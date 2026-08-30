אישה נהרגה הבוקר (ראשון) בתאונת שרשרת קטלנית בכביש 2 סמוך לעתלית, בין ארבעה רכבים פרטיים. צוות מד"א קבע את מותה במקום ופינה לבית החולים הלל יפה בחדרה שישה פצועים, בהם גבר בשנות ה-60 לחייו שמצבו קשה. מצב יתר הפצועים, לפי מד"א, מוגדר קל.
המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התאונה. "שוטרי ובוחני תאונות הדרכים של מחוז חוף נמצאים בזירה לצורך חקירת נסיבותיה", נמסר.
פרמדיק מד"א נתנאל מנחם וחובשת מד"א לינוי אזולאי, סיפרו כי "אחד הרכבים היה מרוסק לחלוטין ואחד נוסף התהפך על הצד ושאר הרכבים היו עם פגיעות פח. בתוך הרכב המרוסק נלכדה אישה כבת 50 כשהיא מחוסרת הכרה, ללא דופק וללא נשימה עם חבלות קשות מאוד בגופה. ביצענו בדיקות רפואיות אך לצערנו הרב פציעותיה היו משמעותיות ולא נותר לנו אלא לקבוע את מותה".
"ברכב ההפוך נלכד גבר בשנות ה-60 לחייו כשהוא בהכרה. תוך כדי פעולות החילוץ, הענקנו לו טיפול רפואי מציל חיים ולאחר שחולץ, פינינו אותו לבית החולים כשמצבו קשה".
ההרוגה בתאונה הבוקר היא ההרוגה החמישית בתאונות דרכים ב-24 השעות האחרונות. אתמול נהרגו בתאונה קשה ליד כרמיאל שני בני אדם - סרור עאמר (53) מחורפיש וריאן אסעד (17) מכסרא. בתאונה נפצע קשה גבר נוסף, ובשתי תאונות קטלניות אחרות במהלך השבת נהרג בן 93 בצומת רעננה, ועובדת זרה נהרגה בתאונת פגע וברח באשכול.
לפי אתר הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים (רלב"ד), כמעט 300 בני אדם נהרגו בתאונות דרכים השנה. אף שמספר ההרוגים עדיין נמוך בכ-5% לעומת התקופה המקבילה אשתקד, אנשי מקצוע מזהירים כי מגמת השיפור שנרשמה בתחילת השנה הולכת ונשחקת.
בקצב הנוכחי, הם אומרים, 2026 עלולה להסתיים עם מספר הרוגים דומה לזה שנרשם בשנת 2025 - אז נהרגו בכבישים 459 בני אדם, הנתון הגבוה ביותר זה יותר משני עשורים.