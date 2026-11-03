בתום יומיים של חיפושים, תלונות רבות של תושבים על "ריח גז חריף" ובעיקר חוסר אונים, אותר מקור הצחנה שעוררה דאגה בראשון לציון. כך הודיע הלילה (בין שני לשלישי) ראש העיר רז קינסטליך שכתב כי "מדובר במפגע תברואתי חמור של פסולת דלק ושמן שנשפכו לתוך שוחת ביוב במיקום מרוחק במערב העיר".
קינסטליך כתב בתום סיורים שקיים ברחבי ראשון לציון עם נציגי פיקוד העורף, המשרד להגנת הסביבה ותאגיד המים "מניב" כי ככל הנראה אותר המקור לריח במיקום מרוחק במערב העיר. "פיקוד העורף והמשרד להגנת הסביבה לקחו משם דגימות ובטוחים שזו הסיבה למטרד הריח שחווינו בימים האחרונים", מסר
בימים הקרובים, ציין, המשרד להגנת הסביבה והעירייה יערכו שטיפות מיוחדות כדי לטפל בריח, זאת לצד חקירת האירוע כדי להבין מי שפך את הדלק והשמן. בסוף כתב: "כולי תקווה שבזאת סיימנו את התעלומה הגדולה (והמסריחה) שהטרידה אותנו ביומיים האחרונים".
החיפושים החלו שלשום בעקבות דיווחים של תושבים שמתגוררים במערב העיר למוקד 102 של כבאות והצלה על ריח חריף של גז באזור מגוריהם. לוחמי אש מתחנת ראשון לציון סרקו את רחובות העיר, אך לא איתרו חומרים מסוכנים. "עברנו רחוב-רחוב, בדקנו בכלי מדידה. לא נמצאו מדדים חריגים של גז", אמרו כבאים, שציינו מנגד כי הבחינו בריח החריג. מאות ואף אלפי תלונות התקבלו בעירייה בעקבות הריח החריג, ובבית החולים שמיר-אסף הרופא בבאר יעקב אף עדכנו על שתי תושבות ראשון לציון שפונו לטיפול לאחר שסבלו מקוצר נשימה.