גורמים אמריקניים רשמיים הכינו טיוטה של גינוי להחלטה של בריטניה, צרפת, קנדה ומדינות מערביות נוספות על איסור ייבוא והגבלת סחר של מוצרים שמקורם בהתנחלויות - אלא שגינוי זה מעולם לא פורסם. כך פורסם הערב (רביעי) בסוכנות הידיעות רויטרס. על פי הפרסום ההצהרה לא זכתה לתמיכה בבית הלבן או הדרג הבכיר של מחלקת המדינה.

חילוקי דעות בימין האמריקני ביחס לישראל. טראמפ והאקבי ( צילום: Julia Demaree Nikhinson/AP )

הגינוי שנגנז, ואמור היה להיות מפורסם בשמו של מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו, הוא על הודעת 12 מדינות מערביות, שהכריזו ב-8 בספטמבר כי "יציגו או יתמכו בהגבלות לאומיות ואירופיות על מסחר בסחורות מהתנחלויות המוגדרות כלא חוקיות לפי החוק הבינלאומי".

על פי הפרסום ברויטרס, על מסמך הגינוי האמריקני שכאמור מעולם לא פורסם בפומבי, מופיע תאריך 8 בספטמבר ועל פי שני מקורות ששוחחו עם סוכנות הידיעות מי שיזם את כתיבתו הוא דייוויד מילשטיין שנחשב לעוזר רב השפעה של שגריר ארצות הברית בישראל מייק האקבי. במסמך הוצע שרוביו יתאר את הצעד שבו נקטו 12 המדינות כ"סדרה של מהלכים עוינים נגד ישראל, שתורמים לאנטישמיות". בטיוטה נכתב עוד: "טקטיקות אלו נלקחו באופן בלתי-מקובל מ'ספר המהלכים' של תנועת החרם (BDS), שממשיכה בסנקציות אנטישמיות".

התגובה הרשמית של רוביו לסנקציות על ההתנחלויות הייתה שונה לחלוטין והוא נמנע מלמתוח עליהן ביקורת. לפני צאתו לביקור באמריקה הלטינית אמר מזכיר המדינה: "ברור שלא נעשה את מה שעשתה בריטניה. ראינו את ההודעה שלהם היום, אך אין לי תגובה עליה כרגע".

שר החוץ של בריטניה מיליבנד מודיע על הטלת סנקציות על ישראל ( צילום: משרד החוץ הבריטי )

על פי רויטרס האירוע ממחיש את הפער ההולך וגדל בין הנציגים האמריקניים הרשמיים בישראל לבין הבית הלבן בנוגע לדרך הנכונה להגיב להרחבת ההתנחלויות מצד ישראל תחת הממשלה הנוכחית. כמו כן, על פי סוכנות הידיעות, הדבר ממחיש את המחלוקות האידיאולוגיות הגוברות בתוך הימין האמריקני סביב נושא התמיכה בישראל.

בדיווח צוין כי סקרים מראים כי רפובליקנים צעירים "מחזיקים בעמדה שלילית יותר ויותר כלפי בעלת הברית הקרובה ביותר של וושינגטון במזרח התיכון". על פי רויטרס במצב הנוכחי, השגריר בישראל והכומר הבפטיסטי האקבי תומך באופן נלהב במפעל ההתנחלויות, בעוד שהנשיא טראמפ מתנגד להן אך מפעיל לחץ מועט בלבד על ישראל לשנות את מדיניותה.