פרמדיק מד"א נתנאל מנחם וחובשת מד"א לינוי אזולאי, סיפרו כי "אחד הרכבים היה מרוסק לחלוטין ואחד נוסף התהפך על הצד ושאר הרכבים היו עם פגיעות פח. בתוך הרכב המרוסק נלכדה אישה כבת 50 כשהיא מחוסרת הכרה, ללא דופק וללא נשימה עם חבלות קשות מאוד בגופה. ביצענו בדיקות רפואיות אך לצערנו הרב פציעותיה היו משמעותיות ולא נותר לנו אלא לקבוע את מותה".