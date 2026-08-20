ויולטה טענה בפני החוקרים כי כבר בנמל התעופה בן גוריון, היא ונווה הבחינו כי שני ישראלים מבצעים אחריהם מעקב ואף עולים לאותה הטיסה שאליה הם עצמם ממריאים. לטענתה, עם נחיתתם ביעד באירופה הם מצאו מכשירי מעקב בתוך המזוודות שלהם. הגרושה של סקלר סיפרה עוד לחוקרים כי המשטרה המקומית באירופה יצרה עימם קשר, ואף העבירה להם תמונות וסרטונים של אותם ישראלים פועלים בשדה התעופה שבו הם נחתו.