוש השינוי - כש בנט מושך לממשלת אחדות , ואילו איזנקוט מכוון לממשלה עם יהדות התורה ובתמיכת רע"מ: על רקע המתיחות פגישה שאמורה הייתה להתקיים הערב (חמישי) בין ישר לביחד נדחתה, ולאחר שלבנט לא הוצג מתווה לגיוס חרדים.

בנט חוזר לאחרונה שוב ושוב כי מבחינתו הדבר החשוב ביותר הוא מהפכת המשרתים ופתרון בהול למילואימניקים, וכך גם אמר לאיזנקוט. לדבריו, הוא מבין שבממשלה שנסמכת על יהדות התורה יהיה צורך בפשרות, וזו אחת הסיבות שהוא מעדיף אחדות, כשאיזנקוט ראשון ברוטציה. כלשונו, הוא "מוכן להתפשר, ולא להתפשט".

משבר בגוש השינוי? בנט ואיזנקוט ( צילום: אלכס קולומויסקי )

אנשי איזנקוט אמרו לביחד שיציגו בפניהם את מתווה הגיוס, ונציגיו של בנט לחצו אחרי שזה לא קרה במשך כמה ימים. "תראו לנו את המתווה, לא נתקדם במשא ומתן ללא זה", דרש בנט מאנשי איזנקוט, ולאחר שבפגישה עם מפלגת ישר הוצגו רק המטרות ולא פורטו הסיכומים או מתווה מסוים, הורה בנט לדחות את הפגישה שתוכננה להערב - ליום ראשון.

הערב סיכמו גם הדמוקרטים על הסכם קואליציוני עם ישר , כשלפי הסיכומים הם יקבלו ארבעה תיקים - אבל לא תיק המשפטים שאותו דרשו. לפי המסתמן, יאיר גולן יהיה השר לביטחון הפנים, נעמה לזימי שרת העבודה והרווחה, אפרת רייטן שרת התקשורת וגלעד קריב שר התרבות והספורט.

כמו כן, המשרד לשוויון חברתי יהיה תחת אחריות שרי הדמוקרטים, והמפלגה תקבל את ראשות ועדת החוקה - כפי הנראה ליאיר (יאיא) פינק, וכן תפקידים פרלמנטריים נוספים. לצד זאת, נציג הדמוקרטים יכהן בוועדה למינוי שופטים ונציג נוסף יכהן כשר המקשר בין הממשלה לכנסת. זהו ההסכם הקואליציוני השני שעליו חתמה ישר, לאחר שמוקדם יותר השבוע נחתם הסכם עם ישראל ביתנו, שמייעד ליו"ר המפלגה אביגדור ליברמן את תיק הביטחון.

מוקדם יותר מסרה מפלגת ביחד כי "גם בעת הזאת בנט מאמין שהחלופה הטובה ביותר, בפער, עבור מדינת ישראל והציבור המשרת, היא ממשלת אחדות ציונית בראשות איזנקוט תחילה. זו ממשלת ברית משרתים שתוכל לגייס את החרדים ולהציב את המשרתים בראש. החלופה האחרת כרוכה בוויתור דרמטי על גיוס חרדים ועל מהפכת המשרתים, לצד הסתמכות על מפלגות ערביות שאינן ציוניות, זו חלופה פחות טובה. לכן, בנט פועל בכל כוחו להקמת ממשלת ברית משרתים. הנר עוד דולק".

"על מנת להשיג זאת", נמסר בנוסף, "הוא נפגש בשבועות האחרונים עם איזנקוט, נתניהו ואנשיהם, וימשיך לעשות זאת ככל שיידרש. הדבר נעשה בידיעה מלאה של איזנקוט. למען הסר ספק, בשום מצב מפלגת ביחד לא תעבור לגוש נתניהו, לא נאפשר לנתניהו לנצל את המו"מ כדי לשרוף לנו זמן מתוך 24 הימים שנותרו לאיזנקוט. המטרה היחידה היא לדאוג לציבור המשרת באמצעות הקמת ממשלת אחדות ציונית בראשות איזנקוט תחילה".