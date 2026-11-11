ביידן הגיע לאגודה ההיסטורית של טריניטי קולג' בבירת אירלנד כדי לנכוח בטקס שבו קיבל בנו

האנטר ביידן

את מדליית הזהב על "תרומה יוצאת דופן לשיח הציבורי". האגודה העניקה לו את הפרס בשל "פועלו והתבטאויותיו האחרונות בנוגע למצב הפוליטיקה והתקשורת האמריקנית, כמו גם בענייני התמכרות והחלמה, ההופכים אותו לדמות ראויה לשבח". לביידן הבן יש היסטוריה ארוכה ומפוקפקת של התמכרות לסמים ולאלכוהול, שהובילה להתפרקות של מערכות יחסים בחייו ואילצה לא פעם את אביו להיחלץ לעזרתו, כולל

מתן חנינה