ראש ממשלת סמואה, מדינת איים מבודדת בלב האוקיינוס השקט, נאלץ היום (ב') להתנצל על סרטון מלפני 19 שנים שבו תועד קורא "הייל היטלר" ומצדיע במועל יד, כמנהג הנאצים, במהלך מפגש משפחתי. התיעוד המביך של ראש הממשלה, לאאולי לאוואטאה שמידט, מפתיע במיוחד בהתחשב בעובדה שהוא ומדינתו נחשבים לתומכים נלהבים של ישראל.
העיתון "סמואה אובזרבר" חשף אתמול את קיומו ואת תוכנו של סרטון באורך שבע שניות, שלפי הדיווחים צולם במפגש של משפחת שמידט בסמואה ביולי 2007. בצילום מסך מתוך הסרטון נראה שמידט אוחז במיקרופון ביד אחת בעוד ידו השנייה מורמת, כשהוא מוקף באנשים נוספים המבצעים את אותה המחווה. העיתון דיווח כי שמידט נשמע בסרטון אומר לתוך המיקרופון: "הרימו את יד ימין, הייל היטלר!".
שמידט, שבשנת 2007 כיהן כסגן יו"ר הפרלמנט של סמואה, ושמנהיג את מדינת האיים מאז ניצחונו בבחירות באוגוסט 2025, לא הכחיש את הדיווח. בהודעה שפרסם היום ברשתות החברתיות מסר: "אני מכיר בכך שהמילים והמחווה הללו לא היו הולמות ועלולות היו לפגוע ולהעליב, ואני מתנצל על השימוש בהן". הוא הוסיף כי הסרטון צולם "במפגש משפחתי פרטי – שלא נועד לעיני הציבור". בהצהרה הדגיש כי התנהגותו בסרטון אינה משקפת את אמונותיו האישיות, ואף לא את עמדותיהם של ממשלת סמואה או העם בסמואה, ואמר כי הוא דוחה "נאציזם, אנטישמיות, גזענות וכל צורה של קיצוניות פוליטית". לפי העיתון, לא ידוע מה התרחש רגע לפני התיעוד הזה ומיד לאחריו, והצהרתו של שמידט לא סיפקה הסברים נוספים.
הפרשה התפוצצה בשעה שכלי תקשורת באזור האוקיינוס השקט מגנים את יחסו המתמשך של שמידט ל"אובזרבר". כניסת העיתון לסיקור מסיבות עיתונאים ואירועים ממשלתיים שלו ושל גורמים רשמיים אחרים נאסרה מאז נובמבר, לאחר ששמידט האשים את העיתון בסיקור מטעה. ביום שישי אישר שמידט טענות שלפיהן תמונות שלו שצילם כתב ה"אובזרבר" מחוץ למבני הממשלה במהלך אירוע רשמי נמחקו ממצלמתו על ידי עוזר. הוא הגן על המהלך בטענה שה"אובזרבר", קבוצת העיתונות הגדולה ביותר בסמואה, הפרה את האיסור שהוטל עליה. עיתון ה"אובזרבר" כינה את החרם של שמידט "מעשה אוטוריטרי", וכלי תקשורת באזור קראו לראש הממשלה לחזור בו. איגוד העיתונאים של סמואה מסר כי הוא "מוטרד עמוקות" מתקרית מחיקת התמונות.
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בדומה לכמה מנהיגים נוספים של מדינות איים קטנות בדרום האוקיינוס השקט, שמידט הביע בעבר תמיכה נחרצת בישראל. מאז ספטמבר 2023 שלוש מדינות איים באזור האוקיינוס השקט, בכללן סמואה, נמנו עם קומץ מדינות שהלכו בעקבות ארה"ב ופתחו שגרירויות בירושלים, במקום בתל-אביב. פרשנים מייחסים את התמיכה שלה זוכה ישראל באזור למסורות נוצריות עמוקות השזורות בחיי הציבור. כששמידט הושבע לתפקידו בספטמבר 2025 הוא אף עטה טלית במהלך טקס שכלל גם תקיעה בשופר. "סמואה לא תיסוג מתמיכתה בישראל כמדינתם של אנשי אלוהים", אמר לכתבים לאחר האירוע לפי דיווחים בכלי תקשורת מקומיים.
סמואה היא מדינה זעירה בת כ-220 אלף תושבים השוכנת בסמוך לפיג'י וממערב לסמואה האמריקנית – טריטוריה של ארה"ב בחלקה המזרחי של שרשרת איי סמואה. בראשית המאה ה-20 נשלטה סמואה על-ידי גרמניה והייתה קולוניה שלה, ולכן לתושבים רבים בה יש מוצא גרמני ושמות משפחה גרמניים. ב-1914 כבשה ניו זילנד מידי גרמניה את מה שנודע אז כ"סמואה המערבית", והיא שמרה על השליטה בה עד 1962, אז יצאה המדינה לעצמאות.