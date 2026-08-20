השר בצלאל סמוטריץ' הצטרף למשפחות יחד עם ראש המועצה שומרון יוסי דגן, שקיימו טקס עלייה רשמי לקרקע. סמוטריץ' אמר כי "המהפכה הזו שהובלנו, להקמת 104 יישובים ולמעלה מ-160 חוות, איננה בלתי הפיכה". לטענתו, ממשלה אחרת "עלולה לפגוע בהתיישבות".
המהלך, שהובל בין היתר גם על-ידי דגן, תנועת "אמנה" ופעילים נוספים, קיבל בשלוש השנים האחרונות דחיפה משמעותית מסמוטריץ', שעקר כמעט את כל הסמכויות המשמעותיות של המינהל האזרחי מעבר לקו הירוק. הוא הוביל בכהונתו לביטול "חוק ההתנתקות", כפי שסוכם בהסכמים הקואליציוניים בין הליכוד לציונות הדתית. התיקון מאפשר לישראלים לשהות בשטחים שפונו בצפון השומרון לפני 21 שנה - וכדים היא ההתנחלות השישית שהוקמה בשטחי המועצה בתוך פחות משנה, לאחר קבלת אישור הקבינט במהלך מבצע "שאגת הארי" באיראן.
התפשטות שטח ההתנחלויות בנקודות רבות במקביל ברחבי יהודה ושומרון מכריחה את פיקוד המרכז של צה"ל לפעול בהתאם ולתעדף משימות לצורך הגנה על המתנחלים. הרחבת האחיזה בשטח, נזכיר, גם גרמה לכך שצה"ל נאלץ להעביר כמה בסיסים לצפון השומרון ולהכין תשתיות שיאפשרו לו גישה קלה למקום.
לפי הודעת מועצת שומרון, גרעין המשפחות שעלו לכדים מורכב ברובו ממשפחות ממרכז הארץ ומתל אביב, שעברו להתנחלות "ביוזמת בוגרי ישיבות ציוניות ומשוחררי מילואים ממלחמת 'חרבות ברזל'". ראש המועצה דגן מסר: "הרוח של התיישבות ועם ישראל חזקים מכל נסיגה. אנחנו לא רק מחזירים את החיים לכדים, אלא כותבים מחדש את העתיד של צפון השומרון בבנייה, בהתרחבות ובאחיזה איתנה בארצנו. זוהי תשובה ציונית נחושה שמבהירה: חזרנו הביתה, והפעם כדי להישאר ולגדול פי 20. אנחנו מניפים מחדש את הדגל, סוגרים מעגל וממשיכים לבנות את השומרון בכל העוצמה".
יו"ר הגרעין המיישב, עוז צוהר, אמר: "'כי עין בעין יראו בשוב ה' ציון'. זהו יום חג לעם ישראל. 21 שנה לאחר הגירוש מגוש קטיף וצפון השומרון, עם ישראל שב לאדמתו ולארצו. זהו ביטוי לחיבור הנצחי שלנו לארץ ישראל, חיבור שלעולם לא יוכל להינתק".