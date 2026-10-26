תחקיר בעיתון אוסטרלי חושף: איש העסקים המיליארדר ג'יימס פאקר העביר במשך שנתיים, מאז 23 בספטמבר 2024, תשלומים חודשיים של עשרות אלפי דולרים למשרד עורכי הדין חדד רוט שנהר, שאותו מוביל עורך הדין עמית חדד, סנגורו של ראש הממשלה בנימין נתניהו במשפט האלפים שמתנהל בימים אלה. לפי התחקיר של ה"סידני מורנינג הראלד", המיליארדר העביר לפחות 1.25 מיליון דולר למשרד עורכי הדין של חדד, חרף העובדה שנתניהו נאשם בין היתר בקבלת מתנות שלא כדין מפאקר עצמו, לצדו של ארנון מילצ'ן שהיה שותפו העסקי.
לפי כתב האישום, שווי הסיגרים והשמפניות שקיבל נתניהו מפאקר הגיע לכדי 229 אלף שקלים. על פי התחקיר שפורסם אתמול בעיתון, יומיים לפני הבחירות לכנסת ה-26, מדי חודש ב-24 החודשים האחרונים הועברו 50 אלף דולר מחשבון סיטי-בנק של חברת "קונסולידייטד פרס אינטרנשיונל", זרוע ההשקעות של איש העסקים פאקר, לחשבון המשרד בבנק מזרחי טפחות בישראל.
העברת הכספים, לפי התחקיר, החלה כחודשיים לאחר שפאקר ונתניהו חידשו את הקשר ביניהם, בתום נתק ממושך של שמונה שנים מאז צצו החשדות נגד רה"מ. הקשר ביניהם חודש ביולי 2024, אחרי נאום נתניהו בקונגרס האמריקני. פאקר ישב אז ביציע האורחים, ולאחר מכן השניים אף חלקו ארוחת ערב.
פאקר לא מכחיש את העברת הכספים, אך סירב להגיב. גורם בסביבתו של המיליארדר בן ה-59, טען מאוחר יותר בשיחה עם העיתון כי ההעברות הבנקאיות למשרד בהובלת עורך דינו של נתניהו נועדו לתשלום עבור "עבודה שבוצעה עבור פאקר, לרבות איתור עסקאות בישראל, מקום בו לפאקר יש אינטרסים עסקיים". עם זאת, התעקש: "הדבר אינו קשור להליך המשפטי המתנהל נגד ראש הממשלה". דובר מטעם ראש הממשלה השיב לבקשת העיתון לתגובה בבוטות: "לא מעניינות אותי השאלות שלכם. אנחנו עסוקים מאוד. יש לנו בחירות כרגע". עו"ד חדד בחר שלא להגיב על הטענות.
הרשויות בישראל, נדגיש, אסרו שוב ושוב על נתניהו לקבל כספים מתומכיו האמידים לצורך מימון הגנתו בתיקי האלפים. עם זאת, בעיתון האוסטרלי מדגישים כי לא הצליחו לאמת אם נתניהו אכן הפיק תועלת מאותם תשלומים ממושכים וקבועים של פאקר. גורם שמעורה בפרטים, אך אינו מוסמך להתבטא בנושא בפומבי, ציין כי יש "לחקור את העניין בדחיפות", כדי לקבוע האם נתניהו קיבל טובת הנאה שלא דווחה מצד פאקר, וזאת בעוד משרד עורכי הדין מייצג את ראש הממשלה מול האשמות שקיבל שלא כדין מתנות יקרות מפאקר בין השנים 2014 ל-2016.
פאקר מצא את עצמו מעורב בפרשת השחיתות של נתניהו לאחר שהעניק לראש הממשלה שמפניה וסיגרים לפני למעלה מעשור, אך הוא לא הואשם בעבירה כלשהי. הבוקר פרסמו סנגורי נתניהו בקשה מהשופטים שימסור את עדותו במשפט מחו"ל, בדומה לעדותו של מילצ'ן שנעשתה "בשלט רחוק" מברייטון. לאותה עדות מרחוק הגיעה באופן פיזי לעיר שבדרום אנגליה רעיית רה"מ שרה נתניהו.
לדברי הגורם ששוחח עם העיתון, אם יימצא שהכספים שהועברו לחדד מפאקר הועילו לנתניהו, במישרין או בעקיפין, ייתכן שמדובר בהפרות של החוק הישראלי, ואף של חוקים אמריקניים הנוגעים לכספים שמקבלים פוליטיקאים זרים.
נציין כי לפי התחקיר, ובהמשך לטענת הגורם בסביבת פאקר, על כך ששילם עבור "עבודות שבוצעו עבורו", ביקש העיתון האוסטרלי לקבל ראיות לקיומן של עסקאות כלשהן בישראל או לעבודה שבוצעה על ידי משרד עורכי הדין עבור המיליארדר, אך לא פאקר ולא החברה שבבעלותו הגיבו עד כה.
תיק 1000: סיגרים ושמפניות במאות אלפים
על פי כתב האישום בתיק 1000 ("פרשת המתנות"), שבו נאשם נתניהו במרמה והפרת אמונים, מחודש אוקטובר 2011 ועד לחודש דצמבר 2016 , קיבלו בנימין נתניהו ורעייתו שרה מאיש העסקים ארנון מילצ'ן טובות הנאה שונות. עוד עולה מהאישום כי בשנת 2013 הכיר מילצ'ן לנתניהו את איש העסקים פאקר, ובשנים 2016-2014 קיבלו נתניהו ורעייתו מפאקר טובות הנאה שונות גם כן.
לפי כתב האישום, מעשים אלה של נתניהו הם "מעשי הפרת אמונים הפוגעים פגיעה מהותית באמון הציבור ובטוהר המידות. זאת, בכך שקיים במשך שנים מערכת יחסים פסולה עם מילצ'ן ופאקר במסגרתה קיבל יחד עם רעייתו טובות הנאה בהיקפים גבוהים מאוד, בזיקה לתפקידיו הציבוריים של נתניהו ולמעמדו כראש ממשלת ישראל".
לפי האישום, טובות ההנאה ממילצ'ן ומפאקר, שכללו קופסאות סיגרים ומארזי שמפניות, ניתנו לבנימין ושרה נתניהו באופן רציף, במענה לבקשות ואף דרישות, בין היתר באמצעות משלוחים, גם כאשר מילצ'ן ופאקר לא שהו בישראל, עד כדי כך שהפכו למעין "קו אספקה". היקף טובות ההנאה הצטבר לסך של 690 אלף שקל, והם ניתנו לנתניהו בזיקה לתפקידיו הציבוריים ולמעמדו כראש ממשלת ישראל.
בכתב האישום מפורט כי שווי טובות ההנאה שקיבלו נתניהו ורעייתו ממילצ'ן הגיע ל-462,602 שקל, שכללו סיגרים – 267,254 שקל, שמפניות – 184,448 שקל, תכשיטים – 10,900 שקל. בנוסף שווי טובות ההנאה שהתקבלו מפאקר עמד על 229,174 שקל, שכללו סיגרים – 145,577 שקל ושמפניות – 83,597 שקל.
לפי כתב האישום נתניהו עצמו היה מודע למלוא היקף קבלת הסיגרים ולקבלת התכשיטים, כמו גם לקבלת שמפניות בהיקף ניכר ובאופן שיטתי. המוצרים ניתנו לנתניהו ורעייתו במהלך ביקורים ובאמצעות משלוחים.