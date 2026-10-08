סרן אליאב חיים צפלמוס, קצין בהנדסה הקרבית בגדוד 603, נהרג היום (חמישי) בהתהפכות האמר בדרום לבנון. התאונה התרחשה בשעות הצהריים, ונפצעו בה שלושה לוחמי צה"ל באורח קל. בצה"ל מתחקרים את האירוע. הלווייתו של אליאב תתקיים מחר בשעה 13:00 בבית העלמין הצבאי בחיפה.

סרן אליאב חיים צפלמוס ז"ל ( צילום: דובר צה"ל )

ההאמר התהפך באזור נהר הליטני וכתוצאה מההתהפכות נפצעו כאמור לוחמים נוספים. מתחילת המלחמה נפלו 971 חיילים. אליאב, בן 21 מחיפה, היה קצין הנדסה, שפעל תחת מסגרת של חטיבה 7 באוגדה 36. הוא שיחק במחלקת הנוער של מועדון הכדורגל הפועל אחוזה חיפה עד לגיל 16, ובמועדון הודיעו כי יקיימו דקת דומייה לזכרו לפני המשחק ביום שבת הקרוב.

ראש העיר חיפה יונה יהב מסר: "בלב שבור ובצער עמוק קיבלתי את הבשורה הקשה על נפילתו של סרן אליאב חיים צפלמוס ז"ל, בן העיר חיפה, לוחם צה"ל בשירות סדיר, שנפל בקרב בדרום לבנון. אליאב יצא להגן על עמו ועל מדינתו ולא ישוב עוד. הוא היה חלק מדור הגיבורים של מדינת ישראל. דור של צעירים עם חלומות, שאיפות ועתיד שלם לפניהם, שנושאים על כתפיהם אחריות עצומה לביטחון המדינה ולשלום אזרחיה. דור שמזכיר לכולנו מהן שליחות, מסירות ואהבת הארץ.

"אליאב הוא בנם של חלי, עובדת עיריית חיפה, ושל בני. חלי היקרה, כולנו - חברייך וחברותייך בעיריית חיפה - המומים וכואבים. אין מילים שיוכלו לנחם על אובדן נורא כל כך. משפחת עיריית חיפה ותושבי העיר כולה מרכינים היום ראש, מחבקים אתכם ומשתתפים באבלכם הכבד. יהי זכרו ברוך".

שר הביטחון ישראל כ"ץ מסר: "בשעה קשה זו, ליבי עם משפחתו של סרן אליאב חיים צפלמוס ז"ל, קצין לוחם בחטיבה 7, שנפל במהלך פעילות מבצעית בדרום לבנון. בשם מערכת הביטחון כולה, אני משתתף בצערה הכבד של המשפחה ומחזק את מפקדיו ואת חבריו. אני מאחל החלמה מהירה ומלאה ללוחמים שנפצעו בתקרית הקשה. יהי זכרו ברוך".