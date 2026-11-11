נשיא ארצות הברית לשעבר ג'ו ביידן ספג אמש (יום ג') קריאות בוז והאשמות בסיוע לרצח עם לכאורה של ישראל בעזה, במהלך יציאתו מטקס בדבלין בירת אירלנד. ביידן, שהגיע במפתיע לביקור במדינה כדי להשתתף בטקס הענקת פרס לבנו האנטר, נתקל בצאתו בקבוצה של עשרות מפגינים פרו-פלסטינים שקראו לעברו "תתבייש לך" ו"ג'נוסייד ג'ו". שוטרים עצרו לפחות שני בני אדם, אחרי שריססו לעברם גז פלפל וחסמו אותם בגופם מלהסתער לעבר ביידן. חלק מהמפגינים ניסו לשעוט לעברו תוך שהם זורקים לכיוונו חפצים, בהם גם בקבוק חלב.
ביידן הגיע לאגודה ההיסטורית של טריניטי קולג' בבירת אירלנד כדי לנכוח בטקס שבו קיבל בנו האנטר ביידן את מדליית הזהב על "תרומה יוצאת דופן לשיח הציבורי". האגודה העניקה לו את הפרס בשל "פועלו והתבטאויותיו האחרונות בנוגע למצב הפוליטיקה והתקשורת האמריקנית, כמו גם בענייני התמכרות והחלמה, ההופכים אותו לדמות ראויה לשבח". לביידן הבן יש היסטוריה ארוכה ומפוקפקת של התמכרות לסמים ולאלכוהול, שהובילה להתפרקות של מערכות יחסים בחייו ואילצה לא פעם את אביו להיחלץ לעזרתו, כולל מתן חנינה מעבירות של העלמת מס ודיווח שקרי לרשויות לפני שסיים את כהונתו ב-2021.
ביידן האב הגיע לטקס ללא הודעה מוקדמת יחד עם רעייתו ג'יל, וכשהנוכחים באולם הבחינו בו הם קיבלו אותו במחיאות כפיים. במהלך הטקס התרגש האנטר ביידן עד דמעות כשסיפר על התמכרותו, וכשתם הטקס פונה אביו הנשיא לשעבר על-ידי מאבטחים למכוניתו. מפגינים מתנגדי ישראל, שהניפו דגלי פלסטין ועטו בחלקם כאפיות, התגודדו במרחק של כ-20 מטרים ממנו, השמיעו לעברו קריאות גנאי והשליכו לכיוונו חפצים. בשלב מסוים נראתה אחת מהם מנסה לזרוק לעברו קרטון חלב, ותכולתו התפזרה על השוטרים. בסרטון וידאו מהמקום נשמע אחד המפגינים צועק: "אנחנו לא שותפים לרצח עם. ג'ו ביידן לא מורשה להיכנס לקמפוס. כקמפוס פרו-פלסטיני מובהק, זה מביש שהזמינו לכאן את האיש הזה. אנחנו מוקיעים את נוכחותו כאן".
ביידן, נזכיר, היה נשיא ארה"ב בזמן מתקפת הטרור של 7 באוקטובר 2023, ומיד לאחר מכן הגיע לביקור בישראל, התייצב בתוקף לצד הממשלה בירושלים והזהיר את מדינות האזור וכל גורם עוין אחר שלא לנצל את המצב כדי לתקוף גם כן את ישראל, בנאום ה-Don't המפורסם שלו. תחת הנהגתו המשיכה ארה"ב לספק לישראל נשק וסיוע רב, ואף כי בחלוף הזמן גברה הביקורת מתוך הממשל על האופן שבו ישראל מנהלת את הלחימה בעזה ובלבנון ועל ההרג ההמוני שנגרם שם הוא המשיך לתמוך פומבית בזכותה להגן על עצמה, ולא עצר את הסיוע, אלא לכל היותר הגביל כמה היבטים בו. על רקע העובדה שלא אילץ את ישראל לחדול מהלחימה מואשם ביידן עד היום על-ידי גורמים פרו-פלסטיניים בסיוע לרצח עם.
האירוע אתמול אובטח על-ידי כמה ניידות ושוטרים של משטרת אירלנד, והם בהחלט נדרשו לפעולה בתום הטקס. בסרטון מההפגנה מחוץ לבניין נראו שוטרים משתמשים באלות ומעכבים מפגינים, בעוד המוחים צועקים "דם על הידיים שלכם" ו"תתביישו לכם".
ביקורו של ביידן באירלנד הפתיע רבים גם לנוכח העובדה שרק השבוע הודיע הנשיא לשעבר כי הוא מצמצם את סיבוב ההופעות שתוכנן לו במסגרת קידום הספר האוטוביוגרפי שחיבר על תקופת נשיאותו, "Promise Me, America". צמצום המחויבויות שלו נובע מסרטן הערמונית האגרסיבי שבו חלה. ביידן, שחשף את מחלתו במאי 2025 והודיע מאז כי הסרטן התפשט לעצמותיו, אמר השבוע: "יש ימים טובים יותר מאחרים. זה לא עצר אותי. אבל לפעמים זה מאט אותי".