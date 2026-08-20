המהלך, שהובל בין היתר גם על-ידי דגן, תנועת "אמנה" ופעילים נוספים, קיבל בשלוש השנים האחרונות דחיפה משמעותית מסמוטריץ', שעקר כמעט את כל הסמכויות המשמעותיות של המינהל האזרחי מעבר לקו הירוק. הוא הוביל בכהונתו ל

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