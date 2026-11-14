תקלת הענק שגרמה לכאוס בשמי ארה"ב נפתרה אמנם הלילה (בין שישי לשבת), אבל את השלכותיה ירגיש עולם התעופה גם ימים קדימה. אלפים רבים של טיסות בוטלו או עוכבו, ומתוך יותר מ-4,000 מטוסים שהיו בדרכם לארה"ב, מאות נאלצו לחזור למוצאם - או לנחות במקום אחר. אז מה אנחנו יודעים על הנסיבות, והאם זה יכול לחזור? ynet מסביר כל מה שידוע עד כה.
מה בעצם קרה?
אתמול בלילה (שעון ישראל) החלו מרכזי בקרת הטיסה בארה"ב לדווח על חוסר יציבות במערכות המכ"ם והתקשורת. בעקבות זאת הורתה רשות התעופה הפדרלית (FAA) על עצירת כל ההמראות בארה"ב - פנים וחוץ. מטוסים שכבר היו באוויר המשיכו לנחות. העוצר בשמיים נמשך יותר מארבע שעות, ולפי שר התחבורה האמריקני שון דאפי, המרחב האווירי נפתח מחדש בשעה 20:15 בניו יורק - 3:15 שעון ישראל.
מה גרם לתקלה?
שר התחבורה האמריקני דאפי סיפק הסבר רשמי, לפיו המתגים והנתבים של מערכת התקשורת, שתיאר כ"ישנים להפליא", "הוצפו בנתונים" והחלו להעביר מידע לא עקבי, ולכן הוחלט לכבות את המערכת. הוא ציין שבשום שלב לא אבדו נתוני המכ"ם או התקשורת לגמרי. השר לביטחון המולדת, מארקוויין מולין, אמר ל-CNN שה-FAA הוסיפה טכנולוגיה חדשה למערכת קיימת, והדבר הציף את המערכת הישנה. גורם בתחום התעופה אמר ל-CNN שהתקלה פגעה גם במכ"ם וגם בתדרי הקשר עם הטייסים, במקביל ובאזורים שונים, ושאפילו הפקחים לא הבינו בהתחלה מה קורה. לפי שני גורמים בחברות תעופה ששוחחו עם רויטרס, התקלה נראתה קשורה לרשת תקשורת שבפיקוח L3Harris, שמטפלת בתדרי הרדיו של הפקחים. החברה לא מסרה תגובה.
כמה גדול הנזק במספרים?
לפי נתוני אתר Flightradar24, יותר מ-6,600 טיסות בוטלו - וכ-8,600 התעכבו. עוד כ-1,500 טיסות כבר בוטלו לקראת יום ראשון. ברגע ההוראה היו באוויר יותר מ-4,000 מטוסים בדרכם לארה"ב, ולפחות 827 הוסטו: 670 חזרו לנמל המוצא ו-157 נחתו בנמל אחר. התקלה, כך עולה מהמידע שפורסם עד כה, פגעה בכל 22 מרכזי הבקרה האזוריים בארה"ב. בחלק מנמלי התעופה נגמרו השערים ומקומות החניה למטוסים.
האם עוצר אווירי כמו זה בכלל קרה אי פעם בארה"ב?
כן, אבל הפעם - ההיקף חריג. ההשבתה הארצית הקודמת הייתה בינואר 2023, בעקבות תקלה במערכת ההתראות לטייסים (NOTAM), ונמשכה פחות משעתיים. לפני כן, זה קרה רק אחרי פיגועי 11 בספטמבר 2001. לפי כלי התקשורת בעולם, מדובר בהשבתה הארוכה ביותר של הפעילות האווירית בארה"ב מאז אותו יום.
האם זו מתקפת סייבר?
בשלב זה, לפי הגורמים הרשמיים בארה"ב, אין ראיות לכך. השר לביטחון המולדת של ארה"ב, מארקוויין מולין, אמר שיש אפס ראיות למתקפת סייבר. אבל החוקרים עדיין לא שללו את האפשרות הזו, וגם ה-NSA משתתפת בבדיקה לצד המשרד. לפי מולין, נראה שמדובר בתקלה "מכנית".
