הסקרים במדינת ישראל, ובמיוחד כשמדובר בסקרים ומדגמים למיניהם בתקופת בחירות – הפכו זה מכבר לפארסה אחת גדולה , שלא לומר להונאת הציבור. אין צורך להרחיק לכת לעבר הרחוק, עת עם ישראל הלך לישון עם שמעון פרס והתעורר בבוקר עם בנימין נתניהו. גם בבחירות 2019, מועד א' היה מרחק רב בין הסקרים והתחזיות לבין תוצאות האמת. הליכוד היה צפוי לקבל 27 מנדטים וכחול לבן 35, כשבפועל שתיהן קיבלו – הפלא ופלא – 35 מנדטים. מפלגת העבודה הייתה אמורה לקבל 10 מנדטים, בעוד שבפועל קיבלה שישה.

בנימין נתניהו גדי איזנקוט ( צילום: shutterstock, גדעון מרקוביץ',Jack GUEZ/AFP )

גם השנה לא נפקד מקומם של הסקרים המוטעים והמטעים, ודי לבחון את שהונו אותנו אלה בבחירות האחרונות – 2026. תחילת ממוצע הסקרים, בסמוך לפני הבחירות הייתה 56 לגוש השינוי ו-52 לקואליציה. לאחר סגירת הקלפיות בשעה 22.00, הפכו המדגמים את התוצאות ל-52 לגוש השינוי ו-50 לגוש הקואליציה. רוב הסקרים ניבאו לליכוד כעשרים מנדטים, עד שתוצאות האמת טפחו על פניהם והעניקו לו לא פחות מ-27 מנדטים.

כך הלכנו לישון עם יתרון קל לגוש השינוי של שני מנדטים. והנה, עת הפציע השחר למחרת הבוקר ותוצאות האמת נודעו, התברר כי לגוש הקואליציה 55 ואילו לגוש השינוי 48 מנדטים בלבד. הכיצד? חוששני, שטעויות קולוסליות שכאלה, בהפרש של אחוזים כה רבים, אי אפשר לתרץ, כפי שאוהבים הסוקרים להדגיש, כ"טעות מדגמית".

טענת הסוקרים היא כי הסקרים מבוססים על "שיטות סטטיסטיות מדעיות". קטונתי מלהבין במדעי הסטטיסטיקה, אך כשמדובר בתוצאות כל כך מוטעות ורחוקות מהמציאות, חדשות לבקרים ולשנים – אני מתקשה להבין מה כל כך "מדעי" כאן, או שמא נכונה האימרה השגורה בפי העם כי מדובר ב"שקר, כזב וסטטיסטיקה". טענה נוספת בפי הסוקרים המלומדים היא, שחלק מהבוחרים מרמים אותם ומדווחים במתכוון על בחירה שונה מזו שבחרו בפועל. ונשאלת השאלה, אם אכן בוחרים רימו את הסוקרים והיטו בכוונה את הסקרים והמדגמים, מדוע הסוקרים צריכים לרמות גם אותנו ולמסור ביודעין תוצאות לא נכונות ומפוקפקות, שספק אם הם עצמם משוכנעים באמיתותן?

חוששני, כי הסקרים הבלתי אמינים בעליל מבוססים יותר על שיטות ניחוש, הטייות והטעיות מאשר על שיטות סטטיסטיות מדעיות, כביכול שנאמר: "Your guess is good as mine". נראה אפוא, כי מי ששם את יהבו על תוצאות הסקרים למיניהם ובונה על כך את חישובי הקואליציה הבאה, שם את קולו על קרן הסקרים המפוקפקים.

צילום: שאול גולן