בעת שישראל נמצאת בעיצומו של תהליך הקמת הממשלה החדשה, הפלסטינים נערכים לקדם שורה של החלטות אנטי-ישראליות באו"ם שנועדו לערער את מעמדה הבינלאומי של המדינה. מדובר באוסף החלטות המובא לאישור מליאת העצרת הכללית במהלך החודש.
הפלסטינים מבקשים להעביר החלטות הממוקדות בהצגת ישראל באור שלילי, תוך כדי שימת דגש על השלכות מלחמת "חרבות ברזל". בין ההחלטות המקודמות: "סיוע לפליטים פלסטינים", הגנה על רכושם ומקורות הכנסתם וגינוי "ההתנחלויות הישראליות בשטחים הפלסטיניים הכבושים, כולל מזרח ירושלים והגולן הסורי".
כמו כן, ההחלטות צפויות לכלול גינוי רשמי על קידום מכרזי בנייה באזור E1. עוד מופיע כי הפלסטינים דורשים לראשונה הצהרה רשמית מטעם האו"ם על אי-הכרה בנוכחות ישראל ביהודה ושומרון. זאת לצד דרישה למדיניות של "הבחנה" (דיפרנציאציה) בין שטחי יהודה ושומרון לשאר חלקי מדינת ישראל.
הטיוטות של ההחלטות מצויות כעת בשלבי משא ומתן על ניסוחן הסופי בין המשלחת הפלסטינית לבין חברות האיחוד האירופי. השבוע נערך משא ומתן אינטנסיבי במיוחד מול נציגי האיחוד. למרות הלחץ הפלסטיני הכבד, בתום שבוע של התייעצויות פנימיות ומרתונים דיפלומטיים בין 27 המדינות החברות באיחוד, לא הצליחו האירופים להגיע לקונצנזוס על שום החלטה שהפלסטינים מבקשים לקבל.
עם זאת, בזירה המדינית מעריכים כי הפלסטינים לא צפויים לסגת מהמהלך. על אף הפערים והיעדר ההסכמה האירופית הגורפת, ייתכן מאוד כי המשלחת הפלסטינית תבחר לקדם את ההחלטות ולהביאן להצבעה גם ללא קונצנזוס או תמיכה אירופית רחבה.
בתוך כך, משלחת ישראל לאו"ם והשגריר דני דנון פועלים מאחורי הקלעים כדי לרכך את נוסח ההחלטות ולצמצם את כמות המדינות שיתמכו בהן. "הם מנסים לנצל את המצב כדי לאתגר אותנו מעל בימת האו"ם", מסר דנון. "המשלחת הישראלית פועלת בשיתוף פעולה הדוק עם בעלות בריתנו כדי להתמודד עם המתקפה המדינית הזו".
פורסם לראשונה: 00:00, 06.11.26