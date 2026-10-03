כלי תקשורת בארה"ב חשפו הלילה (בין שישי לשבת) את זהותו של הטייס המחבל העומאני שדקר את קברניט טיסת "פליי דובאי" לישראל ביום רביעי האחרון וניסה לרסק את המטוס על כל נוסעיו הישראלים, ש הצליחו בגבורה לנטרל אותו ולמנוע מגה-פיגוע. המאם אל-המאמי, שגורמים המעורים בפרטי החקירה אמרו כי עבודתו הקודמת בחברת "עומאן אייר" הופסקה בעקבות חשד שעבר הקצנה, הודה לפי רשת ABC בחקירתו כי כוונתו הייתה לרסק את המטוס בשטח ישראל. הגורמים אמרו לרשת כי הוא "משתף פעולה" עם חוקריו באיחוד האמירויות - חקירה שבה לפי הדיווחים ישראל תיקח חלק פעיל. ב"וול סטריט ג'ורנל", שדיווח לראשונה על השהיית עבודתו ב"עומאן אייר", הדגישו כי לא ברור לפי שעה אם החשדות הללו הועברו בהמשך גם ל"פליי דובאי" לפני שקיבלה את המחבל לשירותיה.

גלריה תמונת המחבל אל-המאמי שהופצה הלילה ב"ניו יורק פוסט", והצילום שלו אחרי שנוטרל בידי הנוסעים הישראלים

גם ב-CNN דווח לפנות בוקר מפי שלושה גורמים ובהם גורם ישראלי אחד כי החשוד הוא המאם אל-המאמי. לפי הרשת הוא אמנם אזרח עומאן אך נולד באיחוד האמירויות לאב עומאני ולאם סורית, ושהה חלק מחייו באמירויות. לפי חשבון לינקדאין שנושא את שמו הוא עבד ב"עומאן אייר" במשך שבע שנים, עד שעזב את חברת התעופה הלאומית של עומאן בפברואר 2025. הוא הצטרף ביוני אשתקד לחברת התעופה המרוקנית "רויאל אייר מרוק" - אבל עזב אותה חצי שנה לאחר מכן, בינואר 2026. בחשבון הלינקדאין לא צוינה העבודה שלו בהמשך ב"פליי דובאי", שהחלה רק השנה.

לפי רשת ABC, ב-2024, כשהיה עדיין טייס משנה בחברת "עומאן אייר", נמצאו ברשותו "חומרים קיצוניים" - ובשל כך הוחלט להפסיק את עבודתו כטייס, אולם הוא המשיך לעבוד בתפקיד מנהלתי בחברה. כאמור, לפי הדיווחים לא ברור אם המידע הזה הועבר בהמשך לחברות האחרות שבהן עבד, "אייר מרוק" ו"פליי דובאי".

הכנף האחורית השבורה של המטוס פליי דובאי, אחרי שנחת בסעודיה

ב-CNN דיווחו כי בפרופיל הלינקדאין של המחבל פורסמו רק שני פוסטים, ושניהם פורסמו ביום רביעי האחרון - תשע שעות אחרי הפיגוע. ברשת ציינו כי לא ברור מי העלה את הפוסטים, אבל העלו אפשרות שהם תוזמנו לפרסום מראש. לפי הדיווח, בפוסט הראשון הופיעה סדרת סרטונים שצולמו בתא טייס של מטוסי בואינג 737 MAX. גם מטוס "פליי דובאי" שאותו ניסה אל-המאמי לרסק היה מהדגם הזה. אחד הסרטונים צולם לפי CNN מנמל התעופה הבינלאומי של דובאי, והאדם שצילם עשה זום על מטוס של אל על. על המסך בקוקפיט באותו סרטון נראה מספר הטיסה שאותו הצלם הטיס אז, טיסה של "עומאן אייר" מדובאי למסקט ב-11 באוקטובר 2023 - ימים אחדים אחרי הטבח של חמאס. הפוסט כלל עוד סרטונים שבהם נראים מטוסי אל על, וכן מטוס אחד של ארקיע, והוא מסתיים בצילום של מנהיג אל-קאעידה איימן א-זוואהירי, מחליפו של אוסאמה בן-לאדן שחוסל גם הוא.

הפוסט השני שפורסם בחשבון הלינקדאין המחוק כולל לפי CNN תמונה שנוצרה בעזרת בינה מלאכותית, ונראים בה שלוש הערים הקדושות באיסלאם – מכה, מדינה וירושלים – המחוברות ביניהן בשביל זוהר רציף. ברקע נשמע שיר עם הצהרות נגד "השפלה", והדובר אומר כי אינו חושש ממוות ומגן על כבודו. לפי החשבון, אל-המאמי למד באוניברסיטת בקינגהאמשייר החדשה באנגליה. גורם באוניברסיטה אישר ל-CNN כי אדם בשם זה השלים קורס בן שלוש שנים בלמידה מרחוק, וסיים ב-2023 תואר בניהול תעופה.

ב-CNN דיווחו עוד כי בחשבון ברשת החברתית X (טוויטר לשעבר), שהיה שייך לאדם עם שמו של המחבל ושכבר נמחק בינתיים, הושמעו עמדות דתיות קיצוניות. בכמה מהציוצים הוא תיאר למשל את הקושי של אמו למצוא לו שידוך של אישה שתסכים לדרישתו - שתלבש ניקאב, כיסוי הפנים המוסלמי שמותיר רק חריץ קטן לעיניים. "כולן סירבו. ואז אמי אמרה להן: 'הבן שלי טייס', ופתאום כולן הסכימו", נכתב בציוץ מפברואר 2022. בציוץ אחר הוא הביע התנגדות לעבודה משותפת של גברים ונשים. "כמה צעירות מכובדות ודתיות נהרסו במקומות עבודה מעורבים בין גברים לנשים ועברו מניפולציה?", נכתב בציוץ מינואר 2022.

צפו בשיחה בין ר"מ הודו לטייס ההודי הגיבור סמית מאצ'צ'אר ( צילום: רויטרס )





החקירה נגד אל-המאמי מתנהלת כאמור באיחוד האמירויות. גורם המעורה בנושא אמר כי חקירת הטייס תיעשה בידי מנגנון ביטחון המדינה (SSD), שכפוף ישירות לנשיא מוחמד בן זאיד. בישראל מקווים כי העברתו של טייס המשנה מסעודיה לאמירויות תאפשר שיתוף פעולה בכל הנוגע להמשך החקירה. עדיין לא ברור מה יהיה תפקידה של ישראל, אך בין אם תשמש כחוקרת ישירה או תשמש כמשקיפה - בירושלים יקבלו עדכונים שוטפים מאבו דאבי. עם זאת, על אף היחסים הקרובים בין המדינות, האמירתים ינסו להצניע את המעורבות הישראלית.