ענבר כחלון (36) ממושב פורת שבשרון הואשמה היום (שישי) בשורת עבירות חמורות בגין תאונת הפגע וברח שבה נדרס למוות תושב המושב עמוס גואטה (48). לפי הפרקליטות, כחלון נהגה כשבגופה ריכוז אלכוהול הגבוה ביותר מפי שלושה מהמותר, סטתה לשול הדרך ופגעה בגואטה. לאחר הפגיעה הקטלנית היא המשיכה בנסיעה ולא הזעיקה עזרה. היא מואשמת בהמתה בקלות דעת, הפקרה אחרי פגיעה, נהיגה בשכרות וסטייה מנתיב נסיעה.

גלריה עמוס גואטה ז"ל, ענבר כחלון ( צילום: באדיבות המשפחה, לפי סעיף 27א', מחוק זכויות יוצרים )

לפי כתב האישום, שהגישה פרקליטות מחוז מרכז לבית המשפט המחוזי בלוד, ב-5 בספטמבר סמוך לשעה 18:44 נהגה כחלון ברכב BMW בכביש 5535 לכיוון ביתה. לפי האישום, בזמן התאונה שררו תנאי ראות טובים, הכביש היה יבש ושדה הראייה בכיוון נסיעתה היה פתוח למרחק של 126.2 מטרים.

גואטה הלך באותה העת בשול הימני של המושב סמוך לכניסה למושב. לפי הפרקליטות, כחלון סטתה ימינה מנתיב נסיעתה אל השול ופגעה בגואטה בחזית הימנית של רכבה. הוא הועף לעבר דרך הכורכר הסמוכה, נפגע באורח קשה ומותו נקבע במקום.

עוד נטען בכתב האישום כי כחלון ידעה על התאונה אך לא עצרה במקום ולא הזעיקה עזרה. בדרכה לביתה היא עצרה את הרכב כמה פעמים למשך שניות, ובאחת הפעמים אף יצאה ממנו, אך שבה לרכב והמשיכה בנסיעה. היא לא חזרה לזירה ולא ביררה את מצבו של גואטה, עד שאותרה ונעצרה בביתה בשעה 20:00. בבדיקת דם שנערכה לה נמצא ריכוז של 177 מיליגרם אלכוהול ב-100 מיליגרם דם.

קרוביו של גואטה מחוץ לבית המשפט

בבקשת המעצר עד תום ההליכים טוענת הפרקליטות כי בידיה שורה של ראיות. בין היתר, תיעוד חזותי של נסיעת כחלון שבו היא נראית סוטה מנתיב עוד לפני התאונה. לאחר הפגיעה היא מתועדת מזגזגת בנתיב, יורדת עם רכבה לשול, עוצרת כמה פעמים ואף יוצאת מהרכב ומתעסקת בטלפון הנייד.

בחקירתה הראשונה אישרה כחלון ששתתה בירה לפני הנהיגה, ומסרה כי במהלך הנסיעה שמעה "בום". היא טענה כי לא עצרה לאחר הפגיעה עד שהגיעה לביתה, גרסה שלטענת הפרקליטות אינה מתיישבת עם התיעוד. כמו כן נטען כי דקות ספורות לאחר התאונה כחלון התקשרה לכמה משרדי עורכי דין שעוסקים במשפט פלילי. בחקירה מאוחרת יותר טענה לראשונה כי לאחר שהגיעה לביתה שתתה שתי כוסות וודקה.

זירת התאונה בשרון ( צילום: תיעוד מבצעי מד"א )

הפרקליטות ציינה גם את עדות אביה של הנאשמת, שלפיה מיד לאחר התאונה היא אמרה לו כי פגעה באדם והסבירה שעזבה את המקום משום שהייתה בלחץ. המדינה טוענת כי הדברים מחזקים את הראיות לכך שהייתה מודעת לכך שפגעה באדם.

לצד כתב האישום, ביקשה הפרקליטות לפסול את כחלון מנהיגה עד למתן פסק דין. בבקשה צוין כי לחובתה שבע הרשעות תעבורה קודמות, ובהן שתי הרשעות בעבירות של נהיגה תחת השפעת סמים או משקאות משכרים מהשנים 2013 ו-2019. לטענת הפרקליטות, מכלול הנסיבות מלמד על "מסוכנות בעוצמה גבוהה ועל קושי ממשי לתת במשיבה את מידת האמון הנדרשת לצורך שחרורה לחלופת מעצר".