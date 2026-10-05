העיתון "סמואה אובזרבר" חשף אתמול את קיומו ואת תוכנו של סרטון באורך שבע שניות, שלפי הדיווחים צולם במפגש של משפחת שמידט בסמואה ביולי 2007. בצילום מסך מתוך הסרטון נראה שמידט אוחז במיקרופון ביד אחת בעוד ידו השנייה מורמת, כשהוא מוקף באנשים נוספים המבצעים את אותה המחווה. העיתון דיווח כי שמידט נשמע בסרטון אומר לתוך המיקרופון: "הרימו את יד ימין, הייל היטלר!".

העיתון "סמואה אובזרבר" חשף אתמול את קיומו ואת תוכנו של סרטון באורך שבע שניות, שלפי הדיווחים צולם במפגש של משפחת שמידט בסמואה ביולי 2007. בצילום מסך מתוך הסרטון נראה שמידט אוחז במיקרופון ביד אחת בעוד ידו השנייה מורמת, כשהוא מוקף באנשים נוספים המבצעים את אותה המחווה. העיתון דיווח כי שמידט נשמע בסרטון אומר לתוך המיקרופון: "הרימו את יד ימין, הייל היטלר!".

העיתון "סמואה אובזרבר" חשף אתמול את קיומו ואת תוכנו של סרטון באורך שבע שניות, שלפי הדיווחים צולם במפגש של משפחת שמידט בסמואה ביולי 2007. בצילום מסך מתוך הסרטון נראה שמידט אוחז במיקרופון ביד אחת בעוד ידו השנייה מורמת, כשהוא מוקף באנשים נוספים המבצעים את אותה המחווה. העיתון דיווח כי שמידט נשמע בסרטון אומר לתוך המיקרופון: "הרימו את יד ימין, הייל היטלר!".