פאקר לא מכחיש את העברת הכספים, אך סירב להגיב. גורם בסביבתו של המיליארדר בן ה-59, טען מאוחר יותר בשיחה עם העיתון כי ההעברות הבנקאיות למשרד בהובלת עורך דינו של נתניהו נועדו לתשלום עבור "עבודה שבוצעה עבור פאקר, לרבות איתור עסקאות בישראל, מקום בו לפאקר יש אינטרסים עסקיים". עם זאת, התעקש: "הדבר אינו קשור להליך המשפטי המתנהל נגד ראש הממשלה". דובר מטעם ראש הממשלה השיב לבקשת העיתון לתגובה בבוטות: "לא מעניינות אותי השאלות שלכם. אנחנו עסוקים מאוד. יש לנו בחירות כרגע". עו"ד חדד בחר שלא להגיב על הטענות.