הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר שיבח את לוחמי גדוד ארי של פיקוד העורף שחיסלו הבוקר (שישי) את שני המחבלים הפלסטינים בפיגוע הירי ליד חברון, שבו נפצעו חמישה בני אדם ובכללם שניים באורח אנוש. "פעולתם המהירה של הלוחמים מנעה פיגוע חמור אף יותר ופגיעה נוספת באזרחים וכוחות הביטחון", אמר הרמטכ"ל זמיר בהערכת מצב בחטיבת יהודה. מצבם של שני פצועים נוספים מוגדר בינוני ושל אחד קל.
שני המחבלים שחוסלו ומזוהים עם חמאס, הם חמודה ואאל מוחמד גועבה (27) מחברון, נשוי ואב לשניים. המחבל השני הוא קרוב משפחתו, פראס סמיר מוחמד גועבה (27) מחברון, וגם הוא היה נשוי ואב לשניים.
לפי גורמים במערכת הביטחון שני המחבלים שחוסלו היו עם חומר נפץ רב וקליעים ברכבם, והיו בדרכם לפיגוע משמעותי נגד אזרחים. הלוחמים שהיו באזור עשו סיור בכביש 35, כחלק משגרת "כוננות עם שחר". המחבלים הגיעו למחסום והתקילו את הכוח בצומת, כשבמוצב במקום היו ארבעה לוחמים לצד הבטונדות ובדקו כלי רכב.
ההיתקלות מטווח קצר נמשכה יותר מ-20 דקות, כשכל העת היו חילופי אש. המחבלים השתמשו בנשק אוטומטי ובמחסות במקום. לנקודה הגיע גם הסמג"ד של גזרה סמוכה, הלוחמים איגפו יחד את המחבלים וחיסלו אותה.
המחבלים רצו להגיע לכביש 35, ונתקלו למעשה בכוח צה"ל. כעת יש כתר מלא על חברון וחלחול. בגזרת פיקוד מרכז נפרסו מחסומים, כדי לוודא שאין עוד מחבלים שרוצים לעשות פיגועי השראה והדבקה. כמו כן, יש מיפוי של בתי המחבלים מחברון שגרים קרוב אחד לשני. במערכת הביטחון ציינו כי עדיין לא ברור אם מדובר בחוליה מקומית או מוכוונת.
בהערכת המצב של הרמטכ"ל בעקבות פיגוע הירי השתתפו גם מפקד פיקוד המרכז, ראש אגף המבצעים, ראש אגף המודיעין ומפקדים נוספים. בהערכת המצב הוצגו פרטי הפיגוע, ולפיהם המחבלים חוסלו על-ידי סמג"ד גדוד ארי ומפקד פלוגה שקפצו לזירה. במסגרת הערכת המצב, הרמטכ"ל אישר את היערכות פיקוד המרכז לכתר מלא על העיר חברון וכפרים נוספים במרחב לצד הגברת המאמצים לביצוע מעצרים נוספים וחיזוק המאמץ המודיעיני במרחב.
כמו כן, הרמטכ"ל הנחה להיערך לתגבור נוסף של כוחות לפיקוד המרכז לפי דרישה וצורך מבצעי. "מדובר בפיגוע קשה, אמר רא"ל זמיר. "פעולתם המהירה של הלוחמים מנעה פיגוע חמור אף יותר ופגיעה נוספת באזרחים ובכוחות הביטחון. ברכב שבו הגיעו המחבלים לזירת הפיגוע נמצאה כמות רבה של תחמושת, אשר נועדה לשמש לביצוע פיגוע בהיקף נרחב יותר". אחרי שצה"ל הודיע שהטיל כתר על כפרים באזור, מסר ראש הממשלה בנימין נתניהו כי בתוך הערכת מצב הנחה את צה״ל וכוחות הביטחון "להטיל כתר מיידי על העיר חברון ולהיערך לסגר מלא על כל יהודה ושומרון החל מהיום".
חובשים ופרמדיקים של מד"א, בשיתוף כוח רפואה של צה"ל, העניקו טיפול רפואי לפצועים בפיגוע ופינו אותם לבתי החולים שערי צדק והדסה עין כרם בירושלים. צוריאל אדרי, חובש רפואת חירום במד"א שהגיע לזירת הפיגוע, סיפר: "הגענו לזירה קשה כשעדיין מתנהל ירי בשטח. נכנסנו עם אמבולנס ממוגן ירי, ומיד התחלנו לסייע בחילוץ הפצועים".
עופר אוחנה, איש רפואה מוכר באזור, תיעד את רגעי הירי ונשמע צועק: "המחבל יורה כל הזמן. נמשכים חילופי האש בין המחבל לכוחותינו, לא מצליחים להוציא את הפצועים החוצה! למעלה מ-20 דקות שיש ירי פעיל!".
צה"ל העלה בחודש האחרון פעמיים את רמת הכוננות: בפעם הראשונה סמוך ל-7 באוקטובר, ובפעם השנייה השבוע. ביום שני עדכן דובר צה"ל כי בתום הערכת מצב שקיים הרמטכ"ל זמיר הוחלט על עוצר יציאות החל מאתמול בכל יחידות הצבא.
צורך בכוח זמין נוסף למשימות בעורף
לוחמי גדוד ארי (775) של חטיבת החילוץ וההדרכה בפיקוד העורף שהיו פרוסים במרחב יהודה במסגרת משימת הגנה, הם שהשיבו אש כאמור לעבר המחבלים. גדוד ארי בפיקוד העורף הוקם בשנה האחרונה מתוך צורך בהגדלת הסד"כ הלוחם בגזרות הלחימה השונות, לצד הצורך בכוח זמין נוסף למשימות בעורף. גדוד ארי הוא הגדוד החמישי של חטיבת החילוץ.
זמן קצר לאחר שהפלוגה הראשונה של הגדוד סיימה את הכשרתה המבצעית, הוקפץ הגדוד לכוננות חילוץ במסגרת מבצע "שאגת הארי", לטובת מתן מענה בגזרת הצפון. עם השלמת הקמתו, הצטרף הגדוד לגדודי החטיבה הנוספים הפועלים באופן שוטף באוגדת יהודה ושומרון.