איש העסקים המיליארדר הישראלי-אוסטרלי אלכס סקלר נחקר באזהרה במשטרה, כהמשך לסכסוך המתוקשר עם משפחתו של החוקר הפרטי ומנכ"ל חברת המודיעין העסקי CGI Group צביקה נווה. החקירה נערכה לאחר שגרושתו ויולטה, כיום בת זוגו של נווה, התלוננה במשטרה שסקלר שכר לכאורה חוקרים פרטיים שהשתילו על הזוג מכשירי הקלטה ועקבו אחריהם באירופה. סקלר טען: "עלילת סרק של נווה".
ויולטה טענה בפני החוקרים כי כבר בנמל התעופה בן גוריון, היא ונווה הבחינו כי שני ישראלים מבצעים אחריהם מעקב ואף עולים לאותה הטיסה שאליה הם עצמם ממריאים. לטענתה, עם נחיתתם ביעד באירופה הם מצאו מכשירי מעקב בתוך המזוודות שלהם. הגרושה של סקלר סיפרה עוד לחוקרים כי המשטרה המקומית באירופה יצרה עימם קשר, ואף העבירה להם תמונות וסרטונים של אותם ישראלים פועלים בשדה התעופה שבו הם נחתו.
כששבו לארץ, ויולטה הגישה כאמור תלונה במשטרה שלפיה היא חושדת שבן זוגה לשעבר סקלר אחראי לכך. בעקבות התלונה איש העסקים זומן אמש (רביעי) לחקירה באזהרה בתחנת שדות. סקלר שוחרר בתנאים מגבילים של הרחקה מהזוג נווה ואיסור יצירת קשר עם המעורבים.
מדובר בעוד נדבך של המאבק המתוקשר בין סקלר לנווה. בחודשים האחרונים הפיץ סקלר שלטי ענק בכבישים המרכזיים בישראל עם תמונתו של נווה, וביקש מהציבור מידע מפליל אודותיו. שלטי הענק הופצו בעקבות תביעות הדדיות שהוגשו בבית משפט בין הצדדים.
מטעמם של ויולטה סקלר וצביקה נווה נמסר: "גברת סקלר ומר נווה נמנעים מלהתייחס לעניינים אלה בכלי התקשורת. הם סומכים את ידיהם על רשויות אכיפת החוק ועל בתי המשפט, ויאפשרו להם לברר את הדברים במסגרת ההליכים המתאימים".
מטעמו של אלכס סקלר נמסר: "מדובר בעוד עלילת סרק כוזבת מבית היוצר של צביקה נווה ושיטות עבודתו המפוקפקות, שנועדה כולה לייצר פרובוקציה תקשורתית, לסחוט הישגים בהליך האזרחי ולפגוע בשמו הטוב של מר סקלר. כפי שכל התלונות הקודמות שנולדו בשיטה זו התרסקו ונסגרו בלא כלום, כך גם דינה של עלילה זו להיזרק לפח האשפה המשפטי – אין לטענות שום אחיזה במציאות, שום ראיה, ומדובר בשקר מוחלט.
"מר סקלר הציג בחקירתו הוכחות חד-משמעיות המפרקות את תלונת הכזב לגורמים. הניסיונות לייצר דרמה סביב 'תנאים מגבילים' הם זריית חול בעיניים. מדובר בפרוצדורה טכנית ואוטומטית הנהוגה בכל תלונת סרק על רקע סכסוך משפחתי, ובקשה חריפה לביטולם המלא כבר הוגשה.
"מר סקלר לא יבליג עוד על הסחיטה וההכפשות: תוגש תלונה פלילית חמורה בגין עלילת כזב, מסירת ידיעות כוזבות והאיומים הפסולים שכוונותיהם נחשפו. במקביל, תוגש תביעה אזרחית בגין כלל תלונות הסרק המוגשות כבשגרתיות על ידי מר נווה ורעייתו, הגברת ויולטה סקלר. אנו מצפים מרשויות החוק לא רק לסגור את התיק הריק הזה, אלא למצות את הדין עד תום עם מי שמנצל את המשטרה ככלי לחיסול חשבונות".