גורמים בקק"ל הדגישו כי התנהלותו של בעל עדר הצאן, גבי דמארי, הייתה כחוק ושניתנו לו האישורים לרעייה במרחב. הגורמים הסבירו כי בשל הליכים בירוקרטיים שנסחבו, מאז עלתה החווה לקרקע לפני כחודש ועד השבוע, הבעלים לא יכול להביא למקום את עדר הצאן.

גורמים בקק"ל הדגישו כי התנהלותו של בעל עדר הצאן, גבי דמארי, הייתה כחוק ושניתנו לו האישורים לרעייה במרחב. הגורמים הסבירו כי בשל הליכים בירוקרטיים שנסחבו, מאז עלתה החווה לקרקע לפני כחודש ועד השבוע, הבעלים לא יכול להביא למקום את עדר הצאן.

גורמים בקק"ל הדגישו כי התנהלותו של בעל עדר הצאן, גבי דמארי, הייתה כחוק ושניתנו לו האישורים לרעייה במרחב. הגורמים הסבירו כי בשל הליכים בירוקרטיים שנסחבו, מאז עלתה החווה לקרקע לפני כחודש ועד השבוע, הבעלים לא יכול להביא למקום את עדר הצאן.

לצד זאת, כפי שפרסמנו אתמול, בקק"ל הציבו תנאים מחמירים לחזרה לקרקע, כדי להימנע מחיכוך ויצירת מציאות שנראית כניסיון מצד בעל העדר להקמת מאחז התיישבות נרחב ולא חוקי על אדמות המרעה. בקק"ל הבהירו כי העדר יישב במיקום מתוחם על שטח שכולו בבעלות קק"ל והרחק מקו השיפוט של מג'ד אל כרום. כוח האדם שיותר לו לשהות במתחם יכלול משלושה עד חמישה אנשים לכל היותר, ויותר להם להציב מבנה שהייה קטן ללא תשתיות קבע. אך כאמור, כל זה אמור לקרות רק לאחר חג הסוכות בעוד כשבועיים.

לצד זאת, כפי שפרסמנו אתמול, בקק"ל הציבו תנאים מחמירים לחזרה לקרקע, כדי להימנע מחיכוך ויצירת מציאות שנראית כניסיון מצד בעל העדר להקמת מאחז התיישבות נרחב ולא חוקי על אדמות המרעה. בקק"ל הבהירו כי העדר יישב במיקום מתוחם על שטח שכולו בבעלות קק"ל והרחק מקו השיפוט של מג'ד אל כרום. כוח האדם שיותר לו לשהות במתחם יכלול משלושה עד חמישה אנשים לכל היותר, ויותר להם להציב מבנה שהייה קטן ללא תשתיות קבע. אך כאמור, כל זה אמור לקרות רק לאחר חג הסוכות בעוד כשבועיים.

לצד זאת, כפי שפרסמנו אתמול, בקק"ל הציבו תנאים מחמירים לחזרה לקרקע, כדי להימנע מחיכוך ויצירת מציאות שנראית כניסיון מצד בעל העדר להקמת מאחז התיישבות נרחב ולא חוקי על אדמות המרעה. בקק"ל הבהירו כי העדר יישב במיקום מתוחם על שטח שכולו בבעלות קק"ל והרחק מקו השיפוט של מג'ד אל כרום. כוח האדם שיותר לו לשהות במתחם יכלול משלושה עד חמישה אנשים לכל היותר, ויותר להם להציב מבנה שהייה קטן ללא תשתיות קבע. אך כאמור, כל זה אמור לקרות רק לאחר חג הסוכות בעוד כשבועיים.

דמארי, החקלאי מהיישוב טל-אל שחוכר מקק"ל את השטח, הסביר בשיחה עם ynet כי הוא פועל כחוק ומחזיק בהסכם רעייה תקף על שטח של כ-1,050 דונם, לאחר שעבר בדיקות של כל רשויות האכיפה מרשות מקרקעי ישראל, הסיירת הירוקה, רשות הטבע והגנים ועוד. לטענתו, העיכוב בהבאת העדר נבע מבירוקרטיה וטרינרית ממושכת ומגבלות מחלת הפה והטלפיים, ולא מכוונה להקים מאחז ללא בעלי חיים.

דמארי, החקלאי מהיישוב טל-אל שחוכר מקק"ל את השטח, הסביר בשיחה עם ynet כי הוא פועל כחוק ומחזיק בהסכם רעייה תקף על שטח של כ-1,050 דונם, לאחר שעבר בדיקות של כל רשויות האכיפה מרשות מקרקעי ישראל, הסיירת הירוקה, רשות הטבע והגנים ועוד. לטענתו, העיכוב בהבאת העדר נבע מבירוקרטיה וטרינרית ממושכת ומגבלות מחלת הפה והטלפיים, ולא מכוונה להקים מאחז ללא בעלי חיים.

דמארי, החקלאי מהיישוב טל-אל שחוכר מקק"ל את השטח, הסביר בשיחה עם ynet כי הוא פועל כחוק ומחזיק בהסכם רעייה תקף על שטח של כ-1,050 דונם, לאחר שעבר בדיקות של כל רשויות האכיפה מרשות מקרקעי ישראל, הסיירת הירוקה, רשות הטבע והגנים ועוד. לטענתו, העיכוב בהבאת העדר נבע מבירוקרטיה וטרינרית ממושכת ומגבלות מחלת הפה והטלפיים, ולא מכוונה להקים מאחז ללא בעלי חיים.