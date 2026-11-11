משלחת של עשרות שגרירי האו"ם, בראשות שגריר ישראל לאו"ם דני דנון, ביקרה היום (רביעי) במחנה ההשמדה אושוויץ-בירקנאו. הסיור השנה נערך בסימן הפעילות המעשית של "כוח המשימה למאבק באנטישמיות" שהקים השגריר דנון, "במטרה להילחם בשנאה כלפי העם היהודי בתוך מנגנוני האו"ם ומחוצה לו". בתוך כך, השנה שגריר גרמניה באו"ם ריקלף בויטין לקח גם הוא חלק בסיור.
דנון אמר כי "בזמן שאנחנו עומדים על האדמה הזו, שספגה את דמם של ששת מיליוני אחינו ואחיותינו, משטר הטרור האיראני ממשיך לקרוא להשמדת ישראל. הקהילה הבינלאומית לא יכולה למלמל 'לעולם לא עוד' ובו זמנית להעניק לגיטימציה באו"ם למסיתים ולרוצחים". הוא הוסיף: "הקהילה הבינלאומית חייבת לראות בעיינים לאן מובילה השנאה. אי אפשר להיאבק באנטישמיות של ימינו מבלי להבין את משמעותה ההיסטורית".
בתוך כך, בעת שישראל נמצאת בעיצומו של תהליך הקמת הממשלה החדשה, הפלסטינים נערכים לקדם שורה של החלטות אנטי-ישראליות באו"ם שנועדו לערער את מעמדה הבינלאומי של המדינה. מדובר באוסף החלטות המובא לאישור מליאת העצרת הכללית במהלך החודש.
הפלסטינים מבקשים להעביר החלטות הממוקדות בהצגת ישראל באור שלילי, תוך כדי שימת דגש על השלכות מלחמת "חרבות ברזל". בין ההחלטות המקודמות: "סיוע לפליטים פלסטינים", הגנה על רכושם ומקורות הכנסתם וגינוי "ההתנחלויות הישראליות בשטחים הפלסטיניים הכבושים, כולל מזרח ירושלים והגולן הסורי".