יש קשר למערכת חדשה מבוססת AI שהחלה לעבוד שם?
זו אחת השאלות הפתוחות. המערכת, SMART, נועדה לנתח נתוני נתיבי טיסה, מזג אוויר ועומסים בנמלי תעופה ולהמליץ על ניהול התנועה האווירית, אך היא אינה שולטת ישירות במטוסים, במכ"ם או בתקשורת. ב-10 בנובמבר, ימים ספורים לפני התקלה, הורחב השימוש בה לכל 22 המרכזים האזוריים. החברה שפיתחה אותה, Air Space Intelligence, אמרה שאין קשר בין ההשבתה למוצריה, ומולין אמר שאין ראיות לכך שהתקלה נגרמה מבינה מלאכותית שיצאה משליטה. עם זאת, לא ברור לאיזו טכנולוגיה חדשה התכוון מולין, אבל בכל אופן - העיתוי מעלה שאלות.
על אילו טכנולוגיות מתבסס פיקוח הטיסות בארה"ב?
ה-FAA עושה שימוש במחשבים בני עשרות שנים, ובעולם מדווחים כי היא נאלצת לעיתים אפילו לרכוש חלפים באתרי סחר עולמיים כמו ebay. לפי מכתב של שר התחבורה דאפי לקונגרס, רק 68% מתשתיות התקשורת המיושנות - המבוססות על כבלי נחושת - הוחלפו בסיבים אופטיים. מומחה לשעבר ב-FAA, אמר לרשת CNN כי חלק מהחומרה שהחלה לשמש את ה-FAA ב-1999, נבנתה שלושה עשורים קודם לכן.
כמה זה יעלה, ומי ישלם?
בעקבות התקלה העלה הממשל את בקשת התקציב לשדרוג המערכות ל-50 מיליארד דולר, לעומת 30.1 מיליארד שביקש בבוקר אותו יום. דאפי אמר שזה "מצב חירום" ותקף את הקונגרס על כך שלא מימן מערכת חדשה. בשנה שעברה אישר הקונגרס 12.5 מיליארד דולר לחמש שנים. ועדת המסחר של הסנאט הדגישה את הצורך בשדרוג, וחברות התעופה הגדולות תמכו בבקשה.
האם הנוסעים יקבלו פיצוי?
לפי רויטרס, חברות התעופה האמריקניות לא יחויבו לפצות נוסעים שנתקעו בארה"ב, כי התקלה אינה באחריותן.
מתי הכול יחזור לשגרה?
לא ברור. על פי ההערכות, זה עשוי להימשך ימים - כי מטוסים וצוותים נשארו במקומות שלא תוכננו להם מראש. דאפי עצמו אמר ש"זה יהיה איטי".
איך זה השפיע מחוץ לארה"ב ועל תחום הספורט?
ארגון Eurocontrol עצר, לבקשת ה-FAA, המראות לארה"ב ממדינות החברות בו, והטיסות נעצרו גם מישראל. בארה"ב נאלצו קבוצות ספורט לשנות תוכניות: משחק פוטבול מכללות בין מיסיסיפי לאוקלהומה נדחה, ושחקני קליבלנד ששיחקו במיאמי ואמורים היו להמריא בחזרה לאחר מכן, ינחתו בסופו של דבר בקליבלנד רק שמונה שעות לפני שיארחו למשחק נוסף את דאלאס. שתי קבוצות NBA נוספות נאלצו לדחות את טיסותיהן - אבל הן לא צפויות לשחק באותו יום שבו ינחתו.
האם זה יכול לקרות שוב?
גורמים בממשל אמרו שאירועים דומים יתרחשו שוב כל עוד המערכת לא תשודרג. הם אמנם בעלי אינטרס לקבל את הכסף מהקונגרס, אבל ההתבטאות הזו עשויה להעיד על כך שגם בממשל לא מסירים מהפרק אפשרות שהיא לא תחזור עוד.