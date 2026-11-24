בית המשפט המחוזי בנצרת גזר היום (שלישי) 10 שנות מאסר בפועל על ראמי חביבאללה , מורה ותיק מהיישוב עין מאהל שבגליל התחתון, לאחר שהורשע ב שורת עבירות ביטחוניות חמורות , במסגרתן העביר מאות אלפי שקלים לגורמים הקשורים לחמאס ומסר לארגון מידע על מפעל ביטחוני חיוני בישראל במטרה להביא לפגיעה בו.

ראמי חביבאללה במעצר, 2024 ( צילום: משטרת ישראל )

חביבאללה הורשע על פי הודאתו בכתב אישום מתוקן, במסגרת הסדר טיעון שגובש לאחר שמיעת חלק ניכר מהראיות ולא כלל הסכמה לעניין העונש, בעבירות של סיוע לאויב במלחמה, מסירת ידיעה לאויב בכוונה לפגוע בביטחון המדינה, קשירת קשר לעבירה שהיא מעשה טרור, ניסיון לקשירת קשר לעבירה שהיא מעשה טרור, מגע עם סוכן חוץ ואיסור פעולה ברכוש טרור.

על פי כתב האישום המתוקן, במהלך שנת 2022, בעת שהותו בטורקיה במסגרת פעילות התנדבותית, הכיר חביבאללה פעיל חמאס שעמו המשיך לקיים קשר ולהעביר לו כספים. במקביל, העביר חביבאללה כספים שאסף כתרומות מתושבי כפרו לעמותה שחשד כי היא משתייכת לחמאס, על מנת שיועברו לארגון. במסגרת זו העביר חביבאללה לא פחות מ-160 אלף שקלים, וכן החזיק בביתו 270 אלף שקלים ו-7,500 אירו במזומן, שיועדו להעברה לעמותה. זאת, כשהוא סבור כי הכספים לא ישמשו את חמאס למטרות צבאיות.

לאחר פרוץ המלחמה ב-7 באוקטובר, הביע חביבאללה את תמיכתו במעשי הזוועה של חמאס ופנה לפעיל הארגון במטרה לסייע לו במלחמתו נגד ישראל. במסגרת זו העביר לו תצלומים ומידע על מפעל ביטחוני חיוני, בכוונה לפגוע בביטחון המדינה ולהביא לתקיפת המפעל בידי חמאס. בנוסף, שקל חביבאללה לבצע פיגוע בירושלים ופנה לשני אנשים במטרה לקדם ביצוע פיגועים בשטח ישראל. מעצרו מנע את מימוש התוכניות.

במסגרת הטיעונים לעונש, הדגיש עו"ד אבי פסטרנק מפרקליטות מחוז צפון (פלילי) כי השמירה על ביטחון המדינה ושלום אזרחיה מהווה ערך עליון במעלה, וכי פגיעה בערכים אלה מחייבת ענישה מחמירה ומרתיעה. הפרקליטות עמדה על חומרת מעשיו של חביבאללה, הן בהיבט של מימון הטרור והן בהיבט הביטחוני, שבמסגרתו נשקפה סכנה ממשית לחיי אדם ולמתקן ביטחוני אסטרטגי.