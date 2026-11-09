במקביל, בעיתון "פייננשל טיימס" הבריטי דווח אמש כי מנהיגים ערבים מזהירים שראש הממשלה בנימין נתניהו מנסה לשכנע את טראמפ לחדש את המערכה מול איראן. בדיווח צוין כי נתניהו הוא "ראש ממשלת מעבר לאחר בחירות שהסתיימו ללא הכרעה". "

נתניהו מתקשר אליו מדי יום כדי להפציר בו לחדש את המערכה. גורמים בתוך הבית הלבן ומחוצה לו, המתנגדים למלחמה, מנסים לבלום זאת