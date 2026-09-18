אחרי ימים של חיפושים נרחבים וחריגים אחר הנעדרת פאטמה רג'בי אותרה גופת אישה - וחשוד ברצח נעצר: המשטרה עצרה תושב מזרח ירושלים בחשד לרצח ולמעורבות בהיעדרותה של רג’בי, שנעדרה מביתה מאז צהרי יום ראשון . אמש (שישי) אותרה במזרח העיר גופת אישה, שטרם זוהתה, והיא הועברה להמשך זיהוי במכון לרפואה משפטית ולבירור נסיבות המוות.

על פי הערכות, האישה נחטפה על ידי החשוד והוא הכניס אותה לתוך ביתו, רצח אותה בכלי חד והשאיר את הגופה בבית. על פי הידוע, אנשים לקחו את החשוד ודרשו ממנו לספר על המעשה, ולאחר מכן המידע הגיע למשטרה.

גלריה פאטמה א-רג'בי, והתיעוד האחרון שלה

הזירה שבה נמצאה הגופה ( צילום: דוברות המשטרה )

שוטרי התחנות שלם ועוז במחוז ירושלים עצרו את החשוד, בשנות השישים לחייו, וחקרו אותו בחשד לרצח. היום הוא יובא בפני בית משפט השלום בירושלים בבקשה להאריך את מעצרו. צו איסור הפרסום הנרחב, שהוטל על החקירה במהלך החיפושים, צומצם אתמול בערב - אבל פרטי חקירה רבים עדיין חוסים תחת הצו.

מאות מתנדבים, ובהם תושבים רבים ממזרח ירושלים, לקחו חלק השבוע בחיפושים אחר א-רג'בי בת ה-61. כוחות גדולים של המשטרה השתתפו בחיפושים הנרחבים והחריגים אחריה בשטחים פתוחים באזור מבשרת ציון, והאינדיקציה שעלתה אז הייתה שהרקע פלילי.

בנה של הנעדרת מתח ביקורת חריפה על התנהלות המשטרה, וטען כי החיפושים המשמעותיים אחר אמו החלו באיחור. "ביום הראשון לא התייחסו לזה. רק אחר כך התחילו באמת לחפש והרגשנו שהמשטרה עושה משהו בשביל להגיד 'הנה, גם אנחנו מחפשים'", אמר.

לדבריו, "אם זו הייתה אישה יהודייה, כבר בשעות הראשונות להיעלמות היו פועלים ומוצאים אותה. הלכנו לתחנת המשטרה ומסרנו את כל מה שהיה צריך, אבל לא הרגשנו את הרגישות ואת הדחיפות שהיינו מצפים להן".