נשיא ארה"ב דונלד טראמפ נפגש אמש (שני) עם ראש ממשלת קטאר מוחמד א-ת'אני בבית הלבן, בצל השיחות בין וושינגטון לטהרן בתיווך דוחא. את השיחה ביניהם הגדיר טראמפ כ"מצוינת": "שוחחנו בהרחבה על איראן". לטענתו של הנשיא, מדינות המפרץ "מעדיפות את הסטטוס קוו", כלומר את המשך המצור הימי, מבלי להסלים את המצב.
בפוסט שכתב לפני כן ברשת Truth Social שבבעלותו כתב: "אם יחול שינוי בהתפתחויות במזרח התיכון, ארצות הברית דרוכה ומוכנה לפעולה. אולם בשלב זה, נראה שזה לא סביר במיוחד". הוא הוסיף כי "ישראל והמזרח התיכון כולו מוגנים מפני הסכנה והאיומים מצד איראן. אנו רואים תנופה חיובית לקראת סיום העימות הזה, ונבטיח שהאינטרסים של ארה"ב יישמרו בכל עת. עם סיומה של המעורבות הצבאית הזאת, העם האמריקני והעולם כולו יהיו בטוחים ומוגנים יותר".
לעיתונאים אמר לאחר הפגישה כי "נראה שפעולה צבאית אינה נחוצה. אני חושב שהעימות יסתיים די בקרוב". הוא חזר על כך שישראל תהיה מוגנת, וכשנשאל מדוע שלא יכריז על סיום העימות עם איראן השיב: "כי יש לנו שם בנות ברית, ואנחנו רוצים להיות בטוחים שהן בסדר ושיש פתרון לטווח רחוק".
טראמפ הוסיף: "לא אמרתי שהמלחמה תסתיים בקרוב, אמרתי שלא יהיה להם נשק גרעיני ועכשיו אנחנו ממשיכים כדי לנהל את העניינים. אני מקווה שנוכל להגיע לעסקה איתם, אבל אם לא אנחנו מוכנים וטעונים - כל כך טעונים!". ת'אני כתב ברשת X כי השיחות שניהל עם טראמפ וסגנו ג'יי די ואנס היו "חיוביות". הוא הוסיף כי הוא "מכיר תודה על הדיונים החיוביים במסגרת המגעים להביא שלום לאזור".
במקביל, בעיתון "פייננשל טיימס" הבריטי דווח אמש כי מנהיגים ערבים מזהירים שראש הממשלה בנימין נתניהו מנסה לשכנע את טראמפ לחדש את המערכה מול איראן. בדיווח צוין כי נתניהו הוא "ראש ממשלת מעבר לאחר בחירות שהסתיימו ללא הכרעה". "נתניהו מתקשר אליו מדי יום כדי להפציר בו לחדש את המערכה. גורמים בתוך הבית הלבן ומחוצה לו, המתנגדים למלחמה, מנסים לבלום זאת", טען דיפלומט שלפי הדיווח מעורה בפרטי הדיונים.
מנגד, טען הגורם, המנהיגים באזור מפצירים בו להימנע מהסלמה ולתת עדיפות למשא ומתן. עם זאת, גורם ש"מעורה במצב בישראל" אמר כי אומנם נתניהו אכן מעוניין בחידוש הפעילות הצבאית נגד איראן, אך לטענתו בשלב זה לא ניכר "מאמץ" ממשי לשכנע את טראמפ לפעול בכיוון זה.
אתמול בלילה, חמישה ימים אחרי המפלה הרפובליקנית בבחירות האמצע, טראמפ התייצב לריאיון ראשון ונרחב מאז שאיבד את השליטה בשני בתי הקונגרס. בריאיון לתוכנית התחקירים האמריקנית "60 דקות" של רשת CBS, ששודרה ב-yes, הוא נשאל גם על עמדתו של סגנו ג'יי די ואנס שטען שהסיבה למפלה היא המלחמה נגד איראן.
"אני לא חולק על כך", אמר. "הדבר היחיד שהייתי רוצה שהוא (ואנס - ד"א) יאמר שם הוא האם היית עושה זאת שוב אילו הייתה לך הזדמנות. התשובה שלי היא כן נחרץ, מפני שאסור לאפשר לאיראן להחזיק בנשק גרעיני. אני חושב שבמבט היסטורי זו תהיה החלטה טובה מאוד".
הוא הוסיף: "כשכל זה ייגמר, המדינות שהגנו עליהן (בהן ישראל - ד"א) יחזירו לנו את כל ההוצאות שהיו לנו במלחמה, כי בלעדינו הן לא היו קיימות. בלעדינו, ישראל לא הייתה קיימת. אני אומר לכם". על האפשרות להסלמה נוספת אחרי הבחירות, אמר: "אני לא מעוניין בכך. אני לא חושב שיש סיבה לעשות זאת".
לפני שידור הריאיון, מזכיר המדינה מרקו רוביו אמר כי אין פריצת דרך במגעים עם איראן. "אני לא חושב שאפשר לומר את זה. השיחות לא היו יעילות כי הדרישות של האיראנים לא רק לא מקובלות אלא במקרים מסוימים מקוממות, מגוחכות - ולא ממש מציאותיות".
פורסם לראשונה: 23:45, 09.11.26