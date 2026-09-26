אותר הבוקר ללא רוח חיים. צוות מד"א נאלץ לקבוע את מותו במקום. אתמול טבעו בחוף באשקלון שלושה בני אדם, שניים מהם חולצו בחיים על ידי כוחות ההצלה וגופתו של עמאד אותרה כאמור הבוקר לאחר חיפושים שנערכו אחריו.

אותר הבוקר ללא רוח חיים. צוות מד"א נאלץ לקבוע את מותו במקום. אתמול טבעו בחוף באשקלון שלושה בני אדם, שניים מהם חולצו בחיים על ידי כוחות ההצלה וגופתו של עמאד אותרה כאמור הבוקר לאחר חיפושים שנערכו אחריו.