שני ההרוגים בתאונה בכביש 854 סמוך לכרמיאל היום (שבת) הם סרור עאמר (53) מחורפיש וריאן אסעד (17) מכסרא. בתאונה נפצע קשה גבר נוסף, ובשתי תאונות קטלניות אחרות היום נהרג בן 93 בצומת רעננה, ועובדת זרה נהרגה בתאונת פגע וברח באשכול. הנהג הפוגע טרם אותר.
עאמר שימש כראש מדור בטיחות בעבודה והדרכות במטה הארצי של כבאות והצלה לישראל. בכבאות אמרו כי הוא "פעל לאורך השנים לשמירה על חייהם ובטיחותם של לוחמי האש ועובדי המערך".
מפקד האירוע מטעם הכבאות בתאונה, רשף טליע מוראד, אמר: "במהלך פעולות החילוץ התברר לנו כי הלכוד ברכב הוא קצין כבאות והצלה, חברנו למערך שמוכר לנו מעבודתנו המשותפת. על אף הרגע הקשה והמטלטל, פעלו הצוותים במקצועיות וברגישות, תוך מאמץ לחלצו במהירות ולהעבירו לידי גורמי הרפואה".
בתאונה ליד היישוב צוחר שבמועצה האזורית אשכול נפצעה באורח קשה רוכבת טרקטורון כבת 40. צוות מד"א טיפל בה ופינה אותה לבית החולים סורוקה בבאר שבע כשהיא סובלת מפגיעה רב-מערכתית, ושם נקבע מותה. שוטרי תחנת אופקים וכוחות המחוז הדרומי פועלים לאיתור נהג הרכב שנמלט מהזירה, ובמקביל בוחני תאונות הדרכים של מרחב נגב ממשיכים בחקירת נסיבות התאונה.
לפי אתר הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים (רלב"ד), כמעט 300 בני אדם נהרגו בתאונות דרכים השנה. אף שמספר ההרוגים עדיין נמוך בכ-5% לעומת התקופה המקבילה אשתקד, אנשי מקצוע מזהירים כי מגמת השיפור שנרשמה בתחילת השנה הולכת ונשחקת. בקצב הנוכחי, הם אומרים, 2026 עלולה להסתיים עם מספר הרוגים דומה לזה שנרשם בשנת 2025 - אז נהרגו בכבישים 459 בני אדם, הנתון הגבוה ביותר זה יותר משני עשורים.