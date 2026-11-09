, הוא אמר כי "הם מאוד דומים במדיניות ובעמדות שלהם. הוא אמר דברים מאוד טובים עליי, שהוא אוהב אותי. שניהם תומכים במה שאני עושה, נראה מה יהיה".

, הוא אמר כי "הם מאוד דומים במדיניות ובעמדות שלהם. הוא אמר דברים מאוד טובים עליי, שהוא אוהב אותי. שניהם תומכים במה שאני עושה, נראה מה יהיה".