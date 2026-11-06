כבר כשהיה תלמיד תיכון ידע סטיבן מילר איך לגרום לאנשים להקשיב לו, גם אם זה אומר לעצבן כמעט את כל מי שנמצא בחדר. בנאום שנשא בפני תלמידי בית הספר בסנטה מוניקה שבקליפורניה, כשהתמודד למועצת התלמידים, הסביר מדוע אין סיבה לדרוש מהתלמידים לאסוף אשפה - הרי משלמים לשרתים על העבודה. אז הוא הכריז כי "אגיד ואעשה דברים שאף אדם שפוי אחר לא היה אומר או עושה", ויותר משני עשורים מאוחר יותר הפך לאחד האנשים החזקים ביותר בוושינגטון עם מינויו לתפקיד ראש הסגל החדש של הנשיא דונלד טראמפ .

גלריה יש מי שסבור שהוא קיצוני מדי בשביל טראמפ. מילר ( צילום: ALEX WONG / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP )

מילר בן ה-41 הוא מהבודדים בסביבת הנשיא ששרדו כמעט ללא הפסקה מאז קמפיין הבחירות שלו לפני כהונתו הראשונה ב-2016. הוא כתב עבורו נאומים, עיצב את מדיניות ההגירה שלו ובעיקר למד איך לתרגם את ההבטחות וההתבטאויות של הנשיא להחלטות ממשלתיות. בשעה שבכירים רבים בממשל הראשון התפטרו, פוטרו או הסתכסכו עם טראמפ, מילר הלך והתחזק. בכהונתו השנייה של הנשיא כבר מונה לסגן ראש הסגל וליועץ לביטחון המולדת ונחשב לאחד האנשים הבודדים בבית הלבן שהנשיא טראמפ מקשיב להם כמעט בכל עניין.

אך יותר מכול שמו של מילר מזוהה עם מדיניות ההגירה הנוקשה של טראמפ. הוא היה מהכוחות המרכזיים מאחורי הגבלות הכניסה מארצות מוסלמיות, מדיניות הפרדת המשפחות בגבול מקסיקו והמאמצים לצמצם גם הגירה חוקית. בכהונה השנייה הוביל את המאמץ להרחיב את הגירושים ההמוניים ולהאיץ את פעילות רשויות ההגירה. מבקריו מאשימים אותו בפגיעה קשה בזכויות אדם ובשלטון החוק, בעוד שמבחינתו מדובר במאבק על גבולותיה וביטחונה של ארה"ב.

בנוסף, דודו דייוויד גלוסר תקף את מילר בפומבי וטען כי אילו מדיניות ההגירה שאחיינו מקדם הייתה נהוגה בתחילת המאה ה-20, משפחתם היהודית לא הייתה מצליחה למצוא מקלט בארה"ב ורבים מבניה היו נספים בשואה. המחלוקת הפכה משפחתית ואישית במיוחד משום שגלוסר עצמו פעל למען פליטים.

בן המהגרים שנאבק בהגירה

הרקע המשפחתי של מילר, כאמור, הפך אותו לדמות שנויה במחלוקת גם בקהילה היהודית. הוא נולד למשפחה יהודית בעלת השקפות ליברליות, ואבותיו נמלטו מהפוגרומים במזרח אירופה. ב-1903 הגיע אחד מאבות המשפחה לארה"ב עם שמונה דולרים בלבד בכיסו, אבל מילר עצמו כבר גדל הרחק מאוד מעוני. אביו מייקל, עורך דין בהכשרתו, הרחיב את הונו בעסקי הנדל"ן המשפחתיים, כאשר הוא ואשתו מרים ניהלו חברה שהחזיקה כ-2,500 יחידות דיור בקליפורניה.

סטיבן גדל באחת השכונות העשירות בסנטה מוניקה והמשפחה העסיקה עוזרות בית שנולדו באמריקה הלטינית, שבישלו לילדים וניקו אחריהם. כך מי שהפך לימים לאדריכל המאבק בהגירה בארה"ב גדל בבית שנהנה מעבודתן של מהגרות. לפי הביוגרפית שלו, ג'ין גררו, מילר אף התבייש כשאחת מעוזרות הבית הסיעה אותו לבית הספר במכוניתה הישנה, מחשש שיחשבו שהוא עני.

מילר לצד ראש הסגל היוצאת ( צילום: AP Photo/Mark Schiefelbein )

אלא שבשנות ה-90 הסתבך מילר האב בסכסוכים משפטיים ורעידת האדמה הגדולה בקליפורניה ב-1994 פגעה בעסקי המשפחה. ב-1998, כשמילר היה בן 13, נאלצו הוריו למכור את ביתם ולעבור לבית צנוע יותר. מצבם הכלכלי השתפר בהמשך ולאורך השנים תרמה המשפחה עשרות אלפי דולרים למטרות ישראליות, בהן אגודת הידידים האמריקנית של מכון ויצמן. אביו גם מילא תפקידים בכירים בארגונים יהודיים בלוס אנג'לס.

לאחר הטבח בכנסייה של אפרו-אמריקנים בצ'רלסטון ב-2015, מילר ניסה לקדם סיקור שיציג באור ביקורתי את הסרת דגלי הקונפדרציה ממכירה באמזון. סערה נוספת סביבו פרצה ב-2019, אז נחשפו יותר מ-900 מיילים ששלח מילר לאתר הימין "ברייטברט".

בין היתר הוא המליץ לאתר לקדם ספר המתאר השתלטות של מהגרים על אירופה, שנחשב לפופולרי בקרב ארגוני עליונות לבנה, והעביר תכנים מאתרים גזעניים שהתמקדו בפשיעה של מהגרים ומיעוטים. החשיפה עוררה זעם גם בקהילה היהודית: הליגה נגד השמצה וארגונים המייצגים את הזרמים הרפורמי, הקונסרבטיבי והרקונסטרוקציוניסטי דרשו מטראמפ לפטר את מילר. הבית הלבן דחה את ההאשמות והגן עליו.

גם בכל הנוגע לישראל מילר מזוהה עם הקו הניצי בממשל. הוא תמך בהתלהבות בתקיפות האמריקניות-ישראליות באיראן והיה מעורב גם במאבק הממשל נגד פעילים פרו-פלסטינים בקמפוסים. מעדות שנמסרה בבית המשפט עולה כי מילר השתתף בשורה של דיונים שעסקו בביטול אשרות שהייה ובגירוש סטודנטים פרו-פלסטינים זרים בשל פעילותם הפוליטית. המהלכים עוררו מחלוקת גם בקרב ארגונים יהודיים שהזהירו מפני פגיעה בחופש הביטוי בשם המאבק באנטישמיות.

מילר לצד אשת הסוד של טראמפ נטלי הארפ ( צילום: AP Photo/Mark Schiefelbein )

אלא שבשנים האחרונות הוא כבר לא מסתפק במאבק בהגירה או באנטישמיות. לאחר הפעולה הצבאית האמריקנית בוונצואלה הפך מילר לאחד הקולות הבולטים בממשל בעד הפעלת כוח אמריקני גם בזירות אחרות. הוא אף הציג את השימוש בצבא כאפשרות להשתלטות על גרינלנד. "אנחנו חיים בעולם האמיתי, שנשלט על-ידי כוח", הכריז. טראמפ עצמו "התבדח" בעבר שהיה מעדיף שמילר לא יחשוף את כל רגשותיו האמיתיים שעלולים להיות מוגזמים אפילו בשבילו.

בתוך כך, גם המראה והאישיות שלו הפכו לחומר גלם ללעג מצד יריביו הפוליטיים. מושל קליפורניה הדמוקרטי גאווין ניוסם השווה אותו ללורד וולדמורט, הנבל מסדרת הארי פוטר. כשפורסם כי נבחר השחקן שיגלם את וולדמורט בסדרה החדשה, אך זהותו נשמרת בסוד, מיהר חשבון לשכתו של ניוסם לברך את מילר: "מזל טוב!". לפי הביוגרף של טראמפ, מייקל וולף, אפילו הנשיא עצמו נוהג לכנות אותו בשיחות פרטיות "סטיבן המוזר".