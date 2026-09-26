עמאד אלכראבשה בן ה-17 שנעלם אתמול (שישי) בחוף דלילה באשקלון אותר הבוקר ללא רוח חיים. צוות מד"א נאלץ לקבוע את מותו במקום. אתמול טבעו בחוף באשקלון שלושה בני אדם, שניים מהם חולצו בחיים על ידי כוחות ההצלה וגופתו של עמאד אותרה כאמור הבוקר לאחר חיפושים שנערכו אחריו.
פראמדיקים במד"א בן ציון טטרו, איתן לסרי וחובש בכיר במד"א ירון קאפח, סיפרו: "אתמול קיבלנו קריאה על 3 גברים שטבעו בסמוך לחוף דלילה באשקלון. פינינו לבית החולים גבר בן 24 במצב קשה ונער בן 17 במצב קל. סיפרו לנו שיש עוד נער נעדר במים שלא יצא. לאחר חיפושים רבים של כוחות החירום, הבוקר ראינו נער בן 17 על קו המים כשהוא מחוסר הכרה ללא דופק וללא נשימה. ביצענו בדיקות רפואיות ונאלצנו לקבוע את מותו במקום".