משלחת של עשרות שגרירי האו"ם, בראשות שגריר ישראל לאו"ם דני דנון, ביקרה היום (רביעי) במחנה ההשמדה אושוויץ-בירקנאו. הסיור השנה נערך בסימן הפעילות המעשית של "כוח המשימה למאבק באנטישמיות" שהקים השגריר דנון, "במטרה להילחם בשנאה כלפי העם היהודי בתוך מנגנוני האו"ם ומחוצה לו". בתוך כך, השנה שגריר גרמניה באו"ם ריקלף בויטין לקח גם הוא חלק בסיור.

משלחת של עשרות שגרירי האו"ם, בראשות שגריר ישראל לאו"ם דני דנון, ביקרה היום (רביעי) במחנה ההשמדה אושוויץ-בירקנאו. הסיור השנה נערך בסימן הפעילות המעשית של "כוח המשימה למאבק באנטישמיות" שהקים השגריר דנון, "במטרה להילחם בשנאה כלפי העם היהודי בתוך מנגנוני האו"ם ומחוצה לו". בתוך כך, השנה שגריר גרמניה באו"ם ריקלף בויטין לקח גם הוא חלק בסיור.

משלחת של עשרות שגרירי האו"ם, בראשות שגריר ישראל לאו"ם דני דנון, ביקרה היום (רביעי) במחנה ההשמדה אושוויץ-בירקנאו. הסיור השנה נערך בסימן הפעילות המעשית של "כוח המשימה למאבק באנטישמיות" שהקים השגריר דנון, "במטרה להילחם בשנאה כלפי העם היהודי בתוך מנגנוני האו"ם ומחוצה לו". בתוך כך, השנה שגריר גרמניה באו"ם ריקלף בויטין לקח גם הוא חלק בסיור.