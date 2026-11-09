טראמפ התייחס הלילה (בין ראשון לשני) לראשונה להטלת המנדט להרכיב ממשלה על יו"ר ישר! גדי איזנקוט. אחרי שתמך בראש הממשלה בנימין נתניהו בבחירות, הוא אמר כי "הם מאוד דומים במדיניות ובעמדות שלהם. הוא אמר דברים מאוד טובים עליי, שהוא אוהב אותי. שניהם תומכים במה שאני עושה, נראה מה יהיה".
תשעה ימים לפני הבחירות, טראמפ אמר כי הוא תומך במועמדותו של נתניהו. "אם לישראל יהיה המנהיג הלא נכון, שזה אומר כל אחד אחר מלבד ביבי, אמריקה תצטרך לעשות את העבודה באיראן בעצמה, ואין לי שום נטייה לעשות זאת". כתב אז בפוסט ברשת Truth שבבעלותו. "זה סוג השותף שארצות הברית של אמריקה דורשת מישראל, מדינה שעבורה היא עשתה כל כך הרבה".
בתוך כך, חמישה ימים אחרי המפלה הרפובליקנית בבחירות האמצע, טראמפ התייצב הלילה לריאיון ראשון ונרחב מאז שאיבד את השליטה בשני בתי הקונגרס. לתוכנית התחקירים האמריקנית "60 דקות" של רשת CBS, ששודר הלילה נדרש טראמפ להתמודד עם השאלות על עתיד נשיאותו, התבוסה בקלפיות והאפשרות שייאלץ לנהל את השנתיים שנותרו לכהונתו מול קונגרס עוין, שעשוי לפתוח בחקירות נגדו ונגד בכירים בממשלו.
״קודם כול, אני לא הייתי מועמד בבחירות. אבל ניהלתי קמפיין נמרץ למען כמה אנשים, ואני חושב שאם הייתי מתמודד בעצמי, המצב היה שונה מאוד", אמר לעיתונאי רוס דאות'אט. "הייתה אהבה. קיימנו עצרות ענק. אבל היה צריך להעביר את המצביעים האלה למועמדים שהם לא אהבו. ויש משהו מעבר לזה. הם לא אהבו את המלחמה. הם לא אהבו את העובדה שמחירי הדלק עלו, כי אני הורדתי אותם לרמה נמוכה, ויש - באופן מדהים - סלידה גדולה מאוד מישראל".
הריאיון נערך על רקע אחת הטלטלות הפוליטיות המשמעותיות ביותר בתקופת כהונתו השנייה של טראמפ. הדמוקרטים הצליחו להפוך יותר מ-40 מושבים בבית הנבחרים, להשיג רוב בסנאט ולהחזיר לעצמם את השליטה בקונגרס, אחרי שנתיים שבהן נהנו הרפובליקנים משליטה בבית הלבן ובשני בתי המחוקקים. התוצאות מעמידות בסימן שאלה את יכולתו של טראמפ לקדם את סדר היום שלו, ומגבירות את החשש בסביבתו מעימותים פוליטיים ומשפטיים עם הרוב הדמוקרטי החדש.
ההפסד בבחירות כבר הוביל לזעזועים בצמרת הבית הלבן. ביום שישי הודיע טראמפ על החלפת ראש הסגל שלו, סוזי ויילס, באחד האנשים הקרובים אליו ביותר, סטיבן מילר, שנחשב לאדריכל מדיניות ההגירה של הממשל. בריאיון ל-CBS נשאל הנשיא גם על האפשרות לפיטורים נוספים, על יחסיו העתידיים עם הדמוקרטים, המצב הכלכלי והמלחמות באיראן ובאוקראינה.