חמישה בני אדם נפצעו בפיגוע ירי הבוקר (שישי) סמוך לצומת יהודה שמדרום-מזרח לחברון. במד"א עדכנו כי שניים נפצעו קשה ושלושה במצב קל עד בינוני. כוחות צה"ל קפצו לנקודה, וחיסלו את שני המחבלים שניסו להימלט בתום מרדף קצר. מחסומים הוקמו באזור. עופר אוחנה, איש רפואה מוכר באזור, תיעד את רגעי הירי ונשמע צועק: "המחבל יורה כל הזמן. נמשכים חילופי האש בין המחבל לכוחותינו, לא מצליחים להוציא את הפצועים החוצה! למעלה מ-20 דקות שיש ירי פעיל!"
הלוחמים שהיו במקום בזמן הפיגוע ירו לעבר המחבלים. הם נמלטו וחוסלו כאמור בסמוך למקום. הוטל כתר על מספר כפרים באזור. חובשים ופרמדיקים של מד"א מעניקים טיפול רפואי במקום לפצועים.
צה"ל העלה בחודש האחרון פעמיים את רמת הכוננות: בפעם הראשונה סמוך ל-7 באוקטובר, ובפעם השנייה בסוף השבוע שעבר בשל חשש מהסלמה סמוך לבחירות.
אתמול אמר שר הביטחון ישראל כ"ץ כי "על סמך מידע המצוי בידינו" ישנן כוונות של גורמים עוינים לתקוף את ישראל ולבצע פיגועים "בערב הבחירות או במהלכן - כדי להשפיע על התוצאות".
הוא תקף בחריפות את מבקריו בגוש השינוי שמייחסים לו ולראש הממשלה בנימין נתניהו מניעים זרים וקמפיין הפחדה שנועד לחמם את השטח לפני יום הבוחר בשלישי הבא ואמר: "כל התקפה על ישראל וכל הפיגועים הבאים אם חלילה יהיו, יירשמו על שמם של יאיר לפיד, נפתלי בנט, יאיר גולן וחבריהם לאופוזיציה - שלא מפסיקים לתקוף את רה"מ ואותי ולהטיל דופי בשיקולינו להזהיר ולהתריע".
ההודעה של כ"ץ הגיעה לאחר שאתמול ראש האופוזיציה יאיר לפיד התייחס לדיווחים על חידוש אפשרי של המערכה מול איראן, ואמר בריאיון לרשת ב' כי "על סמך המידע שאני מכיר, אין סיבה לתקוף שם או במקום אחר לפני הבחירות. אלה ניסיונות לחמם את הגזרה וזה גם לא יעזור לו (לנתניהו) בבחירות, אז אני לא מבין למה הוא עושה את זה".
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