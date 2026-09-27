"כשחדשות טובות כאלו מגיעות אי אפשר להסתיר את החיוך. איזו סגירת מעגל מטורפת". כך הגיבה שורדת השבי לירי אלבג ל חיסול מחבל חמאס שהחזיק בה ובחטופים נוספים בעזה.

גלריה הפוסט של לירי אלבג ( צילום: מתוך עמוד האינסטגרם של לירי אלבג )

צה"ל הודיע היום כי ביום שלישי בשבוע שעבר חוסל בעזה מוחמד חמד מוחמד גבאין, מפקד בחמאס שלאורך המלחמה היה מעורב בהחזקתם של החטופים זיו ברמן, איתן מור, לירי אלבג, אגם ברגר, מתן אנגרסט, גלי ברמן, עמרי מירן, קית' סגל ואלון אהל.

אלבג המשיכה וכתבה: "המחבל שהחזיק באגם ובי כמעט שנה חוסל. יש לי כל כך הרבה לספר עליו. ואני יכולה להרחיב שעות על הסבל שהוא העביר אותנו. אבל וואלה היום לא בא לי לתת לו אפילו עוד מילה. רק לחייך חיוך ענק ולמסור לו – תירקב בגיהינום יא נבלה. איזה כיף שאתה לא פה". את הפוסט שלה סיימה אלבג בפנייה ישירה למחבל וכתבה: "זוכר את הוויכוח בינינו מי מאיתנו יגיע לגיהינום? כיף לדעת שצדקנו גם עכשיו".

הפוסט של מתן אנגרסט ( צילום: מתוך עמוד האינסטגרם של מתן אנגרסט )

שורד השבי מתן אנגרסט פרסם סטורי שבו כתב: "כמה חיכיתי לרגע הזה. גאה באחיי לנשק ששלחו אותך לגיהינום".

צביקה מור, אביו של שורד השבי איתן, אמר: ״שמענו הבוקר בשמחה שמחבל נוסף שהחזיק באיתן חוסל בשבוע שעבר. שמחים על כך שהצדק נעשה ושמחים על כך שהמחבל הארור הזה לא יוכל עוד לרצוח ולחטוף ישראלים נוספים. נכון שזה אחד פה ואחד שם והביצה עדיין קיימת, אך הביצה לא כשהייתה. היא חלשה ורואה שאנחנו ממשיכים ללא הגבלה ועוד נשיג הרבה יותר בהמשך. עם ישראל במדינתו ממשיך לשגשג ועזה הרצחנית מצטמקת ונובלת״.

מוקדם יותר הגיבו לחיסול אביבה וקית' סיגל ואמרו: "ההודעה מגיעה יומיים אחרי הודעת חיסול של מחבל אחר שהיה מעורב בהחזקה שלנו יחד בשבי. המחבל הזה, ועוד רבים כמותו, גרם לנו לסבל קשה ומתמשך וסיכן את חיינו כשהוחזקנו בשבי בעזה. טוב שהוא חוסל ואינו מהווה יותר איום".

"הביצה לא כשהייתה". צביקה מור ( צילום: אילנה קוריאל )

"ברגעים כמו זה אנחנו חושבים על אנשי כוחות הביטחון, כל אלה שיושבים בגבולות ומחוצה להם ומסכנים את גופם ונפשם כדי להבטיח שנוכל להמשיך לחיות כאן בביטחון", הוסיפו. "היינו רוצים למסור לכל אחד ואחת מהם את ההערכה הגדולה שלנו על האומץ, המחויבות והנחישות להמשיך להגן על כולנו, ימים ולילות, שבתות וחגים. בזכותכם ובזכות המשפחות שלכם אנחנו חזרנו הביתה, ובזכותכם אנחנו יכולים לישון בלילה בשקט. אתם ההוכחה שגם אחרי המשברים הקשים ביותר שהעם שלנו חווה אנחנו ממשיכים לקום ולהבטיח שעם ישראל ימשיך להתקיים ולצמוח".