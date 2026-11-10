בעקבות הנאום החריג של ראש הממשלה בנימין נתניהו ביום השבעת הכנסת , חשפה מפלגת ישר! כי נקבעה למחר (רביעי) פגישת משא ומתן עם הליכוד - אך זו בוטלה. "על רקע נאום הפילוג של ראש הממשלה היוצא וביזוי טקס השבעת הכנסת ואיתה מה שעוד נותר מהממלכתיות תחת שלטון נתניהו, הנחה כעת יו"ר ישר! גדי איזנקוט, לבטל את פגישת המו"מ שתוכננה למחר עם נציגי הליכוד", נכתב בהודעת המפלגה.

גלריה נתניהו ואיזנקוט, הערב ( צילום: אלכס קולומויסקי )

בפתח ההודעה נכתב כי "בעקבות פניית ישר! לכלל סיעות הבית, לנהל מו"מ כן ואמיתי על בסיס ארבעת העקרונות שהציבה ישר! להקמת הממשלה, נקבעה למחר פגישת משא ומתן בין צוות ישר! עם איזנקוט, לצוות הליכוד".

עוד צוין כי "אחדות היא ערך חשוב לישראל, הסולידריות הישראלית היא רכיב בביטחון הלאומי של ישראל ולטובתם נמשיך לפעול. ראש הממשלה היוצא השתלח הערב באזרחי ישראל במה שהפך תזכורת עצובה נוספת, למי שהיה זקוק לעוד הוכחה: נתניהו לא רוצה אחדות. כתמיד, בבחירה בין גודל השעה וחוסנה של החברה הישראלית ובין שרידותו הפוליטית- יבחר תמיד נתניהו בעצמו. בכל מחיר".

בנט קורא לנתניהו במהלך נאומו המפלג: "מה עם היועצים הקטארים?" ( צילום: ערוץ הכנסת )





בליכוד הגיבו להודעת ישר!, ומסרו כי "ראש הממשלה נתניהו יהפוך כל אבן למען אחדות לאומית. הליכוד מוכן להיפגש עם נציגי כל סיעה שרוצה באחדות". לטענת הליכוד, "נתניהו עומד מאחורי דבריו שלא ניתן לשתף פעולה עם תומכי טרור ועם מי שרק הערב נטשו את אולם המליאה בשירת התקווה. תמוה שמבטלים פגישה עם הליכוד ודווקא איתם ממשיכים לקדם מגעים. ראש הממשלה נתניהו ממשיך לפעול להקמת ממשלת אחדות לאומית". יודגש כי מי שעזב את המליאה בשירת ההמנון הם חברי הרשימה המשותפת, בעוד הח"כים מרע"מ נותרו במליאה.

גורם בליכוד סתר את הטענה המופיעה בהודעת המפלגה, שלפיה "נתניהו יהפוך כל אבן למען אחדות", וטען כי שם סברו עוד קודם לכן שפניית ישר! היא "תרגיל זול". לדברי הגורם, "מטעם איזנקוט פנו אלינו כמו שפנו לכל סיעות הבית, ואנחנו לא סירבנו. היה ברור שמדובר בתרגיל תקשורתי זול, ועדיין הושטנו יד".

רק אתמול נחשף כי מקורבו של נתניהו, נתן אשל, פנה שוב ושוב ליו"ר רע"מ מנסור עבאס - לפני הבחירות ואחריהן - וניהל איתו מגעים מאחורי הקלעים, למרות שפומבית ראש הממשלה מנהל קמפיין דה-לגיטימציה למפלגות הערביות. היום נחשף ב-ynet כי בגוש השינוי מנהלים מגעים אינטנסיביים מול רע"מ, ובמסגרת המשא ומתן עבאס הביע נכונות להכיר בחמאס כארגון טרור.

ראשי המפלגות בתמונה משותפת, דקות לפני הנאום המפלג של נתניהו ( צילום: חיים צח/לע״מ )

את נאומו המפלג נשא נתניהו באירוע צילום מסורתי של ראשי הסיעות בכנסת - זמן קצר לאחר שהכנסת ה-26 הושבעה בטקס חגיגי. על אף שקרא ל"ממשלת אחדות לאומית", את מרבית נאומו הקדיש למתקפה נגד המפלגות הערביות והמשא ומתן של גוש השינוי עם רע"מ. במהלך נאומו, שעורר סערה, נתניהו התבטא נגד הקמת ממשלה "שכוללת בתוכה תומכי טרור שונאי ישראל, או שתלויה בהם", וטען כי "אסור שתקום פה ממשלה שתלויה ברע"מ או ברשימה המשותפת", שלדבריו "שתיהן מסכימות שצריך לחסל את מדינת ישראל". עוד טען נתניהו כי מנסור עבאס מעוניין בהקמת "חליפות דמוקרטית במקום ישראל ולא לצד ישראל".