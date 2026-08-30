מהמארגנים נמסר כי "בדומה לשנתיים הקודמות, הטקס ישודר בערוצי התקשורת המרכזיים בישראל, ברשתות שידור זרות ובהקרנות קהילתיות בכל רחבי העולם. משפחות 7 באוקטובר מדגישות כי גם השנה הן מחויבות לטקס ממלכתי, מאחד וכלל-ישראלי, שייתן קול וייצוג לכל שכבות האוכלוסייה ולכל הקהילות שנפגעו באסון". הם אף קראו לציבור לתמוך ב

מהמארגנים נמסר כי "בדומה לשנתיים הקודמות, הטקס ישודר בערוצי התקשורת המרכזיים בישראל, ברשתות שידור זרות ובהקרנות קהילתיות בכל רחבי העולם. משפחות 7 באוקטובר מדגישות כי גם השנה הן מחויבות לטקס ממלכתי, מאחד וכלל-ישראלי, שייתן קול וייצוג לכל שכבות האוכלוסייה ולכל הקהילות שנפגעו באסון". הם אף קראו לציבור לתמוך ב

, מסר: "אני מקיים את מה שהבטחתי לאשתי ליאן, לבנותיי נויה ויהל ולאחי יוסי ז"ל – שלעולם לא ישכחו אותם ואת מה שקרה להם ולנו. 7 באוקטובר חייב להישאר חקוק בלבנו כתאריך ברזל לעולם ועד. אסור לטשטש אותו ואסור שהזמן ישכיח. אסור שהיום הנורא הזה יעבור ללא טקס לאומי, מרכזי ומשמעותי. הכאב עדיין נוגע בנו בכל מקום, ואני יודע שזה יהיה מעמד טעון וקשה - אבל אעמוד עם כל הכוחות והאהבה שאני מקבל מכם, כדי לתת כבוד לנרצחים ולחללים, למשפחות השכול ולעם ישראל כולו".

, מסר: "אני מקיים את מה שהבטחתי לאשתי ליאן, לבנותיי נויה ויהל ולאחי יוסי ז"ל – שלעולם לא ישכחו אותם ואת מה שקרה להם ולנו. 7 באוקטובר חייב להישאר חקוק בלבנו כתאריך ברזל לעולם ועד. אסור לטשטש אותו ואסור שהזמן ישכיח. אסור שהיום הנורא הזה יעבור ללא טקס לאומי, מרכזי ומשמעותי. הכאב עדיין נוגע בנו בכל מקום, ואני יודע שזה יהיה מעמד טעון וקשה - אבל אעמוד עם כל הכוחות והאהבה שאני מקבל מכם, כדי לתת כבוד לנרצחים ולחללים, למשפחות השכול ולעם ישראל כולו".