תקלת הענק שגרמה לכאוס בשמי ארה"ב

נפתרה אמנם הלילה (בין שישי לשבת), אבל את השלכותיה ירגיש עולם התעופה גם ימים קדימה. אלפים רבים של טיסות בוטלו או עוכבו, ומתוך יותר מ-4,000 מטוסים שהיו בדרכם לארה"ב, מאות נאלצו לחזור למוצאם - או לנחות במקום אחר.