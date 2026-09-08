בספר חדש של העיתונאים שלומי אלדר ורות יובל - "חטופים: 843 ימים של הפקרה" - שיוצא לאור בימים אלה, נטען כי ראש הממשלה בנימין נתניהו קיבל התרעה מפורשת מפעולה מתוכננת של יחיא סינוואר שבוע וחצי בלבד לפני שבעה באוקטובר. התחקיר הזה מצטרף לפרסום של עיתונאית "ידיעות אחרונות" סמדר פרי מימיה הראשונים של המלחמה, שלפיו גם מצרים הזהירה את נתניהו מ"משהו אימתני" ימים בודדים לפני הטבח.

גלריה בנימין נתניהו ומוחמד בן זאיד ( צילום: שלו שלום, AP )

"הסיפור מתחיל כבר קודם", סיפר שלומי אלדר הבוקר (שלישי) על התחקיר שפורסם ב"הארץ". לדבריו, "הוא מתחיל בשיחות הסדרה שמנהלת ישראל, מנהל השב"כ עם שני אנשים, מחמאס ומפתח, והשיחות כוללות את שחרורם של ארבעת החטופים הישראלים, הגופות של הדר גולדין ואורון שאול ושני החטופים הישאם א-סייד ואברה מנגיסטו. בשלב מסוים השיחות האלה לא מתקדמות, בחודש ספטמבר, בתחילת חודש ספטמבר, סינוואר נעלם לגמרי, יורד מהרדאר של שב"כ".

השיחה באפליקציה המיוחדת

לדבריו, אז קורא מנהיג חמאס ברצועת עזה דאז לאיש הפתח ואמר לו: "תעביר לישראלים שאני מתכנן להם הפתעה גדולה, אם הם לא מתקדמים". אז סינוואר משתמש לראשונה במילה "זילזל" - רעידת אדמה. לפי אלדר, איש הפתח יוצא מהשיחה מבוהל, מעביר את המסר למקורב שלו, שהיום משמש יועץ של נשיא איחוד אמירויות מוחמד בן זאיד, וכדי לוודא - סינוואר אומר לו בפעם השנייה - "תעביר את זה לישראלים, אני מתכנן להם 'זילזל'".

ב-15 בספטמבר, רונן בר מקבל את העדכון הזה ומעביר אותו ראש הממשלה. שבוע וחצי לאחר מכן בן זאיד רוצה לוודא שאכן נתניהו קיבל את השיחה ומתקשר אליו דרך אפליקציה מיוחדת: "יש להם שיחות שמתנהלות באופן ייחודי, יש אפליקציה מיוחדת שפיתחו האמירויות, מגיע נציג מהשגרירות עם האפליקציה, עם טלפון ומקיימים שיחה שנמשכת 45 דקות", סיפר אלדר.

על פי התחקיר, נתניהו לא עדכן אותם. דדי ברנע, רונן בר, הרצי הלוי ( צילום: לע"מ, אריאל חרמוני, דובר צה"ל , יריב כץ, מוטי קמחי )

באותה שיחה, לפי התחקיר, נתניהו מנסה להרגיע את בן זאיד ואומר לו: "אנחנו ערוכים בעזה". הוא גם מעריך שאם תהיה בעיה - זה יהיה בגדה המערבית. לאחר אותה שיחה, נתניהו לא מעדכן את הרמטכ"ל דאז הרצי הלוי או את ראש שב"כ דאז רונן בר, וגם לא את ראש המוסד דאז דדי ברנע.

שיחה דומה, כאמור, הגיעה באותם ימים ללשכת ראש הממשלה משר המודיעין המצרי, גנרל עבאס כאמל, שהזהיר את נתניהו מ"משהו חריג, מבצע אימתני", שעומד להתרחש מכיוון חמאס. העיתונאית סמדר פרי, שפרסמה את הדברים ב"ידיעות אחרונות", סיפרה שגם אז השיב נתניהו: "בעזה אנחנו בתמונה, אנחנו שולטים. הבעיה שלנו היא עם הגדה המערבית, ולשם אנחנו גם מפנים כוחות".

"אנשים במערכת הביטחון אמרו, בשב"כ גם אומרים וגם בצה"ל, לו היינו יודעים על השיחה הזאת, היינו מקבלים בעצם הערכה נוספת למידע שכבר הגיע ב-15 בספטמבר", אמר אלדר - והוסיף: "יש לנו תיעוד, אנחנו מגובים לגמרי בסיפור הזה. לא היינו מפרסמים אותו ללא הקלטות, תיעוד והצלבות".

"מתכנן הפתעה גדולה". יחיא סינוואר ( צילום: Adel Hana, AP )

התחקיר ציין כי ב-1 באוקטובר, בדיון שעסק במהומות על הגדר בעזה ובזיהוי כוונות חמאס עזה להוציא פיגוע בגדה, המליץ שוב ראש שב"כ על חיסולי בכירים, כולל סינוואר - ש"מגלה סימנים של יהירות". כמו בפעמים הקודמות שבהן הובאה ההצעה לפתחו, השיב נתניהו: "תכינו לי תוכניות ואשקול".

"הוא אף פעם לא אמר 'לא'", הסביר בכיר במערכת הביטחון, "זו תמיד היתה הדרך שלו לדחות את הטיפול בבעיה". בכיר אחר שנכח בדיון זוכר שבסיכום הדיון אמר ראש הממשלה: "תמשיכו לעבוד על היכולת, אבל כרגע תרגיעו את המצב". לאורך כל הפגישה לא הזכיר ראש הממשלה את שיחות ההתרעה שהגיעו אליו.

"אם היינו יודעים על ההתרעות, יש סיכוי שזה היה נותן משקל רב יותר למסר הראשון שהגיע אלינו מסינוואר", אומר בכיר בשב"כ. "אולי זה גם היה מבהיר מה עומד מאחורי הפרישה הפתאומית שלו, בראשית ספטמבר, מהשיחות על ההסדרה. ייתכן שהיינו עושים אחת ועוד אחת ומגיעים למסקנה אחרת לגמרי מהמסקנה שהגענו אליה, כזו שהיתה משנה את כל תמונת ההערכות שלנו".

"שקר מוחלט"; "הפרסום - אמת"

מטעם לשכת ראש הממשלה נמסר בתגובה לתחקיר: "שקר מוחלט. ראש הממשלה נתניהו לא שוחח עם נשיא איחוד האמירויות בתקופה המדוברת ולא קיבל ממנו כל אזהרה". ראש שב"כ לשעבר רונן בר והרמטכ"ל לשעבר הרצי הלוי מסרו כי לא עודכנו בדבר ההתרעה שמסר נשיא איחוד האמירויות.

ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, שנועד לאחרונה עם בן זאיד, טען כי הפרסום הוא אמת: "הפרסום לפיו נתניהו הוזהר עשרה ימים לפני טבח 7 באוקטובר על כוונותיו של סינוואר - אמת. נתניהו נושא באחריות אישית וישירה למחדל שהביא למותם של אלפי ישראלים במשמרת שלו. ההתעלמות שלו מהאזהרות היא רשלנות פושעת ולכן הוא עושה הכול כדי למנוע הקמת ועדת חקירה ממלכתית שתחשוף את האמת".

גדי איזנקוט, יו"ר מפלגת ישר!, על התחקיר: "עוד ועוד סימנים מעידים שנתניהו הוביל את ישראל בעיוורון למחדל 7 באוקטובר. סביבתו מהדהדת את תיאוריית הקונספירציה והבגידה העלובות, ממציאה את המשפט הכי מגוחך שמנהיג יכול לדבוק בו -'לא העירו אותי', בגלל שתי עובדות: הוא יודע את האמת, והוא מבוהל ממנה ומנסה לברוח מאחריות. נתניהו קיבל עשרות התרעות ל-7 באוקטובר והתעלם מכולן. הוא לא כשיר. מיד עם הקמת הממשלה הבאה, נקים ועדת חקירה ממלכתית שתחקור עשור לאחור, תבהיר מה נתניהו ידע ולא ידע, תגיע לחקר האמת ותמנע את האסון הבא".