עאמר שימש כראש מדור בטיחות בעבודה והדרכות במטה הארצי של כבאות והצלה לישראל. בכבאות אמרו כי הוא "פעל לאורך השנים לשמירה על חייהם ובטיחותם של לוחמי האש ועובדי המערך".

עאמר שימש כראש מדור בטיחות בעבודה והדרכות במטה הארצי של כבאות והצלה לישראל. בכבאות אמרו כי הוא "פעל לאורך השנים לשמירה על חייהם ובטיחותם של לוחמי האש ועובדי המערך".

עאמר שימש כראש מדור בטיחות בעבודה והדרכות במטה הארצי של כבאות והצלה לישראל. בכבאות אמרו כי הוא "פעל לאורך השנים לשמירה על חייהם ובטיחותם של לוחמי האש ועובדי המערך".

מפקד האירוע מטעם הכבאות בתאונה, רשף טליע מוראד, אמר: "במהלך פעולות החילוץ התברר לנו כי הלכוד ברכב הוא קצין כבאות והצלה, חברנו למערך שמוכר לנו מעבודתנו המשותפת. על אף הרגע הקשה והמטלטל, פעלו הצוותים במקצועיות וברגישות, תוך מאמץ לחלצו במהירות ולהעבירו לידי גורמי הרפואה".

מפקד האירוע מטעם הכבאות בתאונה, רשף טליע מוראד, אמר: "במהלך פעולות החילוץ התברר לנו כי הלכוד ברכב הוא קצין כבאות והצלה, חברנו למערך שמוכר לנו מעבודתנו המשותפת. על אף הרגע הקשה והמטלטל, פעלו הצוותים במקצועיות וברגישות, תוך מאמץ לחלצו במהירות ולהעבירו לידי גורמי הרפואה".

מפקד האירוע מטעם הכבאות בתאונה, רשף טליע מוראד, אמר: "במהלך פעולות החילוץ התברר לנו כי הלכוד ברכב הוא קצין כבאות והצלה, חברנו למערך שמוכר לנו מעבודתנו המשותפת. על אף הרגע הקשה והמטלטל, פעלו הצוותים במקצועיות וברגישות, תוך מאמץ לחלצו במהירות ולהעבירו לידי גורמי הרפואה".