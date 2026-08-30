תנועת "קומו" משפחות קורבנות טבח 7 באוקטובר הודיעו היום (ראשון) על הבחירה בשורד השבי אלי שרעבי להנחות את טקס הזיכרון הלאומי לאירוע הטבח, יחד עם השחקנית והקומיקאית שני כהן. מדובר בשנה השלישית ברציפות שבה ייערך הטקס, שצפוי להתקיים ב-7 באוקטובר בפארק הירקון בתל אביב, בהשתתפות משפחות שכולות וניצולי שבי.
מהמארגנים נמסר כי "בדומה לשנתיים הקודמות, הטקס ישודר בערוצי התקשורת המרכזיים בישראל, ברשתות שידור זרות ובהקרנות קהילתיות בכל רחבי העולם. משפחות 7 באוקטובר מדגישות כי גם השנה הן מחויבות לטקס ממלכתי, מאחד וכלל-ישראלי, שייתן קול וייצוג לכל שכבות האוכלוסייה ולכל הקהילות שנפגעו באסון". הם אף קראו לציבור לתמוך בקמפיין גיוס ההמונים שהוקם למימון הטקס.
שרעבי, שאיבד את אשתו ובנותיו בבארי, ואת אחיו בשבי, מסר: "אני מקיים את מה שהבטחתי לאשתי ליאן, לבנותיי נויה ויהל ולאחי יוסי ז"ל – שלעולם לא ישכחו אותם ואת מה שקרה להם ולנו. 7 באוקטובר חייב להישאר חקוק בלבנו כתאריך ברזל לעולם ועד. אסור לטשטש אותו ואסור שהזמן ישכיח. אסור שהיום הנורא הזה יעבור ללא טקס לאומי, מרכזי ומשמעותי. הכאב עדיין נוגע בנו בכל מקום, ואני יודע שזה יהיה מעמד טעון וקשה - אבל אעמוד עם כל הכוחות והאהבה שאני מקבל מכם, כדי לתת כבוד לנרצחים ולחללים, למשפחות השכול ולעם ישראל כולו".
עמרי שפרוני, שאיבד ארבעה קרובי משפחה בקיבוץ בארי, בהם ליאל חצרוני בת ה-12 שנרצחה בבית של פסי, הוסיף: "טקס הזיכרון הלאומי מביא לביטוי את הכאב העמוק של כולנו ואת האחריות והתקווה המשותפת למדינת ישראל. אני מתרגש מאוד מהמנחים שבחרו להוביל את הטקס - אלי שרעבי, שהכרתי מהשבילים והמדרכות בבארי, בחר בחיים אחרי הנורא מכל, ושני כהן המוכשרת שהיא מבחינתי סמל לישראליות. אין לי ספק כי הם המתאימים ביותר כדי להוביל את הטקס שיספר את הסיפור שלנו המשפחות, ושל כל החברה הישראלית".
שני כהן מסרה: "7 באוקטובר הוא אירוע משמעותי בחיי כולנו, ליוויתי הרבה משפחות ואנשים בכאב האובדן שלהם מאז ועד היום ואני גאה להנחות את הטקס לצד אדם שבחר בחיים למרות כל מה שעבר. זה דבר שמרגש אותי מאוד, הכוח שלנו להתגבר על אף הקושי הנורא ולחזק אחרים בדרך".