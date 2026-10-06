"במקום לקחת אותי לתחנה, השוטרים לקחו אותי במקום מבודד בהרים ופוצצו אותי מכות. הייתי אזוק בידיים כשפוצצו אותי. אחרי זה זרקו לי את הטלפון ותעודת הזהות לרצפה ואמרו לי 'עכשיו תלך הביתה'. הגעתי לכביש כי ראיתי אורות". כך סיפר בשיחה ל-ynet ידין ווייט בן ה-38 את גרסתו לאופן שבו נהגו בו לדבריו שוטרי יס"ם אילת, לאחר שנשים התלוננו כי הטריד אותן בטיילת בעיר.

גלריה "אני לא יכול לצאת מהבית". ידין ווייט ( צילום: מתוך העמוד של דניאל עמרם )

אמש פורסם ב-ynet כי חמישה שוטרים מיס"מ אילת נחקרו ונעצרו - בחשד שהיכו את ווייט, חבר בקהילת העבריים ולאחר מכן השאירו אותו פצוע בחוף הים של העיר. לדברי ווייט, מח"ש לא עדכנו אותו על מעצר החשודים בתקיפה שלו.

"קשה לי לדבר על זה, באותו לילה החיים שלי השתנו ב-180 מעלות. אין לי יותר חיים. אני לא יכול לצאת מהבית", אמר ווייט. על נסיבות האירוע שבו הותקף על פי החשד סיפר: "יצאתי לבלות עם חבר ואחיין. ניסיתי להגיד לאחיין שאני הולך הביתה ושאלתי אם הוא רוצה לבוא איתי. יצאתי לבד הביתה מהמועדון ואז ניגשו אליי שוטרים, יס"מניקים. שם אזקו אותי בידיים וברגליים. שאלתי אותם 'מה קרה'. אמרו לי רק 'שתוק, שתוק, שתוק'. אחד מהם אמר לי 'מותר לנו לעשות את זה'. והשני אמר 'נעשה ממנו דוגמה'".

ידו של ידין ווייט ( צילום: ידין וייט )

ווייט המשיך וסיפר: "לא הבנתי על מה מדובר כי הייתי מעט שתוי כי ביליתי במועדון. חשבתי שייקחו אותי לתחנה ויסבירו לי מה עשיתי. במקום לתחנה לקחו אותי למקום מבודד בהרים ופוצצו אותי מכות. הייתי אזוק בידיים כשפוצצו אותי. אחרי זה זרקו לי את הטלפון ותעודת הזהות לרצפה ואמרו לי 'עכשיו תלך הביתה'. הגעתי לכביש כי ראיתי אורות והמשכתי לעברם. חשבתי שככה אגיע לעיר. המשכתי ללכת אחרי האורות. ניסיתי לקחת מונית. ובסוף התקשרתי לאמבולנס ולקחו אותי לבית החולים".

ווייט הוסיף: "אני לא מרגיש בטוח באף מקום. אפילו לא לצאת לקנות סיגריות. אני בעיקר רוצה לדעת למה? למה? למה? מה עשיתי? עד עכשיו אני לא יודע מה עשיתי שהחליטו לקחת אותי להרים ולהרביץ לי. מה עשיתי? אלה אנשים לא של אלוהים”.

מהמחלקה לחקירות שוטרים (מח"ש) נמסר אמש כי חמשת השוטרים נחקרו באזהרה בחשד לחטיפה, תקיפה בנסיבות מחמירות ושיבוש מהלכי חקירה. בתום חקירתם החמישה שוחררו למעצר בית עד יום חמישי, ובתנאי הרחקה מתחנות משטרה ואיסור יצירת קשר ביניהם למשך 11 ימים.

"לפי החשד, חמשת השוטרים הגיעו למועדון בעיר אילת לאחר שנטען כלפי אזרח כי הטריד את אחת הנשים", נמסר ממח"ש. "לפי החשד, השוטרים אזקו את האזרח והסיעו אותו לאזור מבודד, בכסות של פעילות משטרתית. שם, לפי החשד, הכו החשודים את המתלונן וגרמו לו לחבלות חמורות. לאחר מכן עזבו את המקום תוך שהם נוטשים את המתלונן, כשהוא חבול, בזירה".

התלונה הנוספת נגד שוטרי אילת

תלונה נוספת הוגשה למח"ש נגד שוטרי תחנת אילת בגין טענות לחיפוש משפיל על גופה של נערה בת 14. האירוע קרה בקיץ, אז הפרה הנערה את מעצר הבית בו הייתה נתונה כדי לבקר חברה. היא נעצרה קודם לכן בחשד לתקיפה של נערה אחרת יחד עם חברותיה. שוטרים הגיעו לבית וגילו שהפרה את מעצר הבית שלה, ושוטרת שהייתה במקום ביצעה בה חיפוש שלטענתה היה משפיל.

לאחר מכן נלקחה לתחנת המשטרה שם בוצע בה חיפוש ולטענתה הרימו את חולצתה והורידו את מכנסיה. כל זאת ללא הצדקה, כשהייתה לבושה בגדים דקים של קיץ. אמה של הילדה אמרה כי "אני לא חושבת שאני יכולה לעבור בשתיקה על מה שקרה. עצוב לי שהילדה נפגעה בצורה כזו, שהגבול האינטימי שלה נפרץ. היא ממש הרגישה שפולשים לה לגוף בצורה אינטימית".

משרדי המחלקה לחקירות שוטרים ( צילום: שלו שלום )

עורך הדין נמרוד אבירם מהסניגוריה הציבורית דרום אמר: "זו בושה. ילדה בכיתה ח', בלי עבר פלילי, קטנה ורזה, שהייתה במעצר בית בגלל אירוע אלימות יחד עם בנות נוספות, יצאה ממעצר הבית לבקר חברה בשבת בבוקר. היא הייתה לבושה בגדים דקים, טייטס. עיכבו אותה בבית החברה, טפחו על גופה, ובתחנה העבירו אותה חוויה שהייתה כמו תקיפה מינית. כחברה החלטנו שנעניק סמכות למשטרה להשתמש בכוח כדי למלא את תפקידה. ועם הסמכות הזו יש דרישה להפעיל שיקול דעת. מותר להפעיל כוח ולעשות חיפוש בכוח. אבל בשיקול דעת. זו לא מחבלת עם מעיל ומטען"