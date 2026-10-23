המחבלים רצו להגיע לכביש 35, ונתקלו למעשה בכוח צה"ל. כעת יש כתר מלא על חברון וחלחול. בגזרת פיקוד מרכז נפרסו מחסומים, כדי לוודא שאין עוד מחבלים שרוצים לעשות פיגועי השראה והדבקה. כמו כן, יש מיפוי של בתי המחבלים מחברון שגרים קרוב אחד לשני. במערכת הביטחון ציינו כי עדיין לא ברור אם מדובר בחוליה מקומית או מוכוונת.

המחבלים רצו להגיע לכביש 35, ונתקלו למעשה בכוח צה"ל. כעת יש כתר מלא על חברון וחלחול. בגזרת פיקוד מרכז נפרסו מחסומים, כדי לוודא שאין עוד מחבלים שרוצים לעשות פיגועי השראה והדבקה. כמו כן, יש מיפוי של בתי המחבלים מחברון שגרים קרוב אחד לשני. במערכת הביטחון ציינו כי עדיין לא ברור אם מדובר בחוליה מקומית או מוכוונת.

המחבלים רצו להגיע לכביש 35, ונתקלו למעשה בכוח צה"ל. כעת יש כתר מלא על חברון וחלחול. בגזרת פיקוד מרכז נפרסו מחסומים, כדי לוודא שאין עוד מחבלים שרוצים לעשות פיגועי השראה והדבקה. כמו כן, יש מיפוי של בתי המחבלים מחברון שגרים קרוב אחד לשני. במערכת הביטחון ציינו כי עדיין לא ברור אם מדובר בחוליה מקומית או מוכוונת.