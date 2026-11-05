. עוד מופיע כי הפלסטינים דורשים לראשונה הצהרה רשמית מטעם האו"ם על אי-הכרה בנוכחות ישראל ביהודה ושומרון. זאת לצד דרישה למדיניות של "הבחנה" (דיפרנציאציה) בין שטחי יהודה ושומרון לשאר חלקי מדינת ישראל.

. עוד מופיע כי הפלסטינים דורשים לראשונה הצהרה רשמית מטעם האו"ם על אי-הכרה בנוכחות ישראל ביהודה ושומרון. זאת לצד דרישה למדיניות של "הבחנה" (דיפרנציאציה) בין שטחי יהודה ושומרון לשאר חלקי מדינת ישראל.