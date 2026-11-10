פגישת המשא ומתן בין ישר! לליכוד, ש בוטלה ברגע האחרון בעקבות נאומו של ראש הממשלה בנימין נתניהו בכנסת , הייתה אמורה להתקיים בין רונן מנליס למיכאל ראבילו - שבוע אחרי שהאחרון פרש מהמועמדות לתפקיד מבקר המדינה. כך נודע ל-ynet.

גלריה עו"ד מיכאל ראבילו ( צילום: שלו שלום )

הפגישה בין נציגי שתי המפלגות נקבעה למחר (רביעי) במסגרת המגעים להקמת הממשלה, אך בוטלה בהנחיית יו"ר ישר! גדי איזנקוט. מנליס, לשעבר דובר צה"ל, וראבליו, איש אמונו של נתניהו, היו אמורים להוביל את המפגש מטעם שתי המפלגות. הביטול הגיע לאחר שבישר! האשימו את נתניהו בנאום מפלג ובחוסר רצון אמיתי להגיע לאחדות. "בבחירה בין גודל השעה וחוסנה של החברה הישראלית ובין שרידותו הפוליטית – יבחר תמיד נתניהו בעצמו", נמסר מהמפלגה.

הודעתו של ראבילו ביום שישי האחרון על הסרת מועמדותו לתפקיד מבקר המדינה הגיעה לאחר משבר חוקתי סביב הליך בחירתו . בסיבוב הראשון של ההצבעה בכנסת זכה השופט העליון בדימוס יוסף אלרון ל-60 קולות, לעומת 57 לראבילו. מכיוון שאף אחד מהמועמדים לא השיג את הרוב הדרוש של 61 חברי כנסת, נערך סיבוב שני שבו ניצח ראבילו. אלא שבעקבות דיווחים על דרישה מחברי קואליציה לתעד את הצבעתם החשאית, הוגשו עתירות לבג"ץ - שקבע כי נפל פגם בהליך והורה לקיים בחירות חוזרות.

בעקבות הפסיקה הודיעה הקואליציה כי אינה מכירה בהתערבות בג"ץ בהליכי הבחירה בכנסת, ואף הצהירה שתתייחס לראבילו כמבקר המדינה המכהן. ראבילו עצמו סירב להיכנס לתפקיד בנסיבות אלה. לאחר הבחירות לכנסת ה-26, ובעקבות אובדן הרוב של גוש נתניהו, החליט שלא להתמודד שוב. פרישתו עשויה להותיר את אלרון כמועמד היחיד, אם יוחלט שלא לאפשר הגשת מועמדויות חדשות.

נתניהו ואיזנקוט, הערב ( צילום: אלכס קולומויסקי )

ברקע ביטול הפגישה בין נציגי הליכוד וישר! עומדים המגעים להרכבת ממשלה חדשה, לאחר שנשיא המדינה יצחק הרצוג הטיל ביום ראשון על גדי איזנקוט את המנדט להרכבתה. על איזנקוט המליצו 67 חברי כנסת, לעומת 46 שהמליצו על נתניהו. לרשותו עומדים 28 ימים להרכבת הממשלה, עם אפשרות לקבל מהנשיא ארכה של עד 14 ימים נוספים.

איזנקוט הציב ארבעה עקרונות כתנאי להצטרפות לממשלה בראשותו: הכרה בישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, קבלת ערכי מגילת העצמאות, חובת שירות צבאי, לאומי או אזרחי לכל, והכרה בחמאס כארגון טרור לצד התחייבות לפירוק כוחו הצבאי והשלטוני. מנגד, נתניהו קרא בימים האחרונים להקמת ממשלת אחדות, אך הבהיר כי אינו מתכוון לפרק את הגוש הפוליטי שלו. בישר! דרשו ממנו לנתק את הברית עם הגורמים שהמפלגה מגדירה כקיצוניים, לקבל את עקרונות איזנקוט ולהסכים לממשלה בראשותו.