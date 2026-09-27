ב בריטניה נחשף בצהריים (יום א') תיעוד ראשון של החשודים ש נעצרו לפנות בוקר במבצע מיוחד סמוך לבסיס חיל האוויר האמריקני פיירפורד, ובממלכה כבר מדווחים כי החשד הוא שהעצורים התכוונו לתקוף את הבסיס. בתמונה שפורסמה בין השאר ב"דיילי מייל" הבריטי נראים חמישה גברים שנעצרו על-ידי כוחות הביטחון המקומיים, כשהם יושבים בצד הדרך ללא חולצה וכשידיהם אזוקות מאחורי גבם. התמונות נחשפו זמן קצר אחרי שמשטרת בריטניה הודיעה כי היא מעבירה את החקירה לטיפולה של היחידה ללוחמה בטרור – סימן נוסף לכך שכנראה סוכל פיגוע.

גלריה אזוקים, בלי חולצה, בצד הדרך. תיעוד העצורים לפנות בוקר ( צילום: מתוך X )

אלה כנראה כלי הרכב המסחריים החשודים שחבלנים נקראו לבדוק ( צילום: מתוך X )

רובוט לנטרול פצצות עדיין פועל בזירה, היום בצהריים

לפי הדיווחים בבריטניה, ברשות העצורים נמצאו שלוש מכוניות מסחריות שעל פי החשד הכילו מטעני חבלה. ב"דיילי מייל" מעריכים כי חמשת העצורים שתועדו בתמונה שפורסמה בצהריים הופשטו בשל החשש שיש עליהם חגורות נפץ. בתמונה הופנה לעברם פנס רב-עוצמה על-ידי איש כוחות הביטחון.

לפי העיתון, את תמונת החשודים שפורסמה צילם תושב הכפר וולפורד הסמוך לבסיס בשעה 2:10 לפנות בוקר. התושב סיפר לכלי התקשורת על שאירע בלילה: "ישנתי והתעוררתי מצעקות בחוץ. לא הצלחתי להבין מה צועקים, אבל כשהתקרבתי לחלון ראיתי שהכביש מואר באורות הכחולים המהבהבים של ניידות המשטרה. בצד אחד של הכביש השוטרים העמידו בשורה חמישה גברים. כולם היו ללא חולצות. הורו להם לשבת. השוטרים ערכו עליהם חיפוש גופני ולאחר מכן הורידו להם את הנעליים והגרביים. אני חושב שהם היו שם בערך חצי שעה.

כוחות הביטחון עורכים בידוק לעצורים לפנות בוקר

הגיעו "באופן חריג" לכפר, אחד התושבים דיווח. שלוש המסחריות

"לאחר מכן נאמר לחשודים לקום והם הובלו אל מעבר לפינה. אחרי זה איבדתי קשר עין איתם, אבל הנחתי שהכניסו אותם לרכבי משטרה ולקחו אותם. כל זה קרה ממש מחוץ לגדר של בסיס פיירפורד. המשטרה בודקת שלושה כלי רכב מסחריים שחנו במרחק של כמה מאות מטרים מהבית שלי. לא אמרו לנו הרבה, רק ביקשו שנתפנה מהבתים מוקדם בבוקר".

שני תושבים אחרים ששוחחו עם התקשורת הבריטית סיפרו כי שלושת כלי הרכב המסחריים הופיעו במרכז הכפר "באופן חריג" במהלך הלילה, וכי אחד התושבים דיווח על כך מיד למשטרה. אחד מהם סיפר כי במצלמת אבטחה של בית סמוך לזירה נראו רובוטים של המשטרה בודקים את חלקיהם האחוריים של כלי הרכב האלה.

כותרת ה"דיילי מייל" הבריטי הבוקר: "כוננות טרור בבסיס חיל האוויר המלכותי"

מחסום של משטרת בריטניה סמוך לזירת האירוע בוולפורד, הבוקר ( צילום: REUTERS/Toby Shepheard )

התיעוד והדיווחים בצהריים מגיעים שעות אחרי שמשטרת בריטניה חשפה את דבר מעצרם של כמה גברים בַּכפר הסמוך לבסיס חיל האוויר המלכותית פיירפורד (RAF Fairford), שבו מוצבים כוחות גדולים של חיל האוויר האמריקני וששימש את החיל גם להתקפות באיראן. בהודעתה הבוקר מסרה המשטרה כי הם חשודים בעבירות על חוק חומרי הנפץ, וכי צוות מומחים לסילוק פצצות של הצבא הבריטי הוזעק לאזור כדי לבדוק כמה כלי רכב, ככל הנראה בחשד שמדובר במכוניות תופת. במקביל למעצר הוגברו אמצעי האבטחה בבסיס הרגיש.

בסיס חיל האוויר המלכותי פיירפורד הוא משכנם של מפקדת כנף הסיוע הקרבי ה-501 וטייסת בסיס חיל האוויר ה-420 של ארה"ב. לפי אתר האינטרנט של היחידה, הבסיס משמש כ"אתר הפעילות הקדמי המועדף למפציצים באירופה עבור פיקוד התקיפה הגלובלית של חיל האוויר האמריקני". במהלך המלחמה האחרונה של ארה"ב וישראל נגד איראן המריאו מהבסיס כמה מטוסים אמריקניים למשימות תקיפה נגד הרפובליקה האיסלאמית, אם כי הן היו מוגבלות מאוד: ממשלת בריטניה התירה לצבא האמריקני להשתמש בבסיס הזה רק לתקיפות מצומצמות נגד אתרי טילים איראניים, בעיקר כאלה שמהם יצאו מתקפות איראניות על כלי שיט במצר הורמוז.

האירוע ליד פיירפורד הבוקר בא אחרי שבעבר הזהירו משמרות המהפכה האיראניים את בריטניה כי הבסיס יהיה על הכוונת שלהם אם מפציצים של חיל האוויר האמריקני ימשיכו לטוס ממנו לתקיפות באיראן. "כל בסיס המשמש לשיגור התקפות על שטח איראני הוא מטרה לגיטימית לכוחותינו", נמסר בחודש יולי. לפי דיווח ב"טלגרף", באותו חודש פתחה איראן במתקפת סייבר חסרת תקדים נגד בריטניה – מתקפה שהשביתה תחנת כוח למשך ארבעה ימים.

מפציץ של חיל האוויר האמריקני ממריא מבסיס פיירפורד לקראת תקיפה באיראן, מוקדם יותר השנה ( צילום: AP Photo/Alastair Grant )

מפגינים מול הבסיס נגד המלחמה באיראן בחודש מרץ ( צילום: REUTERS/Toby Shepheard )

על פי עדי ראייה ודיווחים הבוקר בבריטניה, בימים האחרונים הוגברו מאוד אמצעי האבטחה בבסיס פיירפורד: מחסומי דרכים הוצבו בסמוך לו, שוטרים חמושים איישו אותם ומנעו גישה אליו, ורכבי חירום חנו בקרבת מקום. גם הבוקר נראו כ-30 רכבי חירום סביב הבסיס, בכלל זה אמבולנסים וניידות כיבוי אש.

העיתון הבריטי "דיילי מייל" דיווח קודם לכן היום כי על רקע האירועים הבוקר הוכרזה בבסיס פיירפורד "כוננות דלתא", רמת האיום הגבוהה ביותר שמשרד ההגנה בוושינגטון רשאי לקבוע, אם כי לפי שעה אין אישור למידע הזה. בכותרת הראשית של אתר העיתון הגדירו את האירוע כ"כוננות טרור" בבסיס חיל האוויר. לפי העיתון גם בבסיסים אמריקניים אחרים בבריטניה הוגברה במקביל האבטחה, ובסיס חיל האוויר המלכותי לייקנהית' (RAF Lakenheath) שבסאפוק הועמד בכוננות "צ'רלי", רמת האיום השנייה בחומרתה.

עדי ראייה דיווחו שהאבטחה סביב הבסיס הוגברה בימים האחרונים ( צילום: רויטרס )

דובר מטעם חיל האוויר האמריקני מסר הבוקר לסוכנות הידיעות רויטרס כי בחיל מודעים לדיווחים על אירועי השעות האחרונות, אך הוסיף כי הם לא יתייחסו פומבית לאמצעים ספציפיים הננקטים להגנה על הכוחות בבסיס: "אנחנו שומרים על דריכות וננקוט את הפעולות המתאימות כדי להבטיח את שלומם וביטחונם של אנשי הצבא האמריקנים, האזרחים, הקבלנים ומשפחותיהם", אמר הדובר